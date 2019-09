Jaromír Soukup má problém. Jeho politický projekt narazil

Jaromír Soukup před půl rokem z obrazovek hřímal, že už má plné zuby řečí politiků o tom, „co by se mělo dělat“. Poslouchal to prý ve svých pořadech pořád dokola, pořád dokola věty o tom, kal by se mělo tohle a tamto. Před půl rokem bouchl do stolu a řekl „dost“ rozhodl se založit vlastní politické hnutí a s tím skutečně splnit to, co jiní politici jen slibovali.

Půl roku poté se však zdá, že Soukup také jen sliboval. Dosud totiž nesvolal ustavující sněm svého hnutí, na němž by bylo zvoleno řádné vedení, jak to vyžaduje zákon. Pokud nejsou podmínky zákona naplněny, Ministerstvo vnitra může takovému hnutí pozastavit činnost. A přesně to hrozí hnutí List Jaromíra Soukupa. Anketa Připomenete si 17. listopadu památku Václava Havla? Připomenu 5% Nepřipomenu 95% hlasovalo: 4454 lidí

Člen přípravného výboru hnutí serveru iDNES.cz sdělil, že nemá informace ani o tom, kdo je předsedou hnutí. „Nemám o tom informace,“ řekl doslova. Když měl odpovědět na otázku, zda už proběhl nějaký ustavující kongres hnutí, sdělil pouze „k tomu se nebudu vyjadřovat“ a spěšně se rozloučil.

Ve stejném duchu se vyjádřila i další členka přípravného výboru Arleta Krausová. „Nezlobte se, já vám teď nebudu na nic odpovídat, nemám na to teď čas. Děkuji,“ prohlásila pouze.

Není bez zajímavosti, že sám Jaromír Soukup v přípravném výboru hnutí, které nese jeho jméno, nepůsobí. Vysvětluje to tím, že nechtěl budovat hnutí jednoho muže.

„Bude se jednat o seznam lidí, kterých si názorově vážím a které nespojuje jen jeden názorový proud. I z tohoto důvodu se nechystám být předsedou tohoto hnutí. Chci, ať jednotliví členové prezentují své názory, za kterými si stojí, a ne ty, které jim nadiktoval jejich předseda,“ prohlásil Soukup. „Neplánuji kandidovat v těchto a ani v žádných dalších volbách,“ dodal.

