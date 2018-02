Ivan Bartoš v rádiu prozradil, že si telefonoval s Murínem. A na základě hovoru má dojem...

Ivan Bartoš prozradil, že hovořil s Michalem Murínem po telefonu a nejen na základě tohoto rozhovoru získal dojem, že se Babiš neohlíží na to, že je premiérem bez důvěry Sněmovny, a dosazuje do státní správy své lidi. „Je to pokračování té politiky Andreje Babiše, kdy on jako premiér nemá důvěru, ale je v demisi, ale i tak si klestí tu cestu a prosazuje si své lidi,“ poznamenal Bartoš. Vláda odvolala ředitelku Nemocnice na Bulovce, odvolala ředitele České pošty, a to podle hosta nejsou kroky, které by teď vláda měla dělat.

Šéf Pirátů má za to, že Michal Murín je vystaven tlaku kvůli kauze farmy Čapí hnízdo. Bartoš slyšel z úst předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka, že dojde k pokusu oslabit pozici vyšetřovatele kauzy farmy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila. „Nabízí se to,“ uvedl Bartoš.

Sluší se dodat, že Babiš odmítl, že by za tlakem na Murína byla kauza Čapí hnízdo.

Bartoš tu přesto určitou spojitost vidí. Nezdá se mu totiž jako náhoda, že právě v době, kdy je Murín tlačen k odchodu, přišla na inspekci finanční kontrola. To prý neznamená, že by Bartoš považoval Murína za dokonalého pracovníka na svém místě. Jistě i Murín mohl udělat nějaké chyby, ale tento tlak ze strany Andreje Babiše se Bartošovi jeví jako nepřijatelný.

Host Dvaceti minut Radiožurnálu se navíc obával, že Babišovy čistky budou dál pokračovat. Možná skončí, až s Babišem vstoupí do vlády ČSSD, ale zatím není jasné, kdy bude konec. A to není jediný problém. Další věc je, koho si Andrej Babiš dosadí na posty, které před tím „vyčistil“. Sněmovna s tím v tuto chvíli nemůže dělat v podstatě nic. Poslanci mohou jen apelovat na Andreje Babiše, aby přestal dělat to, co dělá.

Faktem je, že podobné výzvy už zaznívají dva měsíce. „Ale pan Babiš si dělá, co chce, on nedbá na to, co říká Sněmovna,“ uzavřel Bartoš.

autor: mp