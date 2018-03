I vrabci si cvrlikají o tom, že se tu dá objednat stíhání, tvrdí vlivný český právník

Vlivný právník Karel Muzikář mladší nepochybuje o tom, že stíhání u nás lze objednat. I vrabci si o tom cvrlikají, řekl v pořadu Kam to bude? na Televizi Seznam. „Je správné, že premiér Babiš řekl nahlas, že má takové podezření,“ podotkl Muzikář mladší k slovům Andreje Babiše, jenž je přesvědčen, že trestní stíhání na něj si někdo objednal.

„Divíme se, že někdo porušuje zákony a sami přitom jezdíme stopadesátkou na dálnici,“ uvedl mimo jiné Muzikář mladší před teleivizními kamerami. Stále však věří, že se podaří zlepšit fungování našeho právního řádu.

Původní text ZDE.

„Mimochodem to, že nefunguje, je běžné i ve světě. A zlepšíme to jenom tím, že to budeme odhalovat a trestat, ne před tím zavírat oči,“ uvedl Muzikář mladší, jehož právní kancelář zastupuje stát v řadě arbitráží. V rozhovoru se rozhovořil také o svém vztahu k Bohu.

„Jsem dítě 60. let, ta doba nepřála křtům. Já jsem se za komunismu nechal tajně pokřtít a k té víře jsem dospěl sám,“ řekl právník, jenž si koupil kapličku, již nechal opravit. „Víra je hlavně vnitřní pocit ve vztahu k řádu světa. Je to stav duše. A stav duše je vnitřní a vnější,“ poznamenal Muzikář mladší, jemuž v současné společnosti chybí autority.

„Nejde jenom v něco věřit, jde jednoznačně o to, že vnitřní víra musí být promítnuta do vnějšího řádu. Společnost, která není založena na řádu, začne se sama rozkládat,“ dodal.

Pak Muzikář mladší hovořil o kamarádšoftech na ministerstvech. „To přece víte, že to musí fungovat všude. To funguje v každém řemesle, advokacie není jiná,“ řekl otevřeně Muzikář mladší. „Ale od toho jsou přece kontrolní mechanismy, aby zkontrolovaly, jestli je najmutí na danou věc daného specialisty adekvátní nebo není,“ dodal.

autor: vef