Idi*t v Bílém domě, napsal Trump o Bidenovi. Šlo o Rusko

Bývalý prezident Spojených států amerických Donald J. Trump popřál Američanům šťastný svátek Dne nezávislosti spolu s příslibem, že republikáni v čele s Trumpem vydobydou USA zpět. Prezidentské volby 2024 jsou podle Trumpa poslední šancí. „Šťastný čtvrtý červenec všem. Tvrdě pracujeme, vezmeme si zpět naši zemi a uděláme Amerikou opět velkou. Volby v příštím roce jsou naší poslední velkou šancí,“ napsal na sociální síti Truth social.

Den nezávislosti dále slavil posměšky na adresu současného prezidenta Spojených států amerických Joea Bidena, který bude za demokraty kandidovat i v prezidentských volbách 2024. Trump svého protikandidáta označil za „velice nebezpečného idiota“. „Když Biden řekl, že Putin ‚prohrává válku v Iráku‘, dvakrát, všichni věděli, že máme v Bílém době potvrzeného a velmi nebezpečného idiota. USA nemohou dopustit, aby to takhle pokračovalo,“ prohlásil Trump.

Naposledy Joe Biden o Putinově prohře v Iráku mluvil na konci června. Na otázku novinářů, zda ruského prezidenta Vladimira Putina víkendová vzpoura šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina oslabila odpověděl, že to jde „těžko říct“, ale že „zjevně prohrává válku v Iráku“.

Biden: "[Putin] is clearly losing the war in Iraq" pic.twitter.com/dKt6yWWGFx — RNC Research (@RNCResearch) June 28, 2023

Dále Trump sdílel i vlajku se sloganem: „Do hajzlu s Bidenem. Do hajzlu s vámi, že ho volíte.“ U vlajky je dále napsáno, že i přes to, že má Biden údajně přes 81 milionů hlasů, nikde není vidět nikdo, kdo by nosil jeho trička, klobouky či vlajku.

Svátek Dne nezávislosti se slaví 4. července jako státní svátek oslavující přijetí Deklarace nezávislosti spojených států dne 4. července 1776 Druhým kontinentálním kongresem a tento den tak připomíná vyhlášení nezávislosti USA od britské koruny. Deklarace nezávislosti vyjadřuje základní principy svobody a práv a Američané tento den považují za jednu nejdůležitějších událostí v historii země.

Psali jsme: Marek Eben. „Co ještě neví.“ Zaznělo po vtipu ve Varech „A to bude jen začátek.“ Číňané nás odříznou od technologií NATO: Nekritizujte Ukrajince, že jdou vpřed pomalu Fiala je na tom bídně jako Biden. A ten je na dně. Právě vyšlo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.