Já slyším pana Fialu, to je jak přes kopírák! Velké finále i s Babišem

reklama

Anketa Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta? Pavel Fischer 0% Jaroslav Bašta 29% Petr Pavel 2% Tomáš Zima 0% Danuše Nerudová 0% Andrej Babiš 65% Karel Diviš 0% Marek Hilšer 4% hlasovalo: 25397 lidí

Andrej Babiš předal nejprve květinu profesorce Danuši Nerudové. „Pan Pavel byl na vás včera ošklivej,“ poznamenal Babiš. Květinu pak Nerudová dostala i od Pavla, ten dal Babišovi makronky. „Všiml jsem si, že je máte rád,“ sdělil Pavel. Ten dostal od Babiše červenou kšiltovku.

První otázka pak směřovala k Andreji Babišovi (ANO) a k otázce covidu-19. „Moje heslo je pomáhat lidem. Covid byla epidemie a my jsme bojovali za ochranu životů. My jsme bojovali společně. Armáda, hasiči, policisté, všichni jsme bojovali, abychom uchránili životy našich spoluobčanů. A k tomu zadlužení, prosím vás. My jsme ty peníze dali lidem,“ rozjel se Babiš ve svém klasickém monologu plném nejrůznějších témat. „Zavření škol, bylo to dlouhé. Je mi strašně líto, že zemřeli lidé, ale myslím si, že není fér o tom mluvit. Od nástupu Petra Fialy na covid zemřelo také x tisíc lidí. Samozřejmě nás to mrzí. Ale mám svědomí čisté,“ doplnil Babiš a hovořil i o státním dluhu, kdy svoji vládu hájil.

„Chtěl jsem reagovat na krizový management, kdy to tehdy byl chaos. Ten chaos byl po celou dobu covidové krize,“ zapojil se do diskuse Petr Pavel, jenž zároveň hovořil o tom, jak se snažil Babišovi v té době pomoci, ale Babiš pomoc odmítl. „Krizový manažer by měl krize řešit, ne je vyvolávat,“ podotkla také Nerudová, že se svým projektem KoroNERV radila vládě a upozorňovala na to, co je důležité. „V řízení té krize jsme velmi selhali,“ sdělila. „Rozumím, že paní Nerudová i pan Pavel jsou kandidáty této vlády. Ale mrzí mě u pana Pavla, že nazývá naši armádu chaosem,“ podotkl Babiš, Pavel se jen usmíval. „Proč pan Pavel nešel pomáhat s otvíráním očkovacích center?“ zeptal se Babiš a odmítl, že by armáda byla chaos. „Výkon jejich byl heroický, to řízení bylo chaotické,“ odtušil Pavel, že by asi jen těžko kritizoval armádu.

Vondrákova volba

Místopředseda hnutí ANO Ivo Vondrák prohlásil, že nebude volit svého šéfa. Co na to Babiš říká? „Já jsem pana Vondráka přesvědčoval, aby přišel do hnutí. Udělal si tady svoji kariéru. Zbytek nechám bez komentáře,“ sdělil Babiš. První otázky totiž směřovaly pouze k němu. Takže samozřejmě musela přijít řeč i na kauzu Čapí hnízdo, kdy byl Babiš zproštěn obžaloby.

Nerudová následně hovořila o přínosu listopadu 1989. „Jsem ráda, že nyní můžeme žít ve svobodě,“ sdělila kandidátka, jež se dlouhodobě vymezuje proti komunistické minulosti Petra Pavla i proti Andreji Babišovi. Ale řeč přišla i na její škraloup kolem Mendelovy univerzity. „Řídila jsem univerzitu v době covidu, což nebylo vůbec jednoduché. Musím říct, že v té době bylo nesmírně těžké udržet kolektiv,“ sdělila Nerudová a odmítla slova moderátora Korantenga, že by byla nezkušená. Následující komentář, který k tomu Babiš sdělil, Pavel okomentoval slovy: „Pan Babiš teď mluvil mimo mísu.“

