Ivan Bartoš zůstává předsedou Pirátů

Od pátku je Brno městem pirátské strany. Nejmenší vládní strana, alespoň co do počtu poslanců, si volí nové vedení a chystá se rozhodnout o své dalším směřování. V prvním kole nezískal potřebný počet hlasů žádný z kandidátů. Do kola druhého postoupili stávající předseda strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, a jeho vyzyvatelka, europoslankyně Markéta Gregorová, která dává najevo, že by jako případná předsedkyně strany byla více slyšet např. na jednáních předsedů vládní stran v rámci tzv. koaliční K5.

Ve svém kandidátském projevu Bartoš zdůraznil, že jako ministr usiluje o to „dodat lidem tu změnu, kterou jsme jim slíbili“. Gregorová zase tvrdila, že má dost politických zkušeností na to, aby věděla, kde v jednáních přitlačit.

V prvním kole Bartoš získal 569 hlasů a Gregorová 455. Zajímaví přitom je, že účastníci celostátního fóra mohli hlasovat pro oba kandidáty současně, alespoň v prvním kole.

V kole druhém bylo odevzdáno 874 hlasů. Ivan Bartoš získal 556 hlasů, Markéta Gregorová získala 300 hlasů. Předsedou České pirátské strany se tak znovu stal Ivan Bartoš, který spolustraníkům poděkoval za důvěru.

Sjezd piráti zahájili už v pátek svou velkou úvodní párty, která odstartovala v pátek ve 21 hodin a skončit měla nejpozději v sobotu v 6 ráno. Od 9 mělo začít jednání, takže někteří z účastníků možná spali toliko 3 hodiny.

Piráti nejen o vedení strany jednali v Sono centru v srdci jihomoravské metropole.

