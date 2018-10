Jakub Patočka radí ČSSD, jak se zachránit. Se sbírkou mrtvol kolem Michala Haška se to prý rozhodně nepovede

Šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka, jenž v roce 2017 čelil pokusu o vyloučení ze strany, se zamýšlí nad tím, jak by bylo možné sociální demokracii odvést hrobníkovi z lopaty. V prvé řadě by prý měl z čela strany zmizet Jan Hamáček. Ale nesmí to zůstat jen u toho.

Stávající předseda ČSSD podle Patočky nese lví podíl na katastrofě ČSSD v senátních a komunálních volbách. Měl by si to přiznat a odejít z čela strany. Ale Hamáček podle Patočky není jediným viníkem dnešního pádu ČSSD.

„Za to, že ČSSD opustila polovinu zastupitelstev v krajských městech, i za masakr v senátních volbách nese osobní odpovědnost předseda Jan Hamáček, který na sjezdu de facto podvedl jeho delegáty, když před jeho konáním ohlásil konec jednání o vstupu do vlády, ale po něm je rychle obnovil, aniž by dosáhl čehokoli nového. Ve straně působí jako místodržící Miloše Zemana, a ne jako její předseda,“ nešetřil ostrými slovy Patočka.

Ale Hamáček není jediným viníkem volební katastrofy ČSSD. Může za ni prý i zemanovské křídlo, s nímž se mohl vypořádat už předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, jenže tak neučinil.

„Příčiny sesuvu strany tu popisujeme dlouhodobě. Jistě, podepsalo se na něm i předcházející vedení Bohuslava Sobotky: tím, že se exemplárně nevypořádalo se zemanovskou pátou kolonou, když k tomu mělo po zmaření lánského převratu příležitost. Tím, že neprovedlo mnohem razantnější obměnu vlastních neúspěšných ministrů ve vládě. I tím, že mnohem vehementněji nevyostřilo konflikt s Babišem, když se k tomu vloni na počátku léta naskýtala příležitost. Nic z toho ale dominantní příčinou současného výsledku není,“ připomněl zostra Patočka.

Strana by se podle autora komentáře měla zbavit také „šíbrů“, jejichž pověst v Praze vedla k tomu, že ČSSD vypadla ze zastupitelstva na „velkém magistrátu“. S těmito šíbry se prý měl vypořádat už Sobotka, ale neudělal to a dnes tato nečinnost nese své hořké plody.

Aby se stranu podařilo zachránit, musí také opustit vládu. ČSSD si sice odhlasovala vstup do kabinetu v referendu, ale Patočka má za to, že toto referendum nebylo zcela svobodné, protože na stranických konferencích byli členové údajně nabádání k tomu, aby hlasovali pro vstup do vlády. Výsledky senátních a komunálních voleb však ukázaly, že to nebyl dobrý nápad.

Příležitost by tak měli dostat noví lidé. Koho má Patočka na mysli? Může to být hejtman Josef Bernard, senátoři Petr Vícha či Milan Štěch. Štěch i Bernard jsou politici, kteří se stavěli proti vstupu strany do vlády. I Patočka se dmnívá, že se strana zvládne obrodit jen v opozici, a to ne s pomocí platformy Zachraňme ČSSD.

„Kdo naopak nemůže pro ČSSD udělat vůbec nic, leda zmizet, to je sbírka politických mrtvol sdružených v orwellovsky pojmenované platformě Zachraňme ČSSD. Fotografie, na nichž se vyjímá Michal Hašek vedle Zdeňka Škromacha či Jiřího Zimoly, vypadají jak momentky z poněkud předčasně a s malým vkusem zorganizovaného halloweenského večírku,“ zdůraznil Patočka.

Stranu zachrání jen nové vedení, které zamíří do opozice a které dokáže nově formulovat program, v němž bude alespoň jedno téma, kterým ČSSD upoutá pozornost voličů. Patočka také straně doporučuje, aby se opřela o pomoc celé řady aktivistů, kteří mají energii a nápady, co a jak prosazovat.

autor: mp