Jakeši, díky! napsala KSČM. A hokynářka od Mináře jede. A Pavel Novotný. Radši nečíst

Po úmrtí bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše sdílela KSČM na svém facebooku vzpomínku na něj spojenou s koláží. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Dobří lidé odchází a svině zůstávají. A ještě ty kecy, co si k tomuto napsali! Ti se absolutně v ničem nezměnili! Je to svoloč,“ myslí si aktivistka z Milionu chvilek Jana Filipová. „Komunisté jsou nepoučitelní a reforma u nich neproběhla. Andrej Babiš, doufám, že to sleduješ. Co ty na to?“ tázal se Jiří Pospíšil. „Jste ubožáci. Nic než ubožáci. Už abyste si šli lehnout všichni,“ naštval se starosta Řeporyjí.

reklama

Anketa Jakeš zemřel. Měli by být funcionáři KSČ Štrougal a Vajnar souzeni za úmrtí na státní hranici? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 920 lidí

Komunistická strana Čech a Moravy na svém facebooku sdílela vzpomínku na Miloše Jakeše. Zprávu o jeho smrti přinesla včera večer CNN News Prima. „Snad už sedíš v lepším světě bez hladu, bídy a rozdílů. A snad si u toho dáváš i oblíbené švestkové knedlíky,“ napsali. K příspěvku přidali i jeho vlastní citát. „Přes to, co se v naší zemi i jinde v posledních letech stalo a co se děje, jsem přesvědčen, že ideje socialismu, o jejichž naplnění jsem usiloval, představují i nadále lepší budoucnost lidstva. Zůstal jsem komunistou.“ Historie prý ještě neřekla poslední slovo a jednou bude oceněn.

Ke vzpomínce však správci stránky KSČM na facebooku přidali koláž Miloše Jakeše a Václava Havla, kde jsou ukázány čtyři období. Prvním je rok 1989, kde jsou oba zachyceni, Havel je zachycen na legendární fotce na balkónku. Dalším rokem je tam rok 2010, kde jsou ještě oba zachyceni. V dalším roce – 2019 však zůstává na obrázku pouze Miloš Jakeš, kdy místo Václava Havla je zde zachycena Lavička Václava Havla. Na tu Miloš Jakeš usedl v následujícím roce, jak je vidět z koláže. A tato koláž vyvolala u spousty lidí na českém internetu hněv.

V diskusi pod příspěvkem KSČM se objevil například český cestovatel trabantem a internetový diskutér Dan Přibáň. „Skvělé! Kdyby si někdo chtěl náhodou myslet, že už to byl starý pán a měl by mít klid, vy jste spolehlivě ukázali, že jste pořád stejné odporné rudé bahno s Miloušem i bez Milouše!“ napsal.

V komentářích se objevil i známý starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Prý komunisti jsou ubožáci a nic než ubožáci. Prý už aby si šli lehnout všichni.

Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fotogalerie: - Na vrchu Vítkově

Psali jsme: Zemřel komunistický funkcionář Miloš Jakeš. Dožil se 97 let

Aktivistku Milionu chvilek pro demokracii, Janu Filipovou, kterou proslavilo trestní oznámení na Andreje Babiše, nenechala koláž klidnou a na facebook napsala, že se jedná o ubohou koláž, která má potvrzovat známé pořekadlo, že dobří lidé odchází a svině mají zůstávat. „A ještě ty kecy, co si k tomuto napsali ! Ti se absolutně v ničem nezměnili ! Je to svoloč,“ uzavřela.

Právník Tomáš Tyl na facebooku napsal, že se Petr Paulczyňski mýlí. Komunisti nyní nejsou prý stejní jako kdysi. „Nebo si umíte představit před 40 lety komunisty, co by generálnímu tajemníkovi přáli lepší svět se švestkovejma knedlíkama?!“ ptal se Tyl. Navíc je pro něj zásadní zprávou to, že komunisté začali věřit v nebe.

Na twitteru se ozval šéfredaktor Seznam zpráv Jiří Kubík. Prý tu tato parta spoluvládne a prezident Miloš Zeman jim jezdí na sjezdy. Prý ta věta, že historie ještě neřekla poslední slovo, je výhružkou. „Před 30 lety Jakeše naoko vyloučili ze strany a teď mu chtějí dávat metály?“ zamyslel se novinář.

