Hrozí, že vznikne mega Praha, vyslechl si Moravec varování ve své věži

Moravec odhadl, že Babiš při svých „spanilých cestách po krajích“ posbíral požadavky přesahující víc než půl bilionu korun. Ministryně Dostálová odmítla toto číslo potvrzovat či vyvracet. Půta prozradil, že premiérovi předložil požadavek na modernizaci železničního spojení z Liberce do Prahy, protože považuje za nepřijatelné, aby se ve 21. století jezdilo z Liberce do Prahy 2 hodiny a 40 minut k tomu.

Hejtman však ocenil, že se Babiš pokusil sestavit plán toho, co všechno je třeba v této zemi modernizovat. „K tomu zmapování mělo dojít už dávno,“ řekl jasně Půta. Liberecký kraj podle něj urgentně potřebuje zmodernizovat nemocnici. Projekt modernizace pavilonu urgentní péče vyjde asi na miliardu.

„Ale my jsme skutečně nikde nic neslíbili, šlo skutečně o zmapování těch investic. My jsme nikde neřekli: ano, tady ty peníze dostanete,“ ozvala se ministryně Dostálová. Počítá prý s tím, že vznikne cosi jako „státní plánovací komise“, která se bude podílet na přípravě investičním projektů. Dostálová by byla také ráda, aby se její ministerstvo změnilo na ministerstvo plánování investic, na které se budou moct obracet obce či kraje.

Půta se k nápadu přiklonil. Jedním dechem k tomu však přidal jedno „ale“. „Já to vidím jako dobrý nápad, jenom k tomu říkám to ‚ale‘ – aby si to nové ministerstvo neukouslo příliš velký krajíc. Stát by měl plánovat ty stěžejní velké projekty a neměl by ovlivňovat projekty v každé vesnici. To by bylo spíš na škodu,“ varoval hejtman.

Přišla řeč i na opravy dálnic a silnic první, druhé a třetí třídy. Půta viděl problém v tom, že krajům chybí peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd, s čímž by měl stát něco udělat.

„Ale tady se bavíme o prioritách. Pokud Liberecký kraj řekne, že je pro něj prioritou modernizace nemocnice a silnice druhých a třetích tříd zvládne sám, tak dobře. O tom to celé je,“ popsala úvahy ministrů Dostálová.

Moravec zmínil i otázku bydlení. „Samozřejmě chápu, že slibování růstu platů ve veřejné sféře a všeho dalšího je velkým motorem v politice,ale pak nám chybí prostor na další investice,“ upozorňoval v této souvislosti Půta. Zdá se mu že v České republice vzniká přímo obří Praha se Středočeským krajem – a pak venkov, odkud lidé do Prahy dojíždějí. Vzniká tu jakási propast, před jejímž prohlubováním Půta varoval. „Já se ptám, jestli stát plánuje, aby tu vznikla jedna velká mega Praha, a pak už bude jen venkov, kam se ta Praha bude jezdit rekreovat,“ zaznělo z úst hejtmana.

autor: mp