Hrušínský má konkurenci. V Senátu. Goláň od Lásky jel lyžovat do Itálie, pak nadával Babišovi za „domácí vězení“

Senátor Tomáš Goláň je v karanténě kvůli tomu, že byl na začátku března na lyžovačce v severní Itálii, čímž se ještě pochlubil na Facebooku. Když na něj byla uvalena karanténa, velmi jej to rozlítilo, na sociální síti obvinil premiéra Babiše, že jej uvrhl do „domácího vězení“. A dodal, že „pokud nezačneme přemýšlet tímto směrem, občanskou společnost nedobudujeme.“

Senátoři v karanténě. Tomáš Goláň a Šárka Jelínková museli dle iRozhlasu nastoupit do karantény, jelikož pár dní zpátky navštívili Itálii. Senátor Tomáš Goláň, zvolen za hnutí Senátor 21, prvního března zveřejnil na Facebooku příspěvek, kde se pochlubil tím, že vyrazil na lyžovačku do severní Itálie, kde se ubytoval v hotelu ze 17. století. „Tak teď týden polyžujeme a pak hurá do Senátu na novelu daňového řádu, ke kterému ještě dnes dokončím pozměňovací návrhy, takže český daňový řád bude novelizován z Itálie,“ zakončil svůj příspěvek. Dle iRozhlasu však byly testy na nový typ koronaviru u senátorů negativní.

Senátorovi byla návštěva této rizikové oblasti v komentářích vyčítána. „Nevím, jestli je dobré dávat na odiv ,že si užíváte dovolenou v Itálii, celkem nezodpovědné, když to udělá každý druhý, kam to povede?“ tázal se Petr Pilát v diskuzi.

Zdeny Castle se tázal, zda to je zodpovědné k rodině či kolegům. „Není potřeba blbnout, ale předběžná opatrnost je namístě,“ dodal. Na to senátor odpověděl. Prý je krásné, jak každý chce vychovávat. On sám není údajně klasický Čech, co se rád nechá strašit. „Jsem zodpovědnější než všichni, kteří mě tady mají tendenci poučovat. Že jste se nechali zblbnout sdělovacími prostředky, je vaše věc, ale nevnucujte to jiným. Za prvé, sledujeme pravidelné stránky provincie Trentino, kde jsou aktuálnější informace, než se šíří v ČR,“ pokračoval. Dodal, že to je běžná chřipka. Navíc to prý vyřeší Valašská slivovice z Francovy Lhoty.

Senátor Tomáš Goláň osmého března na jinou sociální sít, Twitter, přispěl jiným příspěvkem. Dle něj bylo v této zemi za potlesku veřejnosti uvaleno domácí vězení na dvacet tisíc spoluobčanů. „Spoluobčanů, kteří si zaslouží úctu jako každý jiný, protože jsou to lidé. Lhostejno, kdo jim tu situaci způsobil,“ pokračoval. Prý pokud nezačneme přemýšlet tímto směrem, tak občanskou společnost nedobudujeme.

Ten samý den zveřejnil na Facebooku kritiku vlády, která nereagovala, ačkoliv to údajně sama dobře věděla, že v týdnu před napsáním jeho příspěvku, mohlo vyjet do Itálie až třicet tisíc lidí. Prý pak vůbec nebyla připravena na jejich návrat. „Koronavirus je zjistitelný krevními testy už po šesti dnech od nakažení (potvrzeno ze tří nezávislých zdrojů), takže by se nabízelo, že by si každý mohl dobrovolně nechat po šesti dnech od návratu udělat testy na přítomnost tohoto viru a tyto testy plně uhradit. Pak by nebylo nutno trávit další dny v domácím vězení. Bylo by to lepší jak pro tyto lidi, tak i pro celou českou ekonomiku!“ pokračoval. Nic takového však není možné, protože si nelze udělat tyto testy dobrovolně ani za peníze. Prý je tak vidět, že se na nás stát zase vykašlal. „Starat se o lidi nenese body, chránit lidi před těmi zlými, kdy navíc je vytvořena uměle panika, je mnohem populárnější. A politici se včera raději vyfotili u Masaryka a ohledně domácího vězení tisíců lidí dál zarytě mlčí. S myšlenkou, že jsou tito lidé nezodpovědní, takže si za to mohou sami, se jim usíná lépe. Ale na to, že jsou to taky naši občané, raději dobrovolně zapomněli!!!“ zakončil.

I zde byl diskutujícími zkritizován. Martin Morava napsal, že nemá pravdu. Prý to všichni věděli minimálně dva týdny, a přesto i tak údajně senátor machroval fotkami z Itálie, že ho to nezajímá a že jede. „Několik lidí vám tu odpovědělo, že zvyšujete zbytečně rizika, a navíc jako senátor nejdete dobrým příkladem. Takže, i když jsem velkým odpůrcem této vlády, tak to máslo na hlavě tu máte vy,“ dodal Morava.

