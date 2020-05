Ivan Bartoš se pochlubil, co si přečetl o epidemii chřipky. A pustil se do Prymuly, udělal si prý z korony vlastní show

Nad pandemii ještě nemá Česko vyhráno; i když se podařilo první vlnu nákazy zastavit, nedá se vyloučit, že přijde další, upozorňuje šéf Pirátů Ivan Bartoš. Pokud by se tak stalo, vláda na to není dostatečně připravena. V rozhovoru pro iDNES.cz kritizoval epidemiologa a náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu pro jeho autoritativní chování.

Své obavy, že pandemie udeří podruhé, Bartoš opírá například o historický vývoj španělské chřipky. „Vždycky se epidemie opakuje v několika vlnách, dokonce i ve třech. Do toho funguje změna počasí,“ upozorňuje. „Finálně říct: zvládli jsme to, poplácejme se po ramenou, to rozhodně nemůžeme,“ dodává předseda.

Proto je nyní velmi důležité, aby se po měsíci a půl konečně spustila chytrá karanténa, propojily se laboratoře. „Tak bychom byli na příchod druhé vlny připraveni a nemuseli bychom sahat k drastickým opatřením jako dosud,“ myslí si Bartoš.

„Byli jsme svědky zbytečně dlouhých vládních tiskovek, ale chytrá karanténa se už mohla zavést mnohem dříve. Zastavit covid-19 je jedna věc, ale předpřipravit se na další vývoj je věc druhá. A tam si myslím, že k selhání dochází,“ pokračuje Bartoš, podle nějž stejně tak došlo k selhání ve věci plošného testování, které se neuskutečnilo.

Epidemiologický tým je podle něj pro řešení situace důležitý, ale není to jediná skupina, která má do toho vývoje co mluvit. „Jsou to také lidé z oblasti sociální péče, sociálních služeb, je to velká skupina ekonomů,“ říká Bartoš.

Nelibě se vyjádřil k Prymulovi, jenž na posledním jednání vykázal Daniela Münicha, člena ekonomické skupiny ústředního krizového štábu, který požadoval anonymizovaná data pro tvorbu ekonomických modelů.

„Tohle není ‚one man show‘. Celý národ šil roušky, takže by měl mít celý národ potřebné informace. Každý by měl mít možnost svůj poradní hlas uplatnit. Bohužel jen někomu je dopřáno sluchu, navíc pouze ve chvíli, kdy se to hodí,“ řekl Bartoš kriticky na Prymulovu adresu.

Podle předsedy Pirátské strany konkrétní data potřebují odborníci i proto, aby se co nejlépe připravila uvolňovací opatření, na která česká ekonomika čeká. „Jen přesná data nám ukážou, jaká rizika při uvolňování hrozí,“ zdůraznil Bartoš, s tím, že první fází pandemie prošel stát sice solidně, ale mohli jsme být dál.

Vadí mu například i to, že se vláda chlubí ve světě, jak se nám všechno povedlo, jak nosíme roušky, přičemž si je lidé museli vyrobit sami. „Přitom jim vláda slíbila, že je od státu dostanou. Prostě tak to u nás chodí. Vláda se o něčem poradí, odprezentuje to večer na tiskové konferenci a v tu chvíli mi vybouchne počítač e-maily od lidí, kteří si na to hned stěžují,“ dodal předseda Pirátské strany.

