Humor Jindřicha Šídla: V hlavní roli Jakub Železný a unavený ministr Havlíček. Jde o Agrofert a dotaci na toasty

Ke zmíněnému zamítnutí dotací se v Šídlově fiktivním příběhu vyjádřil ministr Havlíček jakoby v pořadu Události, komentáře České televize. Evropská komise usoudila, že není nic inovativního na tom, že nějaká pekárna ve východní Evropě vyrábí běžný toastový chléb nevalné chuti.

Společnost Penam z holdingu Agrofert trvá na tom, že ona chuť, kterou bruselští experti ohodnotili jako „konzumujte pouze v případě, že máte skutečně velký hlad a žádnou jinou možnost jej zahnat“, znamená v případě jejich výrobků zásadní krok vpřed.

Moderátor Jakub Železný následně pokládá pracovně unavenému Havlíčkovi otázku, zda bude usilovat o to, aby holding Agrofert vrátil dotaci do českého rozpočtu, když jí Brusel odmítá stomilionovou dotaci proplatit.

„Důležité je jednat rychle. Takže my si musíme především říct, o co jde. Jde o toastový chleba. Když si chcete udělat toasty, potřebujete toastový chleba. Tak to prostě je, pane redaktore,“ vyhýbá se v Šidlově příběhu ministr obchodu přímé odpovědi.

Moderátor se proto na stejnou otázku táže podruhé. Havlíček odpovídá: „My musíme především postupovat postupně. Krok po kroku. A ty kroky musejí mít smysl. Takže si na začátku řekněme jasně, zda vyrábí Penam toastový chleba. Nepochybně ano. To je myslím jasné. Ty peníze se neztratily, ty peníze byly investovány do linky na výrobu toastového chleba, což je v případě toastového chleba vždy zásadní. I vy jistě máte rád toast, pane redaktore,“ hájí ministr projekt, který považuje za inovativní.

Železný to tedy zkouší trochu jinou cestou. „Pane ministře, tak ale otázka nestojí. Ptám se, jestli by měl český daňový poplatník dotovat tak bohatou společnost jako Agrofert, aby si mohla pořídit novou linku na toastový chleba a zvýšit si svůj zisk,“ zajímá se dále.

„Já mám také rád toasty, stejně jako vy, pane redaktore. Nejradši s máslem, sýrem a šunkou. Ne, kečup ne. Hořčici. Ale ne moc hořčice. Prostě dobrý toast, to je myslím jasné,“ reaguje ministr.

„Pro nás je rozhodující efektivita dotačního procesu. Měřitelná efektivita, podotýkám. Co na jedné straně dáte, a co na druhé straně dostanete. A tady dostanete toastový chleba. Ten potenciál tu je a v našem zájmu musí být, abychom ho velmi efektivně rozvíjeli. Krok po kroku. Toast po toastu,“ odpovídá dále na opakovaný dotaz, zda bude po společnosti Agrofert žádat, aby dotaci vrátila do státního rozpočtu.

„Evropská komise tvrdí, že na tom zatraceném chlebu nebylo nic inovativního. Byl to úplně obyčejný, průměrně hnusný toastový chleba. Proč by za to měl Agrofert dostat sto milionů z peněz českého daňového poplatníka?“ nevzdává se Železný.

„Znova opakuji, že musíme postupovat velmi korektně a pečlivě. Za prvé se dobře podívejme na to, jaký je výsledek. A ten je velmi dobrý. Ten chleba se dá jíst. Skoro. Nemohu přijmout názor, který jsem snad někde zaslechl, že chutná jako umělá hmota. Ano, možná to někomu připomíná umělou hmotu, ale i umělá hmota může v tomto konkrétním případě znamenat zásadní a potřebnou inovaci. Budoucnost je v plastech, příteli,“ argumentuje Havlíček.

„Jinými slovy, žádné peníze po Agrofertu vymáhat nebudete,“ shrnuje poté moderátor.

Tomu se však ministr brání slovy: „To jsem neřekl, to mi nepodsouvejte. To je, myslím, přesně ta věc, o které by neměl rozhodovat jednotlivec, tedy já. To je věc, o níž by měla rozhodnout celá vláda na základě velmi přesných, a to vypichuji, velmi přesných analýz.“

„Myslíte vládu, kterou řídí Andrej Babiš, jemuž Agrofert patří a pouze ho dočasně vložil do svěřenského fondu?“ táže se moderátor, kterého promptně ministr ujišťuje, že premiér do procesu nebude v žádném případě vstupovat. „Na druhou stranu, kdo může posoudit, nakolik ona dotace skutečně reálně pomohla příjemci, tedy právě onen příjemce,“ podotýká Havlíček.

„Pane ministře, nemyslíte, že jste právě pregnantně formuloval onen střet zájmů, který Andreji Babišovi vyčítá Evropská komise a kvůli němuž hrozí celé České republice, že bude vracet desítky až stovky milionů korun z evropských fondů?“ ptá se Železný.

„Nemyslím,“ odpovídá Havlíček. „Nemyslíte?“ táže se znovu moderátor. „Ne, nikdy,“ uzavírá ministr. Železný pak zakončuje diskusi tím, že se s Havlíčkem uvidí zřejmě další den, až „bude žehlit nějaký další podobný průser vlády“.

