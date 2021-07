Jak v Rusku! Letitého novináře nepustili do sněmovny. Dost ho to sebralo

Na Malostranském náměstí v Praze dnes probíhala demonstrace proti protikoronavirovým restrikcím a na místo dorazil i reportér serveru iDnes.cz Josef Kopecký, který se po zmapování demonstrace chtěl vydat vstříc Sněmovně. Před vstupem jej však zastavili policisté. „Otřesný zážitek u Sněmovny,“ shrnuje novinář, co se dělo poté, co se setkal s policisty. Věc měla dohru.

Anketa Měla by mít Česká republika na Evropské radě i nadále právo veta? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8628 lidí



O konci pandemické pohotovosti chtěla jednat i opozice ve sněmovních lavicích, vládní koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů však zasáhla a jednání o možném konci pandemické pohotovosti zablokovala.

Na místo se sjelo i množství novinářů a dění jel zmapovat za server iDnes.cz i Josef Kopecký. Čekal jej však „otřesný zážitek“ po setkání s policisty.

Co se dělo po zastavení policistou u vstupu do Sněmovny, novinář odhalil na svém twitterovém účtu. „Otřesný zážitek u Sněmovny. Policista mě odmítal pustit do Sněmovny i při když jsem mu ukázal novinářský i občanský průkaz, řekl jsem mu, že jdu do Sněmovny jako akreditovaný novinář a vytáhl jsem kartičku s akreditací,“ postěžoval si Kopecký.

Otřesný zážitek u Sněmovny. Policista mě odmítal pustit do Sněmovny i při když jsem mu ukázal novinářský i občanský průkaz, řekl jsem mu, že jdu do Sněmovny jako akreditovaný novinář a vytáhl jsem kartičku s akreditací. @snemovna — Josef Kopecký (@PepaKopecky) July 7, 2021

„Proč?“ chtěl na to vědět novinář Jindřich Šídlo, načež mu odvětil zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský, že se „tam zase demonstruje proti covidovým opatřením“. „Pořád se něco děje,“ shrnul na to Šídlo.



Anketa Do voleb zbývá sto dní. Kdo podle vás bude příštím premiérem? Andrej Babiš 88% Ivan Bartoš 1% Petr Fiala 2% Někdo úplně jiný 9% hlasovalo: 11823 lidí

To se ale novináři iDnes.cz příliš nepozdávalo, zmínil i přirovnání k Rusku. „Pokud si myslíte, že policie nemá uznávat novinářský spolu s OP, jste vhodný kandidát do týmu některého z politiků, kteří se snaží omezovat novináře. Určitě byste našel vhodnou pozici. Nejen v Rusku, ale i v Česku,“ pustil se do svého kolegy.



Další z uživatelů jej však opět uzemnil. „Nejste nadčlověk, nemáte vyšší práva jak ostatní lidé,“ přišlo v dalším příspěvku. Kopecký se však nenechal a tvrdí, že se jen „snažil dělat svoji práci“. „Nadčlověk určitě ne. Tyto termíny bych přenechal extremistům. Řekl jsem policistovi, že dělám svou práci, stejně jako on a že mu to prokazuji veškerými potřebnými dokumenty. Vůbec ho to nezajímalo. Nebudu ale jeho podle mě nepřijatelné chování vztahovat na policisty obecně,“ napsal.



Chvíle beznaděje mají ovšem pro Kopeckého dobré vyústění, po chvíli jej do Sněmovny pustil nadřízený policisty.

Po zásahu jeho nadřízeného, který za pár minut dorazil a který se za něj omluvil. — Josef Kopecký (@PepaKopecky) July 7, 2021

Někteří v diskusi v reakci na novinářův tweet přisadili, že i oni mají zkušenosti s podobně „otřesnými zážitky“. „Otřesný zážitek – ty pocity prožívám téměř denně, při otevření iDnesu... Polda chybu udělal a došlo k nápravě, jak to bude s tím vaším firemním plátkem?“ zaznělo.

Otřesný zážitek, ty pocity prožívám téměř denně, při otevření idnesu....polda chybu udělal a došlo k nápravě, jak to bude s tím vaším firemním plátkem? — luckyluk (@LukJanda6) July 7, 2021

Nad použitým výrazem se podivil též komentátor Honza Provazník. „Tohle je v roce 2021 ‚otřesný zážitek‘, jo?“ nechápal. Další z komentujících jej na to ujistil, že ano. „Pro novináře Mafry ANO,“ padlo v diskusi.

Pro novináře Mafry ANO — Michal Minarovic (@michalminarovic) July 7, 2021

Novinář hrůzné chvíle později vylíčil i na svůj domovský server iDnes.cz „Policisté uzavřeli cesty ke Sněmovně a jeden z nich odmítal pustit na jednání do Parlamentu reportéra iDNES.cz, i když se prokázal novinářským i občanským průkazem a akreditací novináře ve Sněmovně. Pomohl až zásah jeho nadřízeného, který se za chování policisty omluvil,“ píše se v článku mapujícím dění ve Sněmovně a před ní na serveru iDnes.cz. Psali jsme: Lži v ČT. Hrozili smrtí mé rodině. Babiš? Jinak. Novinář po soudu odhalil vše Premiér Babiš: Myslíte, že jsem na to tom tak blbě, že bych někam volal a něco chtěl? Jsme na tom špatně. Na nic, řekl za české novináře Jindřich Šídlo. Padla i další uzemňující slova Komentátor tuší začátek Babišova konce: Jestli půjde k soudu, zmizí jeho aura všemocného muže

