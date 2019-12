Hysterie, podlézání, fanatismus. My jsme chtěli... Zapletl se s Kellnerem. Přišli na to. Teď promluvil

Absolutně však vyloučil, že by jeho agentura měla za úkol propagovat čínský komunismus nebo něco takového. „To je fakt absurdní. Zpětně jsem všechny kroky, které jsme v projektu provedli, kontroloval. Žádný náš úkon nesměřoval k žádné propagandě či propagaci čínského režimu,“ zdůraznil. A zároveň podotkl i to, že šlo o přímou poptávku společnosti Home Credit, nikoliv o zadání ze strany Petra Kellnera.

„Odmítám, že by šlo o jakoukoliv propagaci čínské politiky. Jedním z bodů smlouvy bylo vylepšit obraz Home Creditu v tom, že jde o pokročilou finančně-technologickou firmu. Dalším bodem bylo zdůrazňovat, že Home Credit zdaleka nepůsobí jen v Číně, ale je de facto globální společností. To jsou všechno věci, které se týkaly spolupráce s agenturou C&B,“ dodal Jirsa. A odmítl i to, že by docházelo k monitorování kritiků čínského režimu. Fotogalerie: - Čínská ambasáda v obležení

Závěrem se pak vyjádřil i ke spolupráci se sinologem Vítem Vojtou a jeho organizací Sinoskop. „Vít Vojta je respektovaný sinolog. Věděli jsme, že má velkou ambici vyjadřovat se k veřejnému dění. Bylo to přirozené spojení zájmů. My jsme měli zadání hledat polohu a prostředí mimo ty dva zmiňované extrémy. Myslím, že Vít Vojta toto splňoval, má řadu let konstantní názory, rovněž kritické, ale ne zcela dehonestační. Role C&B byla jako u každé komunikační agentury, řešila se převážně forma, nikoliv obsah,“ sdělil a vyjádřil se i k tomu, že do Sinoskopu se posílaly peníze skrze jeho agenturu.