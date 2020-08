Ivan Trojan: 50. léta? Horší než nacismus. Havel riskoval bojem proti vyhnání Němců

reklama

Úvodem se mimo jiné Trojan svěřil s tím, co mu vadí. Jde například o lhaní, nedodržování pravidel či šlendriánství. "Když se dělá nějaká práce a já vidím, že těm lidem je úplně jedno, jak to dopadne. To mi také vadí," sdělil Trojan. "Pro mě je důležité, v jakém žiju světě a chci se chovat jako občan," vyprávěl dále Trojan, že o některé přátele skoro přišel kvůli politice. "Jsme na hraně. Vyhýbáme se tématu politika. Snažíme se přátelství udržet, protože má silné kořeny, ale ten příkop se po takových centimetrech vzdaluje," uvedl.

Anketa Věříte, že ODS a TOP 09 půjdou do sněmovních voleb společně? Ano 3% Ne 11% Je mi to jedno 86% hlasovalo: 5133 lidí

Následně Trojan odpovídal také na otázku, kdo je pro něj jednoznačnou osobností tohoto a minulého století. "Já se trošku bojím toho slova jednoznačnost. Pro mě je to určitě Václav Havel, ale určitě nebylo jeho ambicí být jednoznačně kladnou, aby byl kladně vnímán. On dělal rozhodnutí, u kterých musel vědět, že je společnost třeba nepřijme. Třeba otázka nespravedlivého vyhnání Němců. A přesto do toho šel a byl ochoten vlastně i riskovat svou popularitu. Dnes není tolik osobností, které by tohle byly schopny dělat. Protože to považuji za důležitější pro tu společnost, než abych v příštích volbách opět zvítězil," podotkl.

"Nezažil jsem totalitu nacistickou, ale zažil jsem totalitu komunistickou. A už i ve věku, kdy jsem byl dospívající nebo dospělý. A i jsem se s ní musel utkat, protože jsem podepsal Několik vět a petici za propuštění Havla. A byl jsem odvelen do tankového praporu do Humenného, byl jsem na výslechu u kontrarozvědky. Takže tuhle zkušenost mám, a byl bych hrozně rád, kdybych touhle zkušeností už nikdy nemusel projít. A hlavně aby s ní nemusely projít moje děti a děti všech," sdělil, v jaké době by už nechtěl žít.

Psali jsme: Roušky: Odpor. Tlak na vládu! Zní. Chudáci, vy tomu věříte, řekl profesor. Temné varování Denně vožraléj, denně vožraléj, měl velikou hubu, smrděl a v rozkroku byl špinavéj… Svědectví o papaláších z brněnské ODS překvapilo i nás Havloidi, kult osobnosti a pokálená socha. Shnilá neomarxistická Evropa, degenerované mladé generace. Herec Gulyáš tu cítí pořádně smradlavý exkrement Geislerová: Zeman je ubožák. Jinak se to říct nedá

Padesátá léta byla podle Trojana mnohem horší než nacistické běsnění. Hlavně v tom, že jsme si to dělali sami. "To je to hlavní. Sami jsme nesli odpovědnost a sami jsme dělali tyhle věci. A to je ten asi nejzásadnější rozdíl a myslím, že máme jako Češi tendenci se schovávat za někoho jiného, že to, co je v našich dějinách špatně, způsobil někdo jiný a ne my. Ale myslím si, že tohleto by měl někdo z čelných představitelů, jako to dělal Václav Havel, tohleto moderovat, vyvažovat, abychom si o našich moderních dějinách nedělali nějaké iluze," řekl.

A jsme vůbec my Češi ochotni odkrýt minulost? "Myslím, že jsme měli 30 let, aby se třeba na školách vyučovaly moderní dějiny. Abychom nezůstávali jenom v té daleké historii. A myslím si, že na příkladu těch moderních dějin by se dalo vysledovat, jakým způsobem, co nám hrozí, kde děláme chyby, proč se to opakuje, proč se dostáváme do situací, kdy znova jsme na pokraji nějaké totality. Tak to si myslím, že to školství se hnulo velmi málo. A je nutné si položit otázku, kdo byl u moci, kdo vládnul tady a kdo je za to zodpovědný," podotkl Trojan.

Psali jsme: Kufr se mi zvedá! Xaver ke ,,kauze Vandas”: Ostré finále Roušky: Odpor. Tlak na vládu! Zní. Chudáci, vy tomu věříte, řekl profesor. Temné varování Schillerová probere s Hamáčkem návrhy na změnu daně z příjmu Plaga představí manuály pro školy k ochraně proti koronaviru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.