Jak bude vypadat další cesta Velké Británie z EU? Premiérka Mayová naznačí směr

Agentura Reuters přináší s odvoláním na BBC informace o tom, že britskou premiérku Theresu Mayovou čeká v příštích dnech série projevů, ve které naznačí, kudy povede další cesta ostrovního království ven z Evropské unie. Politici ve Velké Británii doufají, že se jim podaří v Bruselu uzavřít přechodnou dohodu o ekonomické spolupráci Velké Británie a EU. Londýn doufá, že se podaří uzavřít dohodu v březnu tohoto roku. Z Bruselu však už zaznělo varování, že žádná dohoda nemusí být uzavřena.

Dohoda by se měla týkat práv Britů pracujících v EU a občanů EU pracujících v Británii. Stranou pozornosti britské premiérky ale nezůstane ani postupné přenesení pravomocí z Bruselu zpět do Londýna. Očekává se, že do procesu odluky ostrovního království od EU vstoupí také ministr zahraničí Boris Johnson, velký zastánce Brexitu. Bude jednat s ministrem obchodu Liamem Foxem a ministrem Brexitu Davidem Davisem.

autor: mp