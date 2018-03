Italská mafie působí prý i v Česku. A padl i argument, proč za vraždou slovenského novináře mafie nestojí

Experti podle deníku soudí, že ‘Ndrangheta působí nejen na Slovensku, ale velmi pravděpodobně organizuje své „rejdy“ i v Česku. „Bylo by prý naivní předpokládat, že Česká republika byla a stále je nedotčeným ostrůvkem v oceánu zemí bývalého východního bloku, kterými prorůstají vlivná a nebezpečná chapadla italských mafiánských organizací,“ píše deník. Lze prý předpokládat, že ‘Ndrangheta má v Česku dobře fungující podpůrnou síť důvěrných kontaktů.

Profesor Antonio Nicaso, působící dnes v Kanadě, se přibližně před půl stoletím narodil v italské Kalábrii, odkud ‘Ndrangheta vystrčila svá chapadla do světa, takže o této organizaci ví své. A nepochybuje o tom, že italská mafie je již mezi námi. V roce 2016 byl ostatně v Praze zatčen jeden z příslušníků ‘Ndranghety. Fakt, že se tu jeden z mafiánů – Francesco Bonavita – skrýval, ukazuje, že tu měl velmi pravděpodobně zázemí a našli se lidé, kteří mu podali pomocnou ruku. Toto území podle Nicasa má sloužit nejen k ukrývání osob, kterým obrazně řečeno teče do bot, ale také k rozvíjení obchodů.

„Proč by si Bonavita vybral Prahu? Protože si ji vyhledal na Google Maps a přišla mu jako hezké místo k životu? To asi těžko. Šel do země, kde má základnu a kde má lidi,“ uvedl Nicaso. Stejně jako na Slovensku se prý i v Česku ‘Ndrangheta snaží dostat k evropským dotacím, především v oblasti zemědělství a obnovitelných zdrojů energie. Tyto obchody mají ještě jeden cíl – legalizovat zisky z prodeje drog. Konkrétně na prodej kokainu má prý ‘Ndrangheta v Evropě skoro monopol.

Je tu však háček, který hovoří proti tomu, že by ‘Ndrangheta zabila Jána Kuciaka. Tato mafie se snaží jednat nenápadně, bohatnout ve stínu a nepřitahovat pozornost. Vražda by vzbudila příliš mnoho pozornosti. Nicaso proto nevěří, že by Kuciaka zavraždil někdo z ‘Ndranghety.

autor: mp