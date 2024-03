Jak ještě snížit množství ruského plynu v Česku? Síkela přinesl k Moravcovi nápad

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) by chtěl prosadit poplatek, jenž vybírá Německo za tranzit zemního plynu. V pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že jeho zrušení by mohlo vést ke snížení množství dováženého ruského plynu do Česka. Síkela o poplatku bude jednat v pondělí v Bruselu.

Jozef Síkela, jenž byl hostem pořadu Otázky Václava Moravce na ČT, debatoval se svým předchůdcem Karlem Havlíčkem (ANO) a prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem. Hovořili o cenách energií i zelené politice v Evropské unii.

Co se týká cen energií, Síkela uvedl, že vývoj cen v Česku je „velmi pozitivní“, a to jak velkoobchodních, tak i cen pohonných hmot. Havlíček v tomto směru oponoval, že klesají ceny spotové, ale nikoliv u zákazníků. Síkela však trvá na tom, že je to jen otázka času, kdy dojde ke zlevnění. Ceny energií v domácnostech by měly být levnější ještě letos, míní.

Havlíček v debatě mimo jiné také uvedl, že vláda zvýšila ceny regulované složky energií. To mělo vést k dalšímu zdražení. Síkela oponoval, že vláda nic nezvýšila, pouze snížila masivní dotace, jež v roce 2023 poslala firmám a spotřebitelům. Zvýšením cen regulované složky podle něj jen „zreálněla"“ ceny energií. K dalšímu skokovému zdražování regulované ceny by na přelomu letošního a příštího roku dojít nemělo.

Rafaj k tomu dodal, že okolní státy však postupují jinak. „Snaží se nezreálňovat náklady, které se musejí vynakládat do budování infrastruktury, protože jinak dopadnou na zákazníka. To způsobuje ekonomickou stagnaci. Pokud máte drahé náklady, jste méně konkurenceschopní,“ řekl a dodal, že se Česko musí rozhodnout, zda nakopnout ekonomiku, nebo trvat na zreálnění.

Ke zdražení energií pak podle Síkely mělo přispět právě i několikeré navýšení poplatku Německa za transfer zemního plynu. „Naším cílem je tento poplatek odstranit,“ řekl.