Dále Babiš v obhajobě, že je krizový manažer, hovořil o evakuaci vojáků z Afghánistánu, o tornádu i Vrběticích. Chválil armádu, za což mu Pavel poděkoval, neboť v době, kdy se Babišovy události odehrávaly, byl podle svých slov náčelníkem generálního štábu, takže si váží pochvalných slov ohledně armády. „Pan Pavel má slabší paměť, neboť mu musím připomenout, že do té pozice NATO napsal náš ministr Stropnický dopis a pan Zeman lobboval osobně za pana generála. Pan generál nebyl u těch věcí,“ řekl Babiš. Pavel to odmítl a řekl Babišovi, že má špatnou paměť on. Následně se chválil za to, že za Pavlovu funkci v NATO lobboval. Pavel se usmíval a snažil se mu to nejprve vysvětlit, chvíli si skákali do řeči. Pavel zároveň zdůvodnil, proč se rozhodl kandidovat na post prezidenta. Nerudová následně požádala oba pány, aby odešli od osobních půtek a aby se kandidáti raději bavili o budoucnosti.

„Nikdy jsem v žádném dokumentu neschvaloval invazi sovětských vojsk v roce 1968,“ odmítl pak Pavel, zároveň hovořil o své komunistické minulosti, kterou podle svých slov neskrýval. Ohledně položené otázky si do moderátora rýpl, zda mu ji nepsal Miroslav Kalousek, ten to odmítl a následně hovořil o tom, že nikdo žádné otázky televizi nezasílal.

Podpora manželek a manžela

V rámci vysílání vystoupily také manželky a manžel kandidátů. Monika Babišová podpořila svého muže, řekla, že jí přijde logické, že Babiš bude českým prezidentem. Svou ženu podpořil také Robert Neruda. „S Danou jsem prožil 26 nádherných let, nejsem sobecký a přál bych vám všem, abyste mohli prožít s Danuší Nerudovou alespoň pět let,“ sdělil Neruda.

Eva Pavlová hovořila o manželovi jako o člověku, který bránil více než 33 let demokratické hodnoty. „Znám ho jako člověka, který je rozvážný, který je schopný, který je vzdělaný a myslím si, že by zodpovědně vedl tuto zemi, a já bych mu v tom chtěla pomáhat,“ uvedla Nerudová.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když měli kandidáti seřadit hodnotový žebříček, hovořili zejména o svobodě. „Svoboda slova. Mám pocit, že na Úřadě vlády se snaží tuto svobodu nějak moderovat. To není dobře,“ podotkl Babiš k tomuto tématu. „Svoboda je pro mě nejvyšší hodnota v životě. Jsem velmi optimistická, protože když jsem letos procházela na Národní třídě, tak jsem viděla, že tuto svobodu oslavují i mladí lidé. Jsem nesmírně šťastná, že si uvědomují, že je svoboda něco křehkého,“ sdělila Nerudová.

Řád a pořádek generála Pavla

Pavel mezi hodnoty, které vyznává, zařazuje také řád a pořádek. „Je to jednoznačný doplněk svobody. Svoboda nemůže fungovat bez pravidel. Nevidím to tedy jako nějaký rozpor, ale jako doplněk,“ podotkl Pavel a hovoří i o svém hrdinství. „Nedostal jsem medaili za hrdinství za to, že jsem leštil kliky, ale za záchranu vojáků. Pan prezident Havel mě za hrdinu považoval, nemám důvod se za to stydět,“ sdělil Pavel.

