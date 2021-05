Informační vazby lidí z BIS na Kundru, Kroupu a Kubíka. Tlak na předčasné volby. Expremiér vytáhl šokující pohled na obvinění Hamáčka

reklama

„J. Kroupa ve svém dnešním článku na Seznam Zprávy absurdně obvinil vicepremiéra a předsedu ČSSD J. Hamáčka, že prý chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion vakcín Sputnik V. Na první pohled paranoický blábol, kterým se ovšem vděčně zabývá opozice i některá média,“ komentuje celou věc začátkem svého textu Paroubek.

Podle jeho slov, pokud měl Hamáček od 7. dubna informaci ohledně možného zapojení ruských agentů do výbuchu vrbětického muničního skladu, těžko by mu unikly další souvislosti. Místo toho Paroubek hovoří o tom, že existují přímé informační vazby mezi lidmi z BIS na lidi z Respektu (Kundra a spol.). „A samozřejmě také na Janka Kroupu, případně na Jiřího Kubíka. A to bez ohledu na to, kde je právě novinářský domicil těchto dvou lidí,“ poznamenal Paroubek.

Kroupu pak expremiér označuje jako prefabrikátor lži. „Že prý chtěl Hamáček vyhandlovat s nejvyššími ruskými představiteli zametení kauzy Vrbětice pod koberec, výměnou za milion Sputniků V. a za možnost uspořádat v Praze vrcholný politický summit amerického a ruského prezidenta,“ konstatuje Paroubek a dodává, že Kroupa však vůbec nepostupuje logicky a jeho myšlenková konstrukce celé kauzy je vlastně fantaskní.

„J. Hamáček se na své tiskové konferenci ptal, komu to slouží? No, to je jednoduché. Slouží to zájmům těch, kdo chtějí urychleně odstranit tuto vládu. A to ještě předtím, nežli se stabilizuje její pozice po ukončení druhé vlny pandemie. Probíhající masivní vakcinace proti covidu-19 ukazuje, že nejpozději v průběhu prázdnin může být naočkováno oněch potřebných a epidemiology doporučených 7 milionů českých občanů. Což bude znamenat, že na minimum klesnou počty nově nemocných a také počty úmrtí. Prostě někdo se bojí, že opozice v říjnových volbách do Sněmovny ostrouhá. Proto chce přiblížit volby do co nejbližšího možného termínu. A tak prefabrikuje lži a k tomu používá obvyklé hnojomety. V tomto případě o nic jiného než o sprostou prefabrikaci lží nejde,“ dodává expremiér s domněnkou, že jde také o to vyvolat tlak ulice prostřednictvím akcí Milionu chvilek.

„Předpokládám, že na mimořádné schůzi Sněmovny anebo na mimořádně zařazeném bodu jednání Sněmovny Jan Hamáček, spolu s účastníky schůzek z bezpečnostních složek celou věc jasně vysvětlí. Ale opozice zcela nepochybně prefabrikát Kroupy a Seznamu opět použije k frontálnímu útoku na vládu. Bohužel, tato ztráta času Poslanecké sněmovny bude znamenat ve svých důsledcích neprojednání některých pro republiku a občany tolik potřebných zákonů,“ zakončil Paroubek.

