Jak to bylo v Rumunsku. Ekonom Šik se podíval na zoubek zákazu. Vidí širší souvislosti

První kolo prezidentských voleb se v Rumunsku konalo 26. listopadu, z něj do druhého kola postoupil pravicový politik Calin Georgescu, který získal přibližně 23 % hlasů, a Elena Lasconiová ze ziskem 19 % hlasů. Jen těsně Lasconiová, která je zastánkyní západního směřování Rumunska, ale zároveň kritičkou současné vlády, porazila favorita voleb Marcel Ciolacu, stávajícího premiéra, sociálního demokrata.

Ústavní soud Rumunska 28. listopadu na návrh dvou minoritních kandidátů nechal výsledky z prvního kola přepočítat. O pár dní později, 2. prosince Ústavní soud Rumunska výsledky prvního kola prezidentských voleb potvrdil, s konečnou platností a bez možnosti odvolání. Překvapivě však 6. prosince Ústavní soud Rumunska své rozhodnutí z 2. 12. 2024 zrušil a prezidentské volby anuloval, budou se tedy muset konat úplně od začátku.

Rozhodnutí soudu přišlo jen pár hodin poté, co Spojené státy vyjádřily obavy z možného zahraničního vměšování do rumunských prezidentských voleb poté, co byly odtajněny dokumenty, podle nichž byla země během tří po sobě jdoucích hlasování terčem „agresivních hybridních ruských útoků“. Že se proruský ultranacionalista Calin Georgescu, který se předtím pohyboval v jednociferných číslech, v prvním kole prezidentských voleb probojoval k vítězství, vyvolalo v členské zemi Evropské unie a NATO velké překvapení.

Zatímco většina mainstreamových médií ke kauze zrušení prezidentských voleb raději mlčí, ekonom Šik si všímá, že Týdeník Respekt ve svém článku to prohlašuje zprostředkovaně v rozhovoru s expertem z amerického think tanku za „vítězství“. S rumunským analytikem Rufinem Zamfirem v něm uvádí, že „první kolo prezidentských voleb letos jasně ukázalo, v jakém stavu naše demokracie je. A v současnosti na tom není vůbec dobře. Nemyslím si, že bychom sklouzávali do autokracie nebo do neliberální demokracie, kterou prosazuje Viktor Orbán v Maďarsku. Tam nesměřujeme. Nějakým způsobem jsme se za pět minut dvanáct probrali. Je ale jasné, že demokracie v naší zemi zažívá úpadek,“ popsal současný stav demokracie v Rumunsku.

„Podívejme se na situaci kolem kandidatury Călina Georgescua. Hrozba, že by se tento krajně pravicový kandidát mohl stát prezidentem, nebyla pro zpravodajské služby rozhodně neznámá. Samozřejmě nemám přímé důkazy, ale jsem přesvědčen, že tyto instituce měly všechny potřebné informace, aby o vzestupu Georgescua včas věděly včetně toho, jakou hrozbu představuje. Jsem si naprosto jistý, že tyto služby informovaly příslušné činitele v zemi. Domnívám se ale, že tyto informace naše politické elity ignorovaly. V takových případech je však třeba reagovat okamžitě a důrazně.“

Zamfir o zrušení prvního kola prezidentských voleb hovoří jako o „historickém vítězství“.

Pro objektivní pohled do Rumunska si podle Šika není možné k rozhovoru zvát experta z think tanku Carnegie Endowment for International Peace, kde byl až do roku 2021 šéfem bývalý šéf CIA a který financuje Open Society Foundations. „Georgescu mi nemusí být osobně sympatický, nemusím s ním ve všem souhlasit a to ani nesouhlasím, ale zrušení voleb vítězstvím opravdu není, spíše smutným potvrzením toho, že Rumunsko je opravdu vadná demokracie. Přesto se nyní zdá, že tento brutální zásah do demokratických pravidel nyní bude využit v celé Evropě k zákazu TikToku a přísnějšího uplatnění DSA i vůči Twitteru/X,“ dodává ekonom.

Hlavním tvrzením zprávy tajných služeb představené současným prezidentem, na základě které byly rumunské volby zrušeny, bylo, že 25 tisíc účtů na TikToku bylo tajně financovaných státním aktérem a zajistilo vítězství „extrémně pravicového“ kandidáta v prvním kole.

Rumunský premiér Ciolacu následně uvedl, že vyšetřování musí dodat solidní dokumentaci, protože na tomto vyšetřování závisí důvěra veřejnosti ve státní instituce. „V překladu to lze pochopit tak, že žádné důkazy tajné služby pro zákaz předem neměly a vše je založeno pouze na tezích a domněnkách,“ dodává Pavel Šik.

