Jak bych se mohla podívat své dceři do očí... Co může způsobit vakcína dětem? Je zde VIDEO. Lékařky-matky vyslaly naléhavý vzkaz

Organizace Zdravé fórum sdílela video režiséra a scenáristy Igora Chauna. Video se jmenuje „DOPIS LÉKAŘEK A MATEK: Smyčka se utahuje“. Jde o výpověď tří matek-lékařek o tom, co se kolem nás děje. „Určitě stojí za zhlédnutí a zamyšlení,“ komentuje video Zdravé fórum.

Dále uvedla, že jak své děti, tak sebe nenechá očkovat a děsí ji představa toho, že by někdo nařizoval očkování jejím dětem. „Děsí mě to i za ostatní maminky a jejich děti,“ dodala.

Následně přečetla dopis, který ji podle svých slov rozplakal. „Je to pro vás, pro ženy, pro matky, pro to, abyste vnímaly kromě jiného naši podporu. My cítíme, že ta pravda, kterou chceme vyjádřit, se ozývá ze všech možných stran,“ vysvětlila.

Pisatelkou dopisu je jejich kolegyně Jitka, která pracuje v nemocnici.

„Milé mámy, babičky, prababičky, ostatní ženy a milí muži. Jsem také máma a zároveň jsem i lékařka. Události posledních dní mě nenechávají lhostejnou. Situace se každý den přiostřuje a smyčka se pomalu, ale jistě utahuje a v jejím středu není nikdo jiný než naše děti. Pomyslná vládnoucí ruka již ztratila veškeré zábrany a nedělá jí problém sáhnout i po dětech, po tom nejcennějším, co máme. Píšu tyto řádky, protože bych chtěla dodat odvahu všem ženám, matkám i otcům, aby se nebáli vystoupit z davu a postavit se za svoje děti. Jsem s vámi na jedné lodi, i já procházím podobným procesem. Mám strach o děti a narážím na nepochopení okolí.

Vědomá máma sama dobře nejlépe ví, co její ratolest potřebuje. Matka je pro své dítě tím nejlepším lékařem a léčitelem v jedné osobě. Věřte ve svoji intuici, nenechte se ovlivnit mediální masáží, která se na vás valí ze všech stran. Pokud cítíte, že je to špatně, tak to tak prostě je bez ohledu na fakt, že vám třeba sto odborníků nebo vědeckých kapacit bude tvrdit něco jiného. Jsem lékařka vnitřní medicíny a mojí specializací je hormonální systém v těle. Své děti očkovat prostě nedám.

Již nyní na povrch vyplouvají zprávy o nežádoucích účincích vakcíny proti covidu-19 v lidském těle, a to je teprve začátek. Mimo jiné jsou vážné obavy, že může způsobovat problémy s plodností a zvýšenou potratovost plodů u těhotných žen. Jak bych se pak mohla podívat své dceři do očí, kdybych její schopnost přivést na svět zdravého potomka vyměnila za vlastní pohodlí a domnělé bezpečí. Co bych to byla za matku, dívat se, jak mé dítě marně touží po miminku a šance na otěhotnění je mizivá. Na to už jsem takových smutných příběhů ve své ordinaci viděla dost, abych toto riskovala u svých dětí jen kvůli možnosti jet na zahraniční dovolenou nebo navštívit divadelní představení.

Jsem jedna z mála zdravotníků, kteří ještě naočkovaní nejsou. Očkovat nehodlám dát ani své děti. Věřím v přirozenou imunitu a zdravý způsob života. Možná nám toto celé covidové období přišlo říct, že je třeba převzít zodpovědnost za své zdraví do svých a vlastních rukou a nenechávat to na lékařích nebo na někom jiném. Já sama se snažím zdravě jíst, přiměřeně se hýbat a vytvářet si kolem sebe harmonické prostředí. Opravdu nevidím jediný důvod, proč bych se měla stát účastníkem biologického pokusu na lidech s nejistým výsledkem.

Přenechme vakcínu na covid-19 rizikovým skupinám a starším spoluobčanům, kteří se chtějí nechat dobrovolně naočkovat. My ostatní raději přemýšlejme, co pro sebe a pro své zdraví můžeme udělat, jak posílit imunitní systém než stepovat ve frontě před očkovacím centrem. Nejjistější způsob, jak můžeme ochránit své děti, je, když sami nepřistoupíme na očkovací hru a nenecháme se naočkovat. Vykašleme se na vlastní pohodlí a postavme se za své děti.

Protestujme proti nesmyslnému testování a nošení roušek po celou dobu vyučování. Děti mají právo na vzdělání bez podmínek. Nepodléhejme, nespoléhejme, že to někdo, lékaři, právníci, pedagogové, ředitelé škol vyřeší za nás. Jsme to my, tátové a mámy, kdo zodpovídá za své děti. Čím více nás bude, tím větší máme šanci, že dětem dokážeme zachovat svobodný a láskyplný svět. Věřím, že se nám to podaří. S vděčností, Jitka, máma, které na dětech záleží,“ dočetla Jana Budařová dopis.

Budařová dále pověděla, že podle ní tu žádná pandemie není a nedůvěřuje vládě. Vláda není pro ni žádnou autoritou. Je prý též dobře, že se začínají ozývat podobné hlasy. Jsme údajně jako pomalu vařené žáby. Ženy jsou sdružené pod Hnutím cesta, dále se angažují ve spolku Rozalio.

