Janek Kroupa v Rozhlase „vyfasoval“ pokutu za mizernou práci. Štípněte se, ať jste při smyslech, než si přečtete její výši

„Já bych se vrátil na začátek září, kdy se konalo jednání volebního výboru, kde se někteří poslanci vrátili ke kauze, a to byla série reportáží o hospodaření Agrofertu na pozemcích jiných vlastníků,“ řekl na schůzi Tomáš Kňourek, který upozornil na to, že poslance zajímalo a ptali se, jak vlastně tato celá kauza dopadla, jak ji rozhlas řešil a zda z ní plynuly nějaké sankce právě pro Janka Kroupu.

Podle našich informací se při jednání volebního výboru na Kroupu dotazoval poslanec ANO Martin Kolovratník. „Poslanci chtěli vědět, zdali tato sankce dopadla i na toho, kdo to způsobil, což byl pan známý investigativní novinář Kroupa. Protože nás volí Poslanecká sněmovna a my se jí zodpovídáme, tak oni mají nárok vědět, jak to vlastně funguje. Chtěl bych se zeptat, zda někdo z přítomných neví, jak byl on postižen. Jestli mu byly třeba kráceny nebo sebrány odměny, nebo jestli půl hodiny klečel v rohu na hrachu,“ dotazoval se Kňourek.

Psali jsme: VÍME PRVNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dala za pravdu Agrofertu ve stížnostech na novináře Českého rozhlasu Kroupu

Slova se ujal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Přiznám se, že bych potřeboval přítomnost ředitele zpravodajství, v jehož kompetenci je kolega Kroupa a celá investigativní žurnalistika. Tady padlo to, že já jsem sankciován byl, kolega Pokorný měl mnou krácené odměny, a jak to dopadlo směrem k panu kolegovi Kroupovi, teď tady nechci zbytečně fabulovat. Mám za to, že tam žádná sankce nebyla, ale poprosím o čas, než se vrátí ředitel zpravodajství z dovolené, abych se ho na to zeptal,“ řekl Zavoral.

René Zavoral následně Radě přislíbil, že písemné stanovisko dodá do 15. října.

„Zažil jsem, že když v minulosti redaktor či editor pochybil, byl určitým způsobem penalizován. Tady se tak zřejmě nestalo, ale počkejme si na odpověď vedení rozhlasu. Nicméně pokud se to potvrdí, mohu se domnívat, že v rozhlase pracují i vyvolení zaměstnanci mimo organizační řád, mající více práv než povinností. Kromě toho je vlastně fascinující, že klasická novinářská chyba či spíš šlendrián má standardně podléhat korekci redakčního systému a nemá se na stůl generálního ředitele nebo rozhlasové rady vůbec dostat. To také o něčem svědčí,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Tomáš Kňourek.

Další dotaz se opět týkal Janka Kroupy. „Jde o to, že jsem si všiml, že tento investigativní novinář, který, jak jsem si přečetl, má 120 tisíc plat, což je skoro na úrovni generálního ředitele, začal dělat pořad na TV Nova. Dělá pro konkurenční médium a mně to přijde trochu zvláštní. Já mu peníze samozřejmě nezávidím, ale domnívám se, že pokud někdo má takhle nadstandardní příjem v Českém rozhlase, tak si rozhlas vlastně kupuje jeho exkluzivitu, že pracuje pouze pro Český rozhlas. Chci se zeptat, jak to vlastně funguje, kdo povoluje redaktorům, že mohou pracovat i pro jiná média. Jak proces schvalování vypadá, a ptám se i na, kdo konkrétně umožnil panu Kroupovi pracovat pro TV Nova a zda to vedení rozhlasu nevadí,“ tázal se Tomáš Kňourek.

Svůj názor na toto téma řekl i Vítězslav Jandák. „To jsou otázky, které dostáváme i z parlamentu, ale tady nejde o to, že pan Kroupa pracuje někde jinde. Určitě by takový rozruch nevznikl, kdyby pracoval pro veřejnoprávní televizi. Tam by to nenarazilo, protože to jsou partnerské firmy. Ale že pracuje pro jaksi, ať se na mě nezlobí, trochu bulvární Novu, tak v tom je to překvapení a to, co vzbudilo pozornost,“ řekl radní Jandák.

Ani na tuto otázku Tomáš Kňourek odpověď nedostal. Generální ředitel René Zavoral opět poprosil o termín 15. října. Uvedl ale, že podle jeho názoru mu práci pro jiné médium musel schválit ředitel zpravodajství Pokorný.

René Zavoral na závěr přiznal, že z působení Janka Kroupy na TV Nova není vůbec nadšený.

„Mě spíše fascinuje, jak ta dvě jistě velmi náročná a vyčerpávající zaměstnání lze vůbec časově stíhat a vyrobit kvalitní produkt pro oba. Ptám se také, když si Český rozhlas nadstandardně platí pana Kroupu jako exkluzivního ‚investigativce‘, jakou má jistotu, že zjištěné informace ‚neprodá‘ právě TV Nova?“ dodal pro naši redakci radní Kňourek.

autor: B. Richterová a T. A. Nový