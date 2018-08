Idiote, odsoudil Jan Rejžek kandidáta SPD Ladislava Jakla. A nebyl sám

„To se dalo čekat, že to z Klausova poskoka jednou vyhřezne. Ten idiot s ohonem Jakl bude kandidovat za nácky z SPD!“ poznamenal kritik Jan Rejžek.

Fotogalerie: - Romové proti diskriminaci v Evropě

Anketa ,,Nebrat ani jednoho migranta," razí Andrej Babiš. Je to správná politika? Je 98% Není 2% hlasovalo: 2577 lidí

„Že za SPD kandiduje Klausova pravá ruka, není zas tak šokující. Ještě lepší mi však přijde, že za Tomia Okamuru kandiduje Ivan David, ministr zdravotnictví v Zemanově vládě. Pan David je ukázkovým příkladem člověka, kterému regulérně hráblo. Něco jako další Klausův génius Petr Hájek, který vede boj s ilumináty přes svůj web Protiproud,“ poznamenal k dalšímu kandidátovi SPD v senátních volbách zástupce spolku Evropské hodnoty Jakub Janda.

„Ivan David si vede svůj web Nová republika, což je výběr toho nejlepšího české dezinformační scény. Přebírá texty od AC24, nebo bolševického ultramilicionáře Radima Valenčíka. Nejzábavnější na tom je, že jde dál než nejhrubší ruské lži. Pan David tvrdí, že let MH-17 sestřelili Američané. Což je ještě o level dál, než tvrdí Rusové – ti z této masové vraždy viní Ukrajince, samozřejmě. (Přičemž mezinárodní tým vyšetřovatelů prokazatelně ukázal na ruské vojáky.). Každopádně je skvělé, že za SPD kandidují lidé, kteří evidentně pijí savo,“ uzavřel Janda s tím, že jde o další důvod se jim upřímně smát.

„Klausova pravá ruka bude kandidovat za SPD. Nulové překvapení, když Klaus starší už řadu let kope za zájmy FSB,“ napsal pak ještě jednou Janda.

Původní text ZDE

Komentátor Jan Jandourek se pak na serveru Forum24.cz zaměřil na, podle svých slov, myšlenkové hlubiny čerstvého okamurovce Jakla. „Jako by chtěl dát Ladislav Jakl nakonec za pravdu profesoru Igoru Lukešovi, rozhodl se, že jde do toho. Bude za SPD kandidovat do Senátu. To je samozřejmě zcela v pořádku, protože se sám zařadil tam, kam dávno patří. Bylo by ještě potěšitelné, aby se k němu přidal V. Klaus junior, jenže to by nemohl pustošit ODS zevnitř a dělat tak radost tatínkovi, který je z dalšího vývoje strany zhrzený,“ podotýká Jandourek a dodává, že strana SPD je pro Jakla tím pravým prostředím. „Skočil do nevábné stoky a my mu to schvalujeme. ‚Každý si svůj kádrový posudek píše sám,‘ říkal kdysi soudruh Husák. Husák byl lump, ale hloupý nebyl. Tohle řekl hezky, byť to asi myslel trochu jinak,“ zmínil Jandourek.

„Když se podíváme na Jaklovy výroky jen během posledního roku, je nám jasné, že jinde snad ani skončit nemohl. Mohl by ještě dělat analytika Institutu Václava Klause a podílet se na jeho četných vítězstvích, jak se to přihodilo Jindřichu Forejtovi, nejlepšímu ceremoniáři všech dob a presumptivnímu (jak říkával Paroubek) velvyslanci ve Vatikánu. To je ale pro tak činorodou osobnost málo,“ dodává dále Jandourek. A všímá si Jaklových názorů na migraci, ale i například jeho slov k dění na Blízkém Východě či k demokracii.