Volby byly podle Šika zcela standardní. „K prvnímu kolu voleb se dostavilo ca 52 procent z 18 milionů voličů (minulé volby ca 51 procent). Pro Georgescua hlasovalo 2,12 milionu lidí. Telegram, o kterém v Respektu údajný rumunský analytik jedním dechem s TikTokem jako „semeništi zla“ mluví, nemusíme ani zmiňovat, byl v této kampani naprosto nedůležitý a ve skupině Georgescua tam je ca 5 tisíc lidí,“ pokračuje.

Proč tedy TikTok? „V Rumunsku má TikTok celkem 9 milionů uživatelů, uživatelská základna vzrostla o 20 % oproti roku 2023 a v roce 2024 TikTok poprvé překonal Facebook v čase stráveném uživateli na síti, i když Facebook v Rumunsku má ca 10,9 milionu uživatelů. Prakticky bychom mohli nastolit tezi, že všechny ostatní provozovatele sítí TikTok rozčiluje. Jen pro srovnání Instagram má asi 5,8 milionu uživatelů a Twitter ca 1,1 milionu.

Podle studie je Rumunsko pro platformu TikTok na třetím místě ve střední Evropě z hlediska počtu uživatelů (první Německo, druhé Polsko). Georgescua na rumunském TikToku sleduje ca 580 tisíc sledujících (srovnání Fiala 4 tisíce, Orbán 214 tisíc, Babiš 177 tisíc, kancléř Scholz 403 tisíc), na Instagramu Georgescua sleduje skoro 100 tisíc lidí (F 69 tisíc, VO 233 tisíc). Tohle je něco, z čehož se určitým strukturám v Evropě musí ježit vlasy.

Pokud si totiž uvědomíme, že důvodem zrušení voleb je především TikTok s tím, že uživatelé TikToku v Rumunsku (ca 65 procent uživatelů od 18–24 let a 34 procent od 25–34 let) jsou z 99 procent lidé do 34 let, a pokud si uvedeme, že Instagram je TikToku svou věkovou skladbou uživatelů v zemi podobný (Instagram v Rumunsku do 34 let ca 62 procent uživatelů (55+ pouze ca 7 procent), je podle Šika možné nastolit tezi, že Georgescua v Rumunsku volili „nespokojení mladí lidé“.

Na Facebooku Georgescua sleduje ca 78 tisíc lidí (srovnání Fiala 113 tisíc, Viktor Orbán 1,3 milionu (věková skladba v Rumunsku do 34 let pouze 40 procent uživatelů) a na Twitteru ca 19 tisíc lidí (F 358 tisíc, O 457 tisíc).

„To, že náhlé zrušení voleb není vítězstvím demokracie, je podle mého celé současné vládnoucí elitě v Evropě myslím jasné. Ale pokud si myslíme, že se to jen tak uzavře, tak je to podle mě naivní. Vládnoucí elitě je jasné, že je nutné nyní vypracovat příběh, který opodstatní zásah jako správný,“ poukazuje ekonom.

V současnosti se na pozadí rozjíždí budoucí konstrukce, opodstatňující celý zásah. „První poslanci Evropského parlamentu začali lobbovat za zákaz celé sítě TikTok. Ve středu vedoucí delegace rakouské ÖVP Reinhold Lopatka novinářům řekl, že na základě zkušeností z Rumunska by zákaz TikToku ‚mohl být nutný v zájmu obrany demokracie‘. Vedoucí delegace rakouské SPÖ Andreas Schieder se vyslovil pro důsledné uplatňování ‚zákonu o digitálních službách‘ (DSA) a ‚zákonu o digitálních trzích‘ (Digital Markets Act), a EU by se neměla vyhýbat ‚právním krokům a v případě potřeby ukládání masivních sankcí platformám‘. Uvedl, že ‚TikTok představuje nebezpečí a platforma X se také vzdálila demokratické a novinářské svobodě‘,“ upozorňuje Pavel Šik.

Na závěr uvádí, že Evropském parlamentu se ozývají hlasy, že rumunské „prezidentské volby, které Nejvyšší soud zrušil kvůli zahraničnímu vměšování, ukázaly, jak křehké jsou naše volby a naše sociální soudržnost“ a i v ČR se začínají objevovat titulky: „Zrušené rumunské volby jsou zkouškou i pro Evropskou komisi, jak moc je odhodlaná vymáhat své digitální regulace.“