Nerudová následně hovořila o informační gramotnosti, mimo jiné o tom, že je nutné učit číst seniory média. Babiš následně pochválil svoji vládu a kritizoval vládu současnou. Neopomněl ani svůj klíčový projekt Národní boj proti rakovině. Moderátor Koranteng jej nechal mluvit, přestože se jej ptal na heslo „Proto Babiš“ a proč jej užívá. Nerudová následně zkritizovala Babiše za možné roztočení dluhové spirály. Na její stranu se pak přiklonil Pavel. „Přijde mi úsměvné, že pan Babiš se dokáže pochválit i za to, že vyšlo slunce,“ odtušil Pavel a zkritizoval Babiše za populismus. Babiš následně chtěl reagovat, prostor nedostal. „Vy zlobíte,“ řekl Babišovi Koranteng, když se neustále domáhal slova.

Když by se Nerudová stala prezidentkou, rozhodně by nejprve hovořila o energetické politice. Alespoň to slíbila v TV Nova. Hovořila mimo jiné o sociálním tarifu. Dále by hovořila o inflaci (což zmiňoval i Andrej Babiš). Jako prezidentka by se také zabývala nedostupností bydlení.

A jaká témata by nastoloval generál Pavel? „Na prvním místě bych pomohl vládě s tím, aby se lidé nedostali na hranici chudoby,“ řekl Pavel, jenž by chtěl také hledat dostatek energií na příští zimu. Třetím tématem by podle něj bylo zajistit bezpečnost. „Dokončit modernizaci armády,“ zmínil také Pavel.

„Když poslouchám vládní kandidáty, slyším pana Fialu, to je jak přes kopírák,“ rozhorlil se Babiš hovořící o asociální vládě. „Není pravda, že bychom nemysleli na budoucnost,“ rozhorlil se Babiš, kterého neustále přerušoval Koranteng, že hovoří dlouho. „Řekl jste, že řeknete dvě věty, a jsou to tři obsáhlá souvětí,“ sdělil. Nerudová se pak ohradila, že není vládní kandidátkou, a zkritizovala, že deštník proti drahotě byl otevřen pozdě. Pavel se pak také ohradil, že není vládním kandidátem. A odmítl i Korantengovy výzvy, že mluví nejméně. „Mnoho slov ještě neznamená, že člověk říká něco podstatného,“ sdělil Pavel.

Nerudová si v průběhu večera vzpomněla na svou babičku, která podle jejích slov říkala, že kdo nemluví pravdu, dostane se do pekla. Rozhorlila se na Babiše za jeho slova ohledně úrokových sazeb a to, jak mu to vyhovuje kvůli úvěrům pro jeho Agrofert. „Paní ekonomka je hlavně teoretička, nikdy nebyla ve firmě,“ oponoval Babiš, jenž zároveň řekl, že nemá žádné firmy. „Mám je ve fondě,“ podotkl a řekl také Nerudové, že problematice vůbec nerozumí. Snažila se Babišovi skákat do řeči, ale Koranteng jí napomínal, aby si udržela eleganci. Pavel se následně Nerudové zastal, a to i přesto, že přiznává, že není kovaný v ekonomii.

„Situace je napjatá třeba i v bezpečnostních vztazích. A je hendikepem, že nejsou kovaní v této oblasti? Nikdo nemůže být expertem na všechno,“ podotkl Pavel, že důležité je to, aby člověk věděl, na koho se obrátit a s kým danou věc zkonzultovat.

Otázka zahraniční reprezentace

Dalším tématem byla otázka, jak budou prezidentští kandidáti reprezentovat Česko v zahraničí. „Všichni si pamatují, jak jsem provázel naše firmy do Singapuru, Thajska, zastupoval jsem prezidenta republiky,“ jmenoval své cesty Babiš. „A já myslím, že i s mojí paní jsme nedělali ostudu,“ sdělil Babiš.

Nerudová neopomněla zmínit lidská práva. „Otevřela bych diskusi o tom, jak máme mít nastavené vztahy s Čínou,“ hovořila mimo jiné Nerudová a zmínila i vztahy s Ruskem po skončení války na Ukrajině.

