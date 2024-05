Jak jste mohli? Po odhalení o Nerudové nastal zmatek

Lídryni kandidátky STAN do Evropského parlamentu Danuši Nerudovou provázejí další kontroverze. Deník N upozornil, že na Mendelově univerzitě v Brně si na její působení stěžují studenti a nadřízený kvůli údajně nekvalitní výuce. Nerudovou to pobouřilo; tvrdí, že od studentů má skvělou zpětnou vazbu a že je to cílený útok před eurovolbami. Postavili se za ni i její příznivci a politici, kteří se do média opřeli, že šíří dezinformace a poukázali, že je to jeden z důvodů, proč slušní lidé nechtějí do aktivní politiky.

Na Mendelově univerzitě v Brně se opět řeší působení Danuše Nerudové. V Ústavu financí a účetnictví, kde lídryně kandidátky Starostů do evropských voleb na plný úvazek pracuje, se objevují stížnosti na to, jak plní své akademické povinnosti.

„Vzhledem k její pozici ve volbách věřím, že se do europarlamentu dostane. A všem na univerzitě se uleví,“ komentoval pro Deník N její působení vedoucí Ústavu financí a účetnictví Jan Hanousek.

Nerudová se brání, hovoří o snaze jí uškodit před volbami do Evropského parlamentu. „Už na mě vytáhli leccos, ale že se devět dní před volbami někdo ‚shodou okolností‘ ozve médiím, aby mě pomluvil, že nekvalitně učím, tak to je fakt silný kafe. Zvlášť když to udělá člověk, o kterém je známo, že mezi námi jsou dlouhotrvající názorové rozdíly. Mám přitom dlouhodobě od studentů výbornou zpětnou vazbu na moje kurzy, v posledním semestru 96 % z nich hodnotí můj kurz jako přínosný. Přijďte prosím za devět dní volit a společně nedovolme, aby o výsledku rozhodly podrazy v kampani,“ reagovala Nerudová na platformě X na kritický článek Deníku N.

Kritika na Deník N míří na sociální síti i ze strany podporovatelů Danuše Nerudové.

„Na STAN, TOP 09 a potom na Fialu jde nejvíce dezinfa, fake profilů a různé špíny typu ‚telefon, kampelička, špatně učí‘...“ poukázal Roman Kolář.

„Tohle si přečtěte, až se budete divit, proč ženy ‚nechtějí‘ do politiky,“ napsala k textu o Nerudové politička Jana Spekhorstová z TOP 09. A dodala: „Deník N ztratil soudnost a klesl daleko pod úroveň Extra apod. Osobně nevím, jak teď budu pro sebe filtrovat, co jim ještě můžu věřit. Jako fanoušek jejich prvních kroků jsem hluboce zklamaná.“

1.Tohle si přečtěte, až se budete divit, proč ženy "nechtějí" do politiky

Zklamání nad Deníkem N vyjádřila i Mirka Šimková: „Vytáhnout argument, že Danuše Nerudová ‚špatně učí‘ – to je opravdu novinářský majstrštyk!“ napsala. A vzkázala: „Příště zajděte do Tesca v Brně, jestli Danuše slušně zdraví a na pás hezky rovná zboží, panebože,“ napsala spoluzakladatelka spolku Plzeňská zastávka.

Od @enkocz velké zklamání.

Vytáhnout argument, že @danusenerudova “špatně učí” - to je opravdu novinářský majstrštyk!

Zastání Nerudová našla i u další ženy. „Že se k něčemu podobnému sníží i Deník N, je smutný obraz. To si opravdu Češi přejí jít slovenskou cestou? Pane Vodrážko, s kolika studenty jste dělal interview, jaké otázky jim pokládal? Pověřilo vás ANO, nebo ODS? A jak je možné, že tak ‚neúspěšná‘ získala akreditaci,“ obrátila se žena vystupující jako Mariela s dotazy na autora textu Prokopa Vodrážku.

Že se k něčemu podobnému sníží i @enkocz, je smutný obraz.

To si opravdu Češi přejí jít slovenskou cestou?

Pane @ProkopVodrazka, s kolika studenty jste dělal interview, jaké otázky jim pokládal?

Pověřilo vás ANO, nebo ODS?

Podle exministra financi Miroslava Kalouska z TOP 09 se Nerudová přesvědčuje o tom, jak vrtkavá jsou česká média: „Když se ocitla na špičce průzkumů do prezidentských voleb, byla ‚prodavačka titulů‘ a špinili ji 24/7. Když ve 2. kole masivně podpořila PP, byla to ‚hvězda a úžasná dáma‘. Teď týden před volbami zase ‚špatně učí‘. Ať už to iniciuje kdokoliv, je to hnus a jeden z hlavních důvodů, proč se spoustě slušných a úspěšných lidí do politiky moc nechce,“ usoudil Kalousek.

Bývalá rektorka Danuše Nerudová výtky odmítá – nadřízeného viní, že má „obrovský problém s úspěšnými ženami“.

