Hrůzy z českých nemocnic. Nelegálně pracující cizinci? Budou někde zavírat? Ministru Vojtěchovi bylo pořádně horko. Vám bude také

V úvodu pořadu se ministr Vojtěch věnoval útoku střelce ve Fakultní nemocnici Ostrava. Oznámil občanům, že se nemusí bát navštěvovat nemocnice, ale jedním dechem dodal, že útokům osamělého střelce prakticky nelze předejít.

„Spíš tam jde o to, aby na to ty nemocnice byly připraveny. Proto se snažíme vycvičit personál, což se ukázalo jako pozitivní v Ostravě, kde ten personál relativně rychle zareagoval. Policie tam byla za tři minuty a pachatel byl dopaden za tři hodiny, což si myslím, že je známkou dobré spolupráce těch složek,“ uvedl člen vlády.

Kubek dal ministrovi za pravdu v tom, že takovémuto útoku v nemocnici se zabránit nedá. „My jsme spíš svědky toho, že roste agresivita vůči zdravotníkům. Já jsem rád, že lékaři se agrese vůči pacientům nedopouštějí a byli bychom rádi, kdyby veřejnost zdravotníky respektovala a nedovolovala si k nim to, co si dovoluje,“ požádal diváky prezident.

Poté Kubek hodnotil práci ministra Vojtěcha v resortu a nebral si přitom servítky. Prezident ČLK má za to, že Vojtěch neřeší zásadní problémy resortu a navíc s ČLK nekomunikuje. „Já si myslím, že to je realistické. Zdravotnictví má veliké problémy a já asi nejvíc vyčítám panu ministrovi, že se je snaží zastírat a lakovat tu realitu na růžovo. A myslím, že chceme-li problémy řešit, tak se nesmíme bát je pojmenovat. Pokud víme, že se porušuje zákoník práce, pokud víme, že v nemocnicích nelegálně pracují cizinci, kteří neumí česky a nemají ani aprobační zkoušku...“ vypálil Kubek.

Tyto problémy je podle Kubka možno řešit i tím, že se některé nemocnice zavřou. V prvé řadě ale bude třeba do zdravotnictví nalít víc peněz.

Vojtěch se ohradil, že zdravotnictví jistě má problémy, ale on jako šéf resortu se je snaží řešit. V Česku se daří léčit pacienty, kteří by ještě před pár lety umírali. Občané by tedy mohli být v klidu, jen kdyby představitelé České lékařské komory či odborů nešířili mezi lidmi paniku, že zdravotnictví zítra zkolabuje. „To není pravda,“ řekl jednoduše Vojtěch.

Kubka však nepřesvědčil. Uznal sice, že máme některé špičkové nemocnice, ale vedle toho máme velký nedostatek praktických lékařů či lékařů v regionálních nemocnicích, protože tam podle Kubka pracuje často jeden kvalifikovaný lékař, který mluví česky –, a dva Ukrajinci. „Násilím neudržíte lékaře v nemocnicích. Násilím tam neudržíte ani sestry,“ zdůrazňoval Kubek s tím, že lékaře i sestry je třeba motivovat pozitivní cestou, protože jinak hrozí, že hned po studiu odejdou např. do Německa, kde mají nástupní plat 4 tisíce eur, tedy v přepočtu něco přes 100 tisíc korun.

I kvůli rozdílům v platech mezi českými a německými doktory se nám v Česku nedostává praktických lékařů. Mezi lety 2016 až 2018 prý ubylo v Česku přes 200 praktických lékařů pro dospělé a tentýž počet praktických lékařů pro děti.

Vojtěch obratem doplnil, že se snaží udržet české lékaře v regionech s pomocí rezidenčních programů s finanční motivací desítek tisíc korun, pokud zůstane např. na Karlovarsku nebo na Ústecku.

Kubek se rozzlobil, že Adam Vojtěch vyháněl z ordinací především starší lékaře, kteří se bránili digitalizaci zdravotnictví a odmítali se učit na počítači, vypisovat elektronické neschopenky, elektronické recepty a tak podobně.

