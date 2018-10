Hynek Kmoníček odhaluje velký plán Donalda Trumpa: Zapíše se do dějin

„Při řešení otázky Palestiny narazilo mnoho amerických prezidentů. Trumpův zeť teď chystá tajný plán, který má využít strachu z Íránu, k arabskému smíření se s existencí Izraele,“ popisuje Kmoníček plán Jareda Kushnera a jistého Jasona Greenblatta ohledně Blízkého východu.

„Oproti svým předchůdcům podědil Donald Trump reálně nový upgrade Blízkého východu. V jeho čtení jde o oblast unavenou nekonečným sporem o Palestinu, který už nebaví ani jeho oběti, natož jeho účastníky. Nejde již o území rozdělené podél hranic starého nábožensko-etnického arabsko-židovského sporu, ale o prostor dnes propojený strachem z šíitského perského nebezpečí,“ zmiňuje Kmoníček, že tento strach dle Trumpa paradoxně spojí izraelské Židy s pouštními wahhábisty Saúdské Arábie. A Kushnerův plán má podle všeho využít této situace. Kdy součástí nového konsenzu má být mimo jiné dořešení situace Palestinců.

„Je však zřetelné, že dnes jde o více než pět milionů lidí s OSN registrovaným statusem uprchlíka. Představa, že by je v jakémkoliv příštím plánu zhruba devítimilionový Izrael hodlal přijmou zpět na své území, není z říše snů, ale spíše nočních můr. Nadále tedy realisticky zůstává ve hře nemnoho jiných možností,“ zmínil dále Kmoníček.

Kushnerův plán podle Kmoníčka počítá s více možnostmi: reálnou existencí Izraele a Palestiny, připojením Západního břehu k Jordánsku, výměnami území mezi Izraelem a palestinskou autonomií tak, aby Izrael byl bezpečný a Palestina ekonomicky smysluplná, saúdskými penězi, co to všechno zaplatí, a Palestinci tak unavenými, odporu neschopnými a bez nadějí na reálnou arabskou podporu, že to nakonec přijmou.

Závěrem pak Kmoníček dodal, že nic dnes ve Washingtonu nezajímá evropské diplomaty více než utajovaný Kushnerův blízkovýchodní plán. „Snad jen obávané příští clo na evropské automobily. Vzhledem k imigrační vlně z Blízkého východu do Evropy, která ovlivňuje naši vlastní bezpečnost, je to víc než pochopitelné,“ uzavírá Kmoníček s tím, že Trump nazývá plán Kushnera „matkou všech problémů“ čili „obchodem obchodů“.

