Jan Hus se v hrobě obrací

O dosti neuvěřitelný zážitek se postaral server Seznam Zprávy, o to bizarněji, že se to přihodilo právě 6. července, v den výročí upálení Místra Jana Husa. Server přinesl sáhodlouhý text doplněný o rozhovor s osobou jménem Beth Goldbergová, představenou jakožto „výzkumnice Google think tanku zaměřeného na dezinformace a extremismus“. Co je na té dámě tak zajímavého, že jí byl věnován prostor zvící deseti stran normopisu?

Odpověď najdeme hned v úvodu : „Výzkumnice Beth Goldberg chce naučit lidi, jak nevěřit dezinformacím a nesdílet je“. Aha, takže další elfka, chtělo by se mávnout rukou. Další učitelka pravdy a detektorka lži. Takových už máme v této zemi pomalu víc než zámečníků a instalatérů. Nabízí se otázka, které z nich potřebujeme k našim životům víc, ale to jen na okraj.

Madam Goldbergová se však nespokojí s označováním tzv. dezinformací. Ona za peníze Googlu a prostřednictvím think tanku Jigsaw zkouší, jestli lze manipulacím předejít dříve, než se začnou šířit. To je skvělý nápad z rodu „nestalo se, ale mohlo by se stát“. S touto logickou, z níž by se radoval jistě každý advokát, tedy tato dáma bude postupovat na své nastoupené cestě k zářným zítřkům.

Jak na to?

Jak na to?

Věděla, které manipulace o očkování proti koronaviru by mohly kolovat po síti. Pokusila se proto o jiné očkování – mentální. Metodou prebunkingu neboli svým způsobem vyvracení předem, vytvořila mentální obranu, jež lidem pomáhá poznat manipulaci a narativy, které dezinformátoři používají." V překladu do lidštiny to znamená, že se lidu vnutí předem stanovené interpretace skutečnosti, jevů či událostí, aby se mu zabránilo o nich vůbec v kontextu přemýšlet, Lidé podle této teorie si pak sami osvojí praxi věřit všemu, co se vysype z oficiálních úst, a nebudou to posuzovat vlastním rozumem, a už vůbec ne kritickým. Tím se docílí onoho slastného cíle: ze světa zmizí všechny informace, které nejsou odvozeny od oficiálních „pravd", a pak teprve zavládne ráj na zemi.

Jak si to Goldbergová představuje? „Spolupracovali jsme s Harvardovou a Americkou univerzitou, odborníky na veřejné zdraví a odborníky na komunikaci, abychom dali dohromady tři krátká videa. Mají 30 sekund a jejich cílem bylo pomoci lidem, aby byli schopni rozpoznat a vyvrátit narativ, že vakcíny způsobují poškození zdraví. Víme, že každá kampaň proti očkování se vždy setkala s tvrzením, že „to mi ublíží“, „to bude nebezpečné pro mé děti“, „to mě možná zabije nebo budu nemocný“. A tak jsme předpovídali, že se to stane. A ono se to samozřejmě stalo.“

Tomu říkám objev: politici začnou násilím vnucovat lidem povinnou vakcinaci, jejíž vývoj netrval roky jako u TBC či dětské obrny, ale týdny. Politici to doprovodí vynucovacími akcemi typu kdo nebude očkován, nebude smět dělat to či ono. Doplní se to průběžným oficiálním lhaním typu postačí jedna dávka, postačí dvě dávky atd. Dnes už se veřejně mluví o čtvrté a dalších dávkách. Nicméně politici ve svém rétorickém cvičení byli vždy nesmlouvavě rozhodní a všechno věděli nejlíp a s definitivní platností (která občas nevydržela ani týden). Jaký potom div, že se část populace zamyslela a položila si otázku: proč to ti politici dělají? Přece pro peníze. Testovací a vakcinační byznys se stal byznysem století, a jak avizují dnešní mocenské elity, hodlají v tom pokračovat dál. Lidově řečeno: babišovci už si smočili, tak aby zůstalo ještě pro tyhle nové.

