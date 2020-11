Jak kobylky! Razie v Kauflandu, jakou Česko nevidělo. I covid by utekl

Policisté se včera večer velmi zapotili v Kauflandu v Plzni. Důvod? Do obchodu dorazil autobus s několika desítkami Rumunů, kteří bez skrupulí vtrhli do prodejny. Píše o tom server Krimi-Plzen.cz.

Cizinci podle serveru naprosto ignorovali nejen mnohá protikoronavirová opatření, ale i základní pravidla slušného chování. I když byla na místě ochranka, nebylo to de facto nic platné. Dav Rumunů je natlačil od vchodu až do prodejny. Na místo tak okamžitě vyjela hlídka státní i městské policie. Následně se tak v Kauflandu snažilo uklidnit deset policistů, byli však v menšině, Rumunů bylo kolem třicítky.

Muži zákona se pak na místě snažili pochytat hlučící cizince a vysvětlit jim, že do jednoho košíku skutečně nemůže nakupovat mnohočlenná rodina. Jedna z Rumunek se však nedala a máchala pytlíkem s rohlíky a nadávala jednomu z policistů, že oni jsou jedna rodina. Rumuni zároveň nedodrželi ani vzdálenosti mezi sebou, kdy každý nakupující by měl mít kolem sebe prostor 15 metrů čtverečních. Roušky nasazené ale všichni měli.

Ven z krámu

Další hlídky pak mařily pokusy o vytvoření zmatku u pokladen. Zároveň se snažily Rumuny dostat z krámu, mimo jiné i opakováním věty: Ven, ven z krámu. V lepším vysvětlování však mnohdy bránila jazyková bariéra.

Celý incident trval asi půl hodiny, kdy si Rumuni nakoupili a následně obchod opustili. Ještě před budovou si však Rumuni i policisté celou situaci vyříkávali.

Na facebookovém profilu serveru Krimi-Plzen.cz se pak k danému incidentu vyjádřili mnozí diskutéři.

„A nejsmutnější je, že pokuty na místě nezaplatí, na správní řízení nepřijdou a po skončení pracovního víza potáhnou zpátky. Tohle je prostě na přes držku,“ poznamenal jeden z nich.

„Sebrat pracovní povolení, a trada vlakem do Rumunska,“ dodal další.

„Taky můžu jít nakupovat za přítomnosti PČR? Já bych je teda brala na mou ochranu, protože tohle není normální. Banda uřvanejch ‚lidí‘? Bez základních návyků. Zavolat toho, co si je sem přitáhl na práci, a nechat ho uhradit pokuty a vzniklé škody, které by dozajista byly, kdybychom je nechali v tlupě lítat...“ poznamenal také další diskutér.

„Upřímně, pokud neumí česky a nedodržují nařízení, co tu sakra dělají... to je spravedlivé, oni si tohle dovolit můžou, ale udělat to kdokoliv jiný, tak je to za flastr... tyhle dvojí metry se mi nelíbí a chce se mi z toho zvracet,“ uvedla diskutérka.

Příběh z Albertu

ParlamentníListy.cz měly o víkendu také možnost hovořit s aktivním důchodcem, který ještě ve svém věku denně pracuje v prodejně Albert. Tento supermarket se nachází ve východních Čechách. Jelikož jsme panu Liborovi slíbili úplnou anonymitu, doplníme už jen fakt, že tento člověk pracuje na všech pozicích, které je zapotřebí zastávat. Od popojíždění ještěrkou ve skladu po doplňování zboží.

„Nejsou lidi, takže každý má více směn, pokud má třeba někdo napsaných pět hodin, tak nakonec musí dělat i osm, protože manažer prodejny, to je novodobý ředitel, mu je zkrátka a jednoduše přepíše. Jak jsem řekl, nejsou lidi,“ konstatuje vitální důchodce pro ParlamentníListy.cz.

Mladí pracovat nechtějí

Na rozhovor s naší redakcí ho přitom dovedla náhoda. Reagoval na text, kde se uvádí, že bude velká nezaměstnanost. „U nás tomu tak není. Mladí pracovat nechtějí. Podívejte se, mně bude brzo sedmdesát a odpracuju směny stejně, jako by mi bylo padesát. Když říkám manažerovi, že by bylo dobré, aby tu dělali i mladí, namítne, že je nemá kde vzít, že si musíme poradit. Pak mi napíše ty směny a hodiny, i když už někdy nemohu fyzicky stačit,“ zmiňuje dále.

„Ale já jsem rád, že mám práci, vůbec si nechci stěžovat na zaměstnání, štvou mě mladí lidé, kteří mají ruce dozadu, to mě vyloženě štve,“ dodává.

ParlamentníListy.cz dále zajímalo, jak vypadá denní provoz po mírném uvolnění vládních opatření. A právě tento dotaz spustil doslova vodopád slov pana Libora.

Psali jsme: Je mu 68, dělá v Albertu. „To jsem nezažil za celý život. Lidi, co to děláte? Horší než po válce! Rodina vylíže litr medu, než dojde k pokladně…“

„Neumíte si to vůbec představit, to vám garantuji. Už ráno před otvíračkou stojí před vchodem desítky lidí, doslova desítky. Já zažil komunismus, narodil jsem se těsně po válce, vím, co to je hlad, živit rodiny, zažil jsem toho dost, ale copak jsme ve válce? Mně to připadá, že se lidi zbláznili. Doslova.

Tady třeba byla rodina, vezme si rohlíky a med, než dojdou na pokladnu, tak ten med sežerou. Chápete to? Kilo medu! Ovšem, zaplatí za něj, ale co jsem tak viděl, není to nic neobvyklého. Mladíci pijí energy nápoje, jedí čokolády, chovají se otřesně. Lidi mají košíky, přes které nejsou vidět. Když to bylo první den, divili jsme se jenom trochu, ale jelikož to trvá už snad týden, jsme všichni zaskočení. Manažer prodejny ne, protože se jede na výkon, ale třeba skladníci mají problém neustále doplňovat palety, piva, hlavně piva.

Lidi ve frontách často otevřou alkohol v akci, teď to byl, myslím si, rum a dají si každý lok. Když to vidím, žasnu. Nemohu vůbec nic říct, od toho tam nejsem, ale v sobě dusím vztek, je to takové nehezké, mrazí mě z toho, jak lidi blázní. Loni o Vánocích to nebylo tak příšerné, jako teď posledních několik dní. Dělám tady už řadu let, ale tohle jsem nezažil, jak jsem řekl, horší než o Vánocích. A ještě mě udivuje, jestli to můžu říct, co lidí bere do prodejny malé děti. Ty bych nechal doma, ale je pravda, že někdy není zbytí, takže to nikomu nevyčítám, ale překvapilo mě to,“ líčí pan Libor své zkušenosti.

