Hulákat budete? A co studenti? Ondřej Neff a Václav Klaus mladší nepotěší „Demokratický blok“

Případ Taťány Malé, obviněné z plagiátorství, je natolik bizarní, že glosátorovi je až trapné se jím vážně zabývat, říká komentátor a šéfredaktor Neviditelného psa Ondřej Neff. To poslanec ODS Václav Klaus ml. to s údajným opisováním Malé zas až tak horké nevidí, podle jeho slov jde dnes spíše o běžnou věc.

Rezignace Taťány Malé na místo ministryně spavedlnosti vyvolala tolik rozruchu, že nad ní nelze jen tak mávnout rukou. „To, že rezignovala, je potěšující potvrzení takových zásad, jako že teče voda z kopce a že po noci přijde den. S takovou kaňkou na kabátě nelze dělat ministra spravedlnosti,“ říká Neff, který si nyní pokládá otázku, jak vlastně mohlo k takové situaci vůbec dojít.

Anketa Kdyby to bylo na vás, zvedli byste zítra ruku pro důvěru vládě Andreje Babiše? Ano 58% Ne 42% hlasovalo: 2244 lidí

Pokud totiž jde o problematickou nominaci pana Pocheho ministrem zahraničí, v té se podle publicisty dá orientovat mnohem snáze. Připomněl také, že Poche je významný člen sociálnědemokratického souručenství v Praze a hodně se zasloužil o to, že se jakýsi pan Hamáček stal předsedou strany. „Nyní opravdu je předsedou strany, navíc dokonce i ministrem vnitra a přeneseně ministrem zahraničí čili má nést břemeno odpovědnosti České republiky v turbulentní historické situaci, kdy skřípou vazby nejen v Evropské unii, ale i uvnitř Spolkové republiky Německo,“ uvedl s tím, že tohle se dá chápat, i když se značným sebezapřením.

„Proč ale bylo třeba nominovat do pozice ministryně spravedlnosti osobu s aprobací chovu králíků navýšenou studiem na soukromé univerzitě neregistrované v profesní právnické unii, to je zhola nepochopitelné,“ nechápe Neff a dodává, že alternativní varianta, že po jejím pádu za ni převezme křeslo Babiš, dokud se nenajde jiný kandidát, se vymyká i návodům, jak psát grotesku pro dětské vysílání.

Fotogalerie: - Malý brífink

A co bude dál? Podle Neffa se hned nic nestane a bezprostřední vyhlídka je zřejmá. „Zájmy jsou zájmy, komunisté podrží, už spustili pokřik o mediokracii. Hamáčkovi sociální demokraté se ještě víc nahrbí a týmu ANO je to jedno. Teď jim všem jde jen o jediné, vydržet do středy, až dojde k hlasování o důvěře vládě. Jestli se podaří hlasy dobře spočítat, vyjde jim to a vláda projde,“ dodal.

Poté nastane prý zásadně nová situace, protože na sestřelení Babišovy vlády bude méně snadné sehnat hlasy, než je teď zapotřebí na to ji sestavit. Ve středu se bude hlasovat o vládě a už teď se prý organizuje demonstrace, která má hulákat pod okny. „Je to sice malebné a heroické, ale zásadně proti duchu parlamentní demokracie. Jděte a vyhrajte ve volbách. Což se zatím nepodařilo a hulákání pod okny je náhradní program,“ uzavřel Neff.

V souvislosti s tím, že Malá v posledních dnech čelila obvinění z plagiátorství ve své diplomové praci o mikroklimatu v králíkárnách, poukazuje Václav Klaus mladší na to, že při dnešní úrovni vysokých škol se zdaleka nejedná o výjimečný případ. „Myslím, že při současné tragické úrovni vysokých škol opisuje do diplomky tak 85 % studentů. Protože, co by tam tak asi vlastního „vědeckého“ psali, že jo? Když na vysoké škole by neměli v jádru vůbec být, natož ji ukončovat,“ napsal v příspěvku umístěném na svém facebookovém účtu.

Nyní se kritizovanou diplomovou prací ministryně spravedlnosti Taťány Malé z brněnské Mendelovy univerzity bude zabývat etická komise školy. Na projednání případu má lhůtu jeden měsíc.

autor: nab