Krom toho si kritickým rozumem mohl každý říci, jak asi ověřená je vakcína, jejíž vývoj byl tak kratičký? Jaké následky může přinést jejímu příjemci, zejména je-li to člověk vyššího věku a s jinými diagnózami. Z toho nutně vyplyne další sada otázek, vedoucích ke zpochybnění celé té kampaně. To však paní Goldbergovou nijak neznepokojuje. Ji znepokojuje to, že někteří lidé pochybují o „faktech“, o nichž nepochybuje Goldbergová. A je to tady: další znalkyně všech pravd.

Co je prebunking

Oficiální řečí „Prebunking je způsob preventivního boje s dezinformacemi. Lidem ukazuje často používané narativy a příklady manipulačních technik a témat. Takto poučení jedinci pak zpravidla lépe rozpoznávají dezinformace v případě, že se s nimi následně setkají. Naopak debunking spočívá v pečlivém ověření sdělení, které se již šíří. Snažíme se pomoci jednotlivci lépe odolávat dezinformacím. Nejde ani tak o rozlišování pravdy od lži, ale spíše o schopnost odhalit, kdy mluvčí používá manipulaci nebo dezinformační narativ. Vytvoříte si tak něco jako mentální protilátky, mentální obranu. Používáme k tomu přirovnání z medicíny. Stejně jako vakcína poskytuje vašemu tělu obranu, i proti dezinformacím se můžete naočkovat. Nejde o to, že byste pak hned poznali falešnou zprávu podle titulku. Prebunking vás vede k tomu, že vám proběhne hlavou: „Vidím, že tento titulek používá opravdu emotivní jazyk. Snaží se ve mně vyvolat pocit hněvu. To je podezřelé. Asi bych tomu neměl věřit.“

Tady dochází k důležitému zlomu. Goldbergová se vyjádřila k tématu korelace mezi pojmy fakta a podání nebo interpretace. Říká: „Je vhodné mluvit o tom, jak je obsah podáván. Jestli se snaží změnit váš názor, jestli se vás snaží ovlivnit. Může tam být zárodek pravdy nebo samotný fakt může být pravdivý, ale oni to říkají způsobem, který je opravdu emotivní. Říkají to způsobem, ze kterého je zjevné, že se vás snaží manipulovat a oklamat." Ejhle, někdo se někoho snaží oklamat pravdou. To by stálo za filosofické zamyšlení. Jestliže někoho oklamete pravdou, pak lze říci, že pravdu mu přetřete lží. Lež pak bude platit za pravdu. O tom přece zpíval už Vladimír Vysockij: „Šla Pravda světem a na chudý duchem se smála / Pro blahoslavený navlíkla honosný šat / V zákoutí špinavým drzá Lež ve stínu stála / Ta Pravdu pozvala k sobě přenocovat / A Pravda znavená usnula jen co si sedla / Ze sna se culila naivka důvěřivá / Jen oči zavřela už se Lež z postele zvedla / A začla si pokradmu zkoušet ten její háv / Pravda se smála že na ni kameny házejí / Vždyť lež je to všechno a Lež taky mý šaty má / Blahoslavení s ní protokol sepsali rázem / Byla to rozmluva dost málo přívětivá / Vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda / Ostatně cizí šmouhy přišili jí / Nějaká mrcha tu tvrdí že je prej Pravda / A zatím se potlouká nahá a ve škarpě spí…" (překlad Milan Dvořák).

Sečteno podtrženo. Paní Goldbergová a jí podobní chtějí „předcházet dezinformacím“ tím, že je budou odhalovat dřív, než budou vyřčeny, a to i v případě, že nepůjde o lži, ale o pravdy. Co mi to připomíná? Že by ministerstvo pravdy v jakémsi starém románu?

Mimochodem, v Goldbergové „coming outu“ najdeme milý detail. Sama přiznává, že vlastně nejde o nic jiného, než zbavit lidi pochybností a nedůvěry v média, „odborníky“ a leckoho jiného. Třeba vládu, že… O tom, jak se trestá nedůvěra ve vrchnost, věděl své i náš Mistr Jan Hus. Dnes by se patrně v hrobě obracel.