A tahle parta tu spoluvládne a prezident jim chodí na sjezdy... „Historie ještě neřekla poslední slovo.“ Komu tady zase vyhrožujou? Před 30 lety Jakeše naoko vyloučili ze strany a teď mu chtějí dávat metály? :( pic.twitter.com/vTMtInJDG2 — Jiří Kubík (@jiri_kubik) July 15, 2020

Bývalý správce twitterového účtu ministerstva kultury, Petr Kukal, též zkritizoval příspěvek komunistů. „O tuhle stranu opírá svou moc současná vláda. Nejen Bureš. Současná vláda,“ připomněl.

Připomínka úmrtí Milouše Jakeše na oficiálním FB účtu KSČM. O tuhle stranu opírá svou moc současná vláda. Nejen Bureš. Současná vláda. pic.twitter.com/fExRzaIDLL — KTweetuje (@KTweetuje) July 15, 2020

Své k tomu napsal i europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Prý o mrtvých se má mluvit jen dobře, ale ten jejich příspěvek prý potvrzují pouze to, že komunisté jsou nepoučitelní a reforma u nich neproběhla. „Andrej Babiš, doufám, že to sleduješ. Co ty na to?“ zeptal se premiéra.

O mrtvých jen dobře... ale tento příspěvek opět potvrzuje, že komunisté jsou nepoučitelní a žádná reforma u nich neproběhla. @AndrejBabis, doufám, že to sleduješ. Co ty na to? pic.twitter.com/fGw0Zg9Lz9 — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) July 15, 2020

Fotogalerie: - Petice za zbraně

Psali jsme: O mrtvých jen dobře? U Jakeše to neplatí. Podívejte se, co vypuklo na internetu

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z TOP 09 se však neozval pouze Pospíšil. Své k tomu napsal i Marek Ženíšek. Ten sdílel příspěvek Posledního skauta, který napsal ve svém postu, že se mu udělalo silně nevolno, když uviděl tu koláž. „Prohlédněte si pořádně ty obrázky vlevo. A ano, je to oficiální profil KSČM,“ napsal.

Právě se mi udělalo silně nevolno. Prohlédněte si pořádně ty obrázky vlevo.

A ano, je to oficiální profil KSČM. https://t.co/PFtudchfEj pic.twitter.com/OK2CZc3wfR — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) July 14, 2020

Ženíšek napsal, že přece nikdo nemůže brát vážně argument, že KSČM není KSČ. „Jsou to pořád komunisti!“ myslí si.

A proto nemůže nikdo brát vážně jejich argument, že KSČM přece není KSČ. Jsou to pořád komunisti! https://t.co/50T7wX6bfz — Marek Ženíšek (@zenisek_m) July 15, 2020

Anketa Je dobře, aby právo na obranu se zbraní v ruce bylo zahrnuto do Ústavy ČR? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 4228 lidí

Pod příspěvkem Posledního skauta však proběhla diskuse, které se zúčastnil poslanec Jiří Dolejš. Diskutér Martin Jurica upozornil ve svém příspěvku Posledního skauta na překlep. Prý M tam nepatří, stále má jít o KSČ. „A ne, ani ‚hodnej komunista‘ @DolejsJiri to nezachrání,“ dodal. Na to odpověděl právě Dolejš, dle kterého Jakeš nikdy nepochopil, proč režim prohrál a dodal, že Jakeš byl v roce 1989 vyloučený z komunistické partaje. Jurica odepsal, že o tom se tady nebaví. „Tady se řeší, že hlavní fb stránka tvé KSČ sdílí u příležitosti úmrtí Jakeše koláž, přežil Havla a ještě si z toho dělal prdel,“ napsal. „Kůl v plotě a vyloučený z vlastní strany... to je zvláštní osud, ale těžko inspirace,“ uzavřel Dolejš.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „ČT se vydováděla! Lhali, jako když tiskne.“ Svobodná Vitásková se bude bránit Schwarzenberg: Největší fekál v Čechách, to je toto. Kalousek? Chápu, že mu česká politika leze na nervy H*vno a švestkový knedlíky. Měl pravdu! Jakešova smrt: Uvolněný internet sype Lukáš Kovanda: Pomoc vlády firmám a podnikatelům vázne. Kde je tedy chyba?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.