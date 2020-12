Hrůza hrůz, všude fronty! Jako supi na mršinu. Nákupní nájezdy přes hranice do Polska, berou vše. Kdo neviděl, neuvěří

Česko- polská hranice v Moravskoslezském kraji vždy byla místem čilého sousedské výměny. Co se však v rámci „malého příhraničního styku“ odehrává před letošními Vánocemi, to prý překonává vše. Místní publicista Petr Sedláček má při pozorování nakupujících, přejíždějících hranici do Polska, pocit přicházejícího hladomoru. „To jsou tisíce lidí, kdo to neviděl, neuvěří,“ kroutí hlavou.

reklama

Anketa Bude rok 2021 pro Českou republiku lepší než rok 2020? Bude 24% Nebude 70% Nevím 6% hlasovalo: 5658 lidí

Čerstvé svědectví o tom, jak probíhá předvánoční nákupní šílenství na východě země u samých hranic s Polskem, nám poskytl publicista a podnikatel Petr Sedláček. Lidé jsou prý zběsilí a nakupují, jako by měl zítra přijít hladomor. Českému státu navíc podle něj utíkají velké peníze, protože lidé masivně nakupují v Polsku, kde je vše levnější, i z důvodu nízkých daní.

Nejvýrazněji je to vidět v Českém Těšíně, kde za řekou je druhá, již sto let polská část Těšína. „Český Těšín je mrtvé město, polský Těšín naopak, to je živé město. Na české straně si lidé zajišťují jenom základní potřeby, jinak většina lidí chodí nakupovat do Polska. To se děje dlouhodobě, nejen v těchto časem. To jsou tisíce lidí, kdo to neviděl, neuvěří. Někteří slabodušší to svalují na těšínskou radnici, což je pitomost. Je to tím, že v Polsku jsou nižší daně, nižší buzerace pro živnostníky a malé podnikatele. Na naší české straně to je smutné. Když vidím politiky, jak tady mluví o daních a nějakém zjednodušení, tak bych je chytil za límec a postavil sem, když jdou tisíce lidí nakupovat štrúdly a všechno ostatní do Polska. Postavil bych je tam a řekl: Vy blbci, tohle je reálný obraz toho, co jste tu napáchali. Je to naprosto trestuhodné, protože ti lidé nosí své peníze do Polska. A pozor, Poláci se tomu už tak přizpůsobili, že tam v tržnicích můžete platit v korunách. S eurem by vás kopli do prdele,“ popisuje Sedláček.

„Pro státní kasu je tohle katastrofa. Máme s Polskem hranici dlouhou skoro 800 kilometrů, tak si představte, kolik lidí tam jezdí za nákupy a vozí tam své peníze. Naprostá většina kuřáků tam kupuje cigarety a tabák, je to mnohem levnější. Ty lidi chápu, ale pro stát katastrofa, o kolik peněz se tady stát připraví svou vlastní vinou! Ty nákupy tam běží i teď, nikdo nikoho na hranicích nekontroluje, je tam plno. Možná trochu méně než za normálního stavu, ale stejně je to šílené. Nekritizuju ty lidi, že tam chodí nakupovat, sám to dělám taky. Kritizuji stát, že to způsobil sám neschopnou politikou a buzerací podnikatelů. Jestli si někdo myslí, že pomůže státu, když bude neustále zdražovat cigarety… Do Polska se i nelegálně pašují cigarety z Ukrajiny, nakupuje to mraky lidí. Tento stát je veden neskutečně, Schillerová, to je účetní z krachujícího JZD. Kdybychom byli někde na ostrově v Pacifiku, musela by ji nonstop chránit policie, aby ji vlastní lidi nezlikvidovali. A nejde jen o Polsko, za běžného stavu jezdí všichni od hranic, ale nejen z blízkosti hranic, nakupovat do Německa a Rakouska,“ vypráví.

Fotogalerie: - Z Krnova do Pietrowic

Odmítá, že by se v Polsku v souvislosti s koronavirem konala nějaká apokalypsa. „Tady nám to popisovali, že to je hrůza hrůz, já tam ale nic takového nevidím. Lidé často bez roušek, konají se tam i větší akce, v klidu. Vidím tam lidi, kteří normálně fungují. Tady nám Česká televize a další média něco předkládají, ale realita je jiná,“ má jasno publicista.

Zato v České republice to na něj prý působí, jako by měl přijít konec světa. „Jednou týdně zajedu do Kauflandu v Třinci a co jsem tam teď zažil, to se nedá popsat. U vchodu je bankomat, takže se lidi nejdřív houfovali před bankomatem a stáli frontu. Pak stáli frontu na košíky a nakonec obří fronta u stojanu s dezinfekcí. Na nějaké dvoumetrové rozestupy zapomeňte. Do toho tam sál sekuriťák, co hlídal, že lidi mají roušky a košík. Sám měl na očích dioptrické brýle, pak nějaké bakelitové ochranné brýle, roušku a nakonec ještě štít. Blázinec. Přes tohle všechno jsem se prodral do samotné prodejny a tam byla hlava na hlavě,“ sděluje nám dále.

