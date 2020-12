Jako náměstek skončil neslavně, na ministerstvu ale zůstal, teď má znovu povýšit. Babiš o ničem neví

reklama

Situace tehdy naštvala také premiéra Andreje Babiše: „V únoru 2019 v souladu s vládními pravidly předložil ministr Lubomír Metnar nesprávnou informaci o této zakázce na vládu, v dubnu se začalo jednat s výrobcem a ukázalo se, že to, co armáda požaduje a fakt potřebuje, stojí o hodně víc. O 1,5 miliardy. To stejné s mobilními rušičkami, které byly odhadované před pěti lety na 960 milionů, a realita je 1,45 miliardy. Vlastně je to ještě horší případ, protože rušičky vyrábí naše státní firma a tam měli vědět skutečnou cenu. Stačilo si to u ní jen ověřit!“ napsal premiér na svém facebooku 9. února. „Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích, a ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují vládu informovat a dozvídám se ji z médií?“ dodal.

„Okamžitě, jak to ministr zjistil, ještě předtím, než si toho všimla média, vyhodil z Ministerstva obrany ředitele odboru sekce vyzbrojování, který za to byl zodpovědný, a změnil celý systém přípravy nákupů, tak aby se podobné chyby neopakovaly,“ dodal pro uklidnění veřejnosti dále.

Jednalo se o Tomáše Dvořáčka. Nicméně o propuštění Dvořáčka bylo rozhodnuto již 18. listopadu loňského roku usnesením č. 811, kdy vláda rozhodla na svém jednání schválením uvedeného usnesení o systemizaci služebních míst k 1. lednu 2020. Tímto rozhodnutím došlo 31. 12. 2019 ke zrušení služebního místa zmíněného úředníka Dvořáčka na sekci vyzbrojování a akvizic resortu obrany.

Rozčíleni tehdy byli i poslanci výboru pro obranu. Ten se v únoru neobvykle sešel hned dvakrát. „My jsme řešili ředitele Eduarda Stehlíka, místo abychom debatovali o této zakázce. Ale my jsme o ní nemohli debatovat, protože jsme o ní nevěděli. Nedostali jsme o ní informace. A to často máme v přehledech zakázky i na daleko menší částky,“ pronesl tehdy poslanec Karel Krejza z ODS. Když mu na jednání náměstek Říha navrhl, že si jako výbor mohou vybrat klíčové zakázky, o kterých by informace měli, Krejza se neudržel: „Pane náměstku, vy mi svým vyjádřením připomínáte satirický seriál Jistě, pane ministře. Kdy Sir Humphrey řekl, ať mu politici řeknou, co chtějí slyšet, a on jim to řekne,“ dodal Krejza.

Ke kritice se přidal i Pavel Růžička z ANO, i jeho vyjádření na adresu Říhy bylo peprné: „Potíž je v tom, že nevím, kdy lžete a kdy nelžete… víte, co je nejhorší? To, že opoziční poslanci mají pravdu – kdybyste byli seriózní, tak byste nám o té zakázce řekli.“

Předsedkyně výboru Jana Černochová z ODS kritizovala vysoké zálohy na radary, které ji podle jejích slov zarazily, její výtka směřovala také na znalecký posudek společnosti CETAG, s. r. o., podle něhož je prý vše v pořádku: „Znalecký ústav je asi plný supermanů, protože dokázali udělat posudek za pouhých šestnáct dní.“ O dva týdny později se neudržela ani bývalá ministryně Šlechtová. „Ze všech dostupných informací vyplývá, že vláda vzala 7. února 2019 na vědomí cenu 780 milionů korun a 14. listopadu 2019 to ministr obrany dostal na stůl s navýšenou částkou na 1,5 miliardy. Tedy během tři čtvrtě roku došlo ke zdvojnásobení ceny. Taková jsou fakta,“ odmítla Šlechtová tvrzení resortu, že se částka postupně zvyšovala během čtyř let.

Náměstek Říha po těchto peripetiích odstoupil a díky podpisu konkurenční doložky si jako odstupné odnesl 12 měsíčních platů, což podle Deníku N činilo více než milion korun. Mimo resort však nevydržel dlouho a od dubna se na obranu vrátil na pozici právníka.

Podle portálu euro.cz se aktuálně jedná o návratu Říhy do pozice náměstka. Měl by řídit sekci právní a veřejných zakázek.

ParlamentníListy.cz se dotazovaly premiéra Andreje Babiše, co si o tomto kroku myslí. „Nic o tom nevím, prosím, napište ministru Metnarovi,“ odpověděl.

„Navržené změny v systemizaci musí nejprve projednat a schválit vláda, aby bylo možné k nim přistoupit. A blíže je komentovat. Systemizaci vládě nepředkládá MO, ale MV za celou státní správu… systemizace řeší úpravy organizační struktury, nikoliv konkrétní osoby. Vznikne-li na MO nová sekce, v souladu se zákonem o státní službě bude na místo představeného (v případě sekce náměstka) vyhlášené výběrové řízení. Spekulace o jakýchkoliv jménech jsou proto nyní zcela předčasné,“ odpověděl ParlamentnímListům.cz tiskový mluvčí Jan Pejšek.

K osobě Filipa Říhy pak uvedl: „Rezignace Filipa Říhy na pozici náměstka pro vyzbrojování byla jeho osobním rozhodnutím, vždy ale trval na tom, že pořízení systému DPET je procesně i věcně v pořádku. Je to kvalitní právník a odborník s řadou zkušeností. Na jaře nastoupil na pozici právníka v kabinetu ministra a odvádí v ní vynikající práci.“

Dodejme, že aby resort chválil a vyzdvihoval údajné úspěchy svých konkrétních zaměstnanců, je něco nezvyklého a prakticky nikdy se to neděje.

Na to, zda má místo vzniknout, se ParlamentníListy.cz zeptaly i na Hamáčkově vnitru. To však ani po urgencích neodpovědělo, čímž pracovitost svého ministra rozhodně nenásledovalo.

Kauzu budeme i nadále sledovat.

