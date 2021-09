Jak EU platí mediální služebníky

Je to jen pár měsíců (konkrétně 22.4.2021), co se eurokomisařka Věra Jourová holedbala větou „Unijní podpora médií neslouží k proevropské propagandě“. Bylo to v rozhovoru se Samuelem Stoltonem pro Server Euractiv (u nás otiskl Deník). Pomiňme, že rozhovor byl o něčem zcela jiném – Jourová si tam vyřizovala účty například s některými členy Rady ČT, o skutečné a faktické finanční podpoře směřované z EU na adresy jednotlivých médií v členských zemích cudně pomlčela. Tak jsme to udělali za ni. A ejhle, k čemu jsme – podotýkám z veřejných zdrojů, dospěli.

Komu se chtělo spočítat celkové číslo vyjadřující podporu mediálních domů v členských zemích EU, dopočítá se k částce nad 12 milionů EUR jen za loňský (2020) rok. Nejvíc jsou směřovány do dvou typů regionů: do chudších států EU (Portugalsko, Itálie, Kypr, Španělsko atd.) a do států bývalého ost-bloku (Pobaltí, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, samozřejmě též Česko a Slovensko). Z tohoto náhledu je zřejmé, proč: vesměs jde o regiony, které nejsou vždy absolutně sjednoceny s eurounijní politikou a zájmy, a je tedy třeba tam vyvinout větší propagandistické úsilí, ačkoli Jourová tvrdí opak.

Vyjmenujme si některé konkrétní granty, adresáta jejich určení, částku a důvod, za nějž EU tyto (mj. i naše, nezapomeňme) prostředky vynakládá.

BULGARIAN NATIONAL TELEVISION, bulharská veřejnoprávní televize pro změnu na cosi pod názvem L'EUROPE: ITINÉRAIRES sumu 150766,00 EUR. ECONOMEDIA, největší vydavatel ekonomických tiskovin v Bulharsku – vydává např. deník Dnevnik a týdeník Capital dostal za projekt Europe on my table 94748,50 EUR. Firma HANZA MEDIA chorvatský vydavatel – 5 deníků (Jutarnji list, Slobodna Dalmacija) přes 20 časopisů byl odměněn za projekt Croatia Next Generation sumou. 221335,00 EUR. HRVATSKA IZVJESTAJNA NOVINSKA AGENCIJA HINA – státní tisková agentura zase za projekt Green Deal for Mediterranean - EU and Adriatic Sea dostala částku 63485,80 EUR. RTV SLOVENIJA -slovinský veřejnoprávní televizní a rozhlasový vysílatel, obdržel na vskutku slibný projekt EU Values First! - Power to the Public celých 200000,00 EUR.

Stranou zájmu EU na její co nejlepší propagaci nezůstalo Pobaltí. Například LATVIJAS RADIO,lotyšská veřejnoprávní rozhlasová stanice dostala na projekt The New Future of Europe 100000,00 EUR. IETUVOS RYTO TELEVIZIJA – litevská soukromá televize zase za výmluvný propagandistický kousek s názvem Europe - it's me dostala 51868,60 EUR. A nejen Pobaltí, ale i blízké Polsko: PAP, POLSKA AGENCJA PRASOWA – polská národní tisková agentura, získala za svou účast na europropagandě pod titulem EuroPAP News pěkných 154303,00 EUR.

A nesmíme zapomenout i na naše vlastní slouhy Bruselu. Například zapsaný spolek EUROPEUM Z.S. za projekt Engaging Citizens in the Green Transformation and Post-Pandemic Recovery of Europe inkasoval 46960,00 EUR, zatímco velkopodnik Zdeňka Bakaly Economia dostal na cosi s názvem Europe in context 2020-22 project opět potěšujících 162782,50 EUR.

Tak až nás zase nějaká Jourová bude balamutit, že z EU nejdou žádné peníze na mediální propagaci této mocenské a administrativní hydry, nenechme se obelhat a věnujme pozornost skutečným faktům, číslům a souvislostem.