„Českou republiku bych reprezentoval důstojným způsobem, jako jsem ji reprezentoval v minulosti,“ sdělil mimo jiné Pavel. „Válka proti Ukrajině je válkou agresivní země. Máme ten luxus, že neumíráme, nemáme zničenou ekonomiku, jediná oběť, kterou můžeme přinést, je pomáhat Ukrajině, aby se stala opět suverénní zemí. Jsem hrdý na to, že Česká republika dělá dost,“ hovořil poté o válce na Ukrajině Pavel.

O zachování současné pomoci Ukrajině hovořila i Nerudová. „Ale ráda bych otevírala témata míru na Ukrajině,“ sdělila Nerudová. „Kdybych byl prezidentem, inicioval bych jednání o míru. Mluvil bych s prezidentem Macronem, s tureckým prezidentem, s dalšími prezidenty, všechny je znám. Samozřejmě bych šel za prezidentem Zelenským. Svolal bych V4. Dělal bych konkrétní kroky, mírový summit v Praze. Lidé nechtějí válku,“ podotkl Babiš. Nerudová se pak domnívala, že válka nemusela vypuknout, kdybychom měli dostatek síly v roce 2014, abychom byli proti anexi Krymu. Opět se pustila do Babiše, že tenkrát nebyly zavedeny ekonomické sankce. Do Babiše se pak pustil i Pavel, že si protiřečí. „Zároveň si myslím, že Česká republika nemá takovou váhu, aby dovedla do konce jednání o míru,“ sdělil Pavel. Babiš se pak do Pavla pustil, že nechápe, jak to chodí ve světě. „Je voják a čeká na příkazy,“ sdělil Babiš. Pavel na toto reagovat nechtěl, podle svých slov nechce ukazovat, s kým se zná a na koho má telefon. Jen zdůraznil, že Babišovo řízení je leckdy chaosem.

V závěru kandidáti hovořili o svých vizích. Babiš hovořil o dostupném bydlení, reformě psychiatrické péče a dalších zdravotnických tématech, zmiňoval i cesty do regionů. Nerudová hovořila zejména o dostupném školství, Pavel mimo jiné zmínil, že chce, aby nebyla dále rozdělována společnost. Stejně tak hovořil o vzdělávání.

Výhra milion korun

A ke slovu se dostaly i děti, které se kandidátů ptaly na nejrůznější záludnosti. Co by například Babiš dělal s výhrou jeden milion korun? „Dal bych je na charitu, Sazka neměla být nikdy zprivatizována,“ sdělil Babiš, ostatní kandidáti hovořili jen o charitních projektech. Babiš se pak rozhorlil i v otázce toho, jak by zlepšil svět. „Když každý z nás ráno vstaneme z postele a budeme se usmívat na svět, bude všem líp,“ řekla Nerudová. Pavel by chtěl dělat vše, co je správné.

Ani jeden z kandidátů by pak neprodloužil dětem prázdniny, neboť to není v pravomoci prezidenta. Všichni pak zároveň také slíbili, že nebudou jako prezidenti lhát. A jak budou slavit vítězství? „S rodinou, s přáteli a týmem,“ podotkl Babiš, Nerudová by byla též s rodinou. „Já všem poděkuji a pak se začnu zabývat tím, jakou odpovědnost na sebe vezmu,“ řekl Pavel, který podle závěrečného zhodnocení mluvil v diskusi nejméně.

Zkušenost. Klid. Odpovědnost. To jsou závěrečná tři slova, která podle Petra Pavla mají přimět voliče, aby volili jeho.

Sociální cítění. Vlastenectví. Nezávislost. To jsou závěrečná tři slova Andreje Babiše.

Energie. Odvaha. Empatie. A tímto zakončila prezidentskou debatu Danuše Nerudová.

Psali jsme: Vomáčka (ODS): Nebuďme papežštější než papež Feranec (ANO): To je věta, skutečně do kamene tesat Válková (ANO): Tak si říkám, že špatně vyučujeme dějepis Benda (ODS): Disidenti za minulého režimu byli připraveni riskovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.