Další velký problém tkví podle Kubka v tom, že lékaři v nemocnicích pracují v přesčasech, jsou unavení a hrozí, že nebudou při své práci stoprocentně soustředění.

„Porušuje se zákoník práce a stále jsou prostě případy, že ten lékaři přijde do práce v sobotu ráno a odchází v pondělí odpoledne. Vykazuje se to falešně, jejich nelegální příjmy jsou vykazovány jako nejrůznější odměny. To je praxe, která tu je. My jsme se obraceli na ministerstvo zdravotnictví i na ministerstvo práce. Nikdo to nechce řešit. Jen neoficiálně říkají, že kdybychom s tím něco dělali, tak ty nemocnice musíme zavřít... Já nevím, kdyby někdo šel na operaci v pondělí ráno a věděl by, že ho bude operovat někdo, kdo dvě noci nespal, tak nevím, kdo by si šel na ten stůl dobrovolně lehnout,“ dštil oheň a síru prezident ČLK na ministra.

Adam Vojtěch odvětil, že tento problém se nevyřeší tím, že se nalije do nemocnic více peněz. „Je to otázka restrukturalizace péče a lepší organizace péče,“ zdůraznil člen vlády. K restrukturalizaci péče musí dojít, což podle Vojtěcha znamená, že některé nemocnice musí být zrušeny, aby v jiných nemocnicích mohlo pracovat víc lékařů.

Kubek Vojtěchovi vytkl, že zatím v dané věci nejedná dost rychle, a je pravda, že doktoři sice mají platy ve výši 80 tisíc měsíčně, ale je to za cenu obrovského množství přesčasů lékařů. „Zdravotnictví funguje na lži, porušují se zákony, ale tvrdí se, že se nic neděje,“ rozčiluje se prezident ČLK.

Vojtěch oponoval, že přesčasy lékařů tady byly vždycky a pokud lékař neslouží zrovna na urgentním příjmu, ale na nějakém jiném oddělení, tak má přece jen čas si trochu oddechnout. A je přece jen trochu falešná argumentace, že teď je problém s přesčasy. „Ty přesčasy tady byly vždycky," zdůraznil ministr s tím, že kupříkladu i v Německu se slouží přesčasy.

Kubek okamžitě oponoval, že už došlo k případům, kdy pacienty operují lékaři, kteří formálně v nemocnici nejsou. A když lékař pacientovi nějak uškodí, tak nastane obrovský problém, který by si prý v Německu nikdo nerisknul, zatímco u nás se to děje. Politici to ale nechtějí řešit.

Přitom kupříkladu chirurgové odpracují „díky“ přesčasům navíc deset let oproti jiným profesím. „My jsme prosazovali, aby alespoň tito lékaři dostali navíc nějaké výsluhy nebo něco takového, ale bylo nám řečeno, vždyť ti lékaři to dostali zaplaceno,“ kroutil hlavou Kubek.

„Vám se hodí takové to rozděl a panuj,“ tepal dál prezident ČLK ministra s tím, že tu slíbí něco praktickým lékařům, tu slíbí něco stomatologům a tak podobně, a občas i něco z toho splní. „Ale je to rozděl a panuj,“ tepal Kubek člena vlády. „Vám se hodí scházet se jen s těmi, kteří vám přikyvují a nenaruší váš vypiplaný mediální obraz úspěšného ministra. Nejde to do konfrontace s těmi, kteří se vám nebojí říct, že tu máme problém,“ dodal ještě rozhořčeně.

Vojtěch oponoval, že kdykoli ho Kubek požádá o schůzku, tak se s ním jako ministr sejde, takže není pravda, že by se vyhýbal členům České lékařské komory nebo přímo Kubkovi.

Nakonec dostal Kubek možnost vystavit ministru Vojtěchovi známku jako ve škole. A člena vlády ani trochu nešetřil. „Já bych řekl, že to je tak čtyřka, protože pětka by znamenala propadnutí, a to ne, protože ČLK nepožaduje odvolání ministra Vojtěcha, Takže pětku ne,“ konstatoval prezident ČLK.