„Vzteklí důchodci s rouškami a igelitovými rukavicemi, co baby používají, když si barví vlasy, a šílené scény. Byly mandarinky ve slevě, jeden důchodce zvedl tu bednu, chtěl tam hrábnout, ale už neměl šanci, protože mezi tím měli v bedně pracky další čtyři. Vrhli se tam jak supi na mršinu. Všichni plné košíky. Připadalo mi to, jako by byl od zítřka hladomor nebo se přestaly distribuovat a prodávat potraviny. Ti důchodci tam byli jak zběsilí, šťouchají do vás vozíkem, blokují uličky, no hrůza! Když si jdete koupit maso u pultu, předběhnou vás. Došla nějaká starší paní, že se prý jde pouze na něco zeptat. Ale když už tam je, hned si poručí kilo něčeho. Vy tam stojíte a koukáte, je vám blbé říkat babce, ať jde někam. Nakonec samozřejmě fronta jako kráva u pokladen. Famózní zkušenost, dlouho tam nepůjdu,“ vykresluje Petr Sedláček své zážitky z třineckého Kauflandu. „Je to paradox. Obchod a jeho zaměstnanci sice všechna vládní nařízení dodržují, byť jsou pitomá a dohlíží, ale lidi na to kašlou a dopadne to tak, jak jsem popsal. Je to parodie,“ dodává.

Anketa Bojíte se, že zemřete na covid-19? Ano 23% Ne 77% hlasovalo: 3674 lidí

Podle svých slov odmítá věřit tomu, co někteří politici tvrdí, že nákupy ve velkých obchodech jsou bezpečné. „Ať mi nikdo nevykládá, že se tam nemůže ten virus přenášet. Suverénně může. Ti lidi tam byli hlava na hlavě. A naproti tomu malé obchůdky musely být donedávna komplet zavřené. Pakliže budeme lidi buzerovat způsobem, že se nebude moct nic dělat, je to katastrofa,“ míní.

Málokdo si podle něho všiml i dalšího problému, kde může docházet k masivnímu přenosu nákazy. Veřejná doprava. Konkrétně to Sedláček dokládá na příkladu Českých drah. „Moje žena jezdí pracovat do Ostravy ráno vlakem. Před tím nedávným uvolněním, jak byl zákaz vycházení, došlo k omezení spojů a zrušili některé večerní a ranní vlaky. A výsledek? Všichni ti dělňasové, co jezdí do Třineckých železáren, se natlačili do těch vlaků, co zbyly a zase byla hlava na hlavě! Další nesmysl rušit spoje. Lidi se pochopitelně přesunou do těch dalších spojů a ty jsou pak nacvakané jak blázen. Tam o jakýchkoli rozestupech nemůže být řeč. Navíc je tam vzduchotechnika, takže to tam hezky koluje, lidé do toho po ránu chrchlají, je tam vlhko. Ideální prostředí šíření virů.“

„Celá ta současná situace je katastrofa. Nebudu mluvit o nějakých spiknutích a podobných věcech, podle mě to je spiknutí blbosti a ignorance. Hospodářský krach by přišel tak jako tak, ale covid vlastně uvítali, protože to je na co hodit. Další věc je spojenectví politiků a novinářů, to je naprosto šílené. Jeden bez druhého by nemohli existovat, žijí v symbióze. Média politiky stvořila a současnou krizi přiživují. Nezapomeňte, že odborníci mluví o tom, že reálně nakažených je násobně víc, než nám říkají čísla, protože ti bezpříznakoví nic nepoznají a nejdou na testy. Takže pak čísla s úmrtími vzhledem ke všem nakaženým jsou marginální. Opticky to vypadá hrozně, ale realita je jiná. Ten vir si podle mě dělá, co chce, bez ohledu na nějaká opatření, akorát my k tomu přistupujeme zcela hloupě a likvidujeme naprosto všechno z toho, co bychom mohli využít k následné obnově. Šílenost, všechny ty dluhy, ale i celá trajektorie, jak nasměrovali hospodářství a zničili malý a střední stav, který má být páteří každé zdravé ekonomiky,“ zdůrazňuje.

Fotogalerie: - Prázdné obchody v Německu. Nákupy ve Weidenu

Lidé podle něho po politicích natvrdo půjdou. „Podívejte se na reakce tzv. politiků, já je za politiky ani nepovažuji. Šéf firmy Brano (a poslanec ANO Pavel Juříček, pozn. red.) říká, že by lidi měli jít do fabrik. To se zbláznil? Ten člověk si spletl dobu. Podlehl sebezbožštění, myslí si, že je mistr světa a má právo druhým lidem říkat, co mají a nemají dělat a kde pracovat. Nebude se podnikat, protože řekl, že lidé patří do fabrik? Tohle všechno je na pár facek. Pak se budou divit, že po nich lidé doslova půjdou. Škody jsou obrovské. Do toho ještě dotujeme Agrofert. Dotace z EU se neproplácí, ale český stát mu to posílá. Kde jsou státní zástupci a policie? Žijeme v mafiánském a klientelistickém státě. Kdyby to udělal kdokoliv jiný, je dávno v base,“ míní Petr Sedláček.

„A alternativy? Takoví Piráti, to je druhá tvář stejného zla, jakým je Babiš. Kdyby nebylo jeho, Piráti nejsou ani poloviční. Oni nic netvoří, jen se vymezují. Máme tady strany, které nic nového nepřináší. Vládnutí Pirátů vidíme v Praze a je to tragické. Likvidují třeba automobilovou dopravu a není to nešikovnost, je v tom zlý záměr. Nemáme tu žádnou stranu, která by byla schopná (nejen ideologicky, ale především personálně) provést nutné změny k obnově celého hospodářství a systému. Přitom je to otázka minimálně patnácti, dvaceti let. Pokud to dobře půjde. Evropská unie tomu taky nepřidává, ty jejich šílené plány a směrnice. Do toho imigranti, kteří zde jsou na sociálních programech. Do toho Evropská centrální banka tiskne peníze jak o život, z toho bude hospodářská katastrofa. Kdo uteče vyhraje. Myslím z EU, ale netuším, jak by se nám to povedlo, když jsme německá kolonie. V každém případě, krize, která je ještě před námi, může přinést aspoň změnu v tom, že přijdou schopnější lidé.“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.