Izrael? A co Rusko? Silná slova od komunistů

Témata dnešního jednání Poslanecké sněmovny byla opravdu různorodá. Poslanec KDU-ČSL přišel s návrhem odsoudit v Poslanecké sněmovně rostoucí antisemitismus a nenávist k Izraeli. Ale do lidovce se pustil komunista Luzar a vyzval ho, aby měřil stejným metrem. „Vždyť my sami se podílíme na nálepkování států stejnou měrou, kterou se teď snažíte obhajovat stát Izrael. Vzpomeňme si na rusofobii, sankce, které se snažíme obhajovat a uvalovat na tuto zemi, a vlastně ze stejných důvodů, když to takhle vezmeme,“ pravil Luzar. A Jana Černochová z ODS hned začala vysvětlovat rozdíly mezi SSSR a Izraelem.

Poslanec Bartošek z KDU-ČSL tvrdil, že antisemité se poučili a již nehlásají antisemitismus přímo, ale volí zástupná témata, která umožňují šíření „zlověstného poselství“. Dle Bartoška se jedná zejména o kritiku Izraele. Bartošek dodal, že Izrael samozřejmě kritizovatelný je a měl by být kritizován jako ostatní státy, ale kritika Izraele je podle něj přehnaná a antiizraelští aktivisté prý chtějí Izrael izolovat, bojkotovat a co nejvíce ho poškodit. „Není určitě náhodou, že vždy, když vidíme demonstrace ze zemí západní Evropy nebo Spojených států, tak takřka vždy tam narazíme na plakát s nápisem BDS (blokáda, odstup, sankce) případně i další, který nabádá k fyzické likvidaci Izraele,“ pravil poslanec KDU-ČSL.

Bartošek konstatoval, že zatím je úroveň antisemitismu v Čechách malá, ale jak budou dorůstat generace bez zkušenosti s totalitními režimy, tak se to prý může změnit. „Každé, i malé zlo má tendenci nekontrolovaně růst,“ sdělil na závěr Bartošek.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

Leo Luzar KSČM



Poslanec Lubomír Volný vyjádřil svou podporu státu Izrael, ale zeptal se Bartoška, jak by mělo usnesení znít a zda se, co se týče bojkotu, nejedná jen o legitimní vyjádření názoru na tento stát. „Pokud je to další politické, aktivistické hnutí na úrovni Milionu chvilek nenávisti, tak opravdu netuším, proč bych měl vystupovat proti legitimním politickým názorům některých lidí na činnost státu Izrael, který, jak řekl sám navrhovatel, není nekritizovatelný.

Černochová se pak ohradila proti slovům komunistických předřečníků. „Víte, jaký rozdíl mezi Sovětským svazem a Izraelem? Že Izrael nás nikdy neokupoval ani nám neposílal spřátelenou armádu.“ Leo Luzar se pak ohradil, že by se měla zaobírat i jinými národy a zeptat se na názor Palestinců: „Já bych si dovolil vaším prostřednictvím ke kolegyni Černochové dodat, ať se zeptá Palestinců, jak vnímají okupaci, a oni vám to... Vás nezajímají Palestinci, chápu, hrajeme si jenom na českém písečku a cizí neštěstí nás nezajímá. Ale to byste měla trošku zvážit, protože je to samozřejmě taky národ a má taky svá lidská práva.“

Mgr. Jana Černochová ODS



