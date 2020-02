Hrozili před smrtí Kuberovi? Nový šéf Senátu Vystrčil řízne do kauzy čínského dopisu. Nové info

Česko má nového předsedu Senátu, zvolen byl s jasnou podporou většiny senátorů. Senátor za ODS Miloš Vystrčil prozradil, co by chtěl jako předseda na fungování horní komory změnit. V pořadu Interview na ČT24 hovořil i o tom, jak se postaví k cestě na Tchaj-wan, kterou plánoval jeho předchůdce a představitelé Číny kvůli tomu Česku vyhrožují.

Volba předsedy s sebou nese vždy velké diskuse, co skutečně může předseda Senátu ovlivnit. Vystrčil připomněl, že Senát má formální pravomoci a neformální vliv. Vyzdvihl roli Senátu coby ústavní pojistky. „Pokud by se stalo, že by lid uvěřil nějakému populistovi, tak se může stát, že Poslanecká sněmovna pak bude plná lidí, kteří budou chtít změnit ústavu, změnit to, na co jsme zvyklí a na čem je založena naše demokracie. Protože Senát se ale v té době nemění, tak takovou změnu demokratických principů nepřipustí," zdůraznil na úvod Vystrčil.

Zkonkretizoval, jaký osobní otisk se bude snažit vnést do role předsedy Senátu. „Nebude to žádný silný a velký otisk. Nemám ani takové ambice,“ předeslal vzhledem k tomu, že byl zvolen předsedou na osm měsíců, do konce tohoto volebního období.

Co by ale určitě chtěl, je, aby se Senát dál zastával zájmů občanů České republiky a České republiky jako takové. „Zní to možná trochu jako fráze, ale je to velmi důležité,“ řekl Vystrčil. „Budu konfliktní i nekonfliktní a budu se snažit věci dělat pořádně a poctivě,“ přislíbil.

Rád by také navázal na věci, na kterých pracoval i Jaroslav Kubera, a sice na zviditelňování role Senátu, vysvětlování role Senátu a vysvětlování jeho poslání. „Potom také zlepšení způsobu komunikace s Poslaneckou sněmovnou, to by mohlo vést ke zlepšení legislativního procesu, tím pádem ke snížení byrokracie a zátěže občanů,“ uvedl Vystrčil.

„Chceme dosáhnout toho, aby se Poslanecká sněmovna chovala k Senátu stejně, jak se chová vláda k Poslanecké sněmovně. Věřím, že mě teď poslouchají a budeme mít konstruktivní jednání,“ doplnil předseda Senátu.

Vyslovil pak ještě jedno své přání, a tím jsou veřejná slyšení, které Senát může podle jednacího řádu pořádat. „Vztahovala by se k důležitým problémům České republiky, jako je stárnutí populace, změna klimatu atd.,“ upřesnil.

Jaroslav Kubera jakožto Vystrčilův předchůdce plánoval cestu na Tchaj-wan. U čínských představitelů to vyvolalo negativní reakce. „Jaroslav Kubera byl přítel, a pokud se tak rozhodl, bral jsem to jako jeho rozhodnutí, kterému jsem nechtěl v žádném případě bránit,“ řekl s tím, že více se nezaobíral tím, jak je tato cesta připravena a co je jejím obsahem.

Nyní má prý už jasno v tom, jakým způsobem bude v této věci postupovat. „Je evidentní, že je celou situaci kolem Tchaj-wanu a případné návštěvy třeba zanalyzovat. Necítím se být takovým odborníkem na zahraniční věci, abych se mohl okamžitě rozhodnout,“ řekl Vystrčil.

Narážel na informace serveru Aktuálně.cz, jenž píše, že Kuberovi v lednu přišel dopis od čínských zástupců, kteří se jasně vymezují proti této cestě. Popisují, že by to mohlo ohrozit české podniky a vůbec pozici České republiky jako takové v Číně. „Na dopis se chci podívat zítra. Pokud má dopis skutečně takovýto obsah, je třeba se poradit s Ministerstvem zahraničních věcí, možná i s premiérem a domluvit se, jakým způsobem na to bude Česko reagovat,“ uzavřel nový předseda Senátu Vystrčil.

