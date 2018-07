Jaromír Soukup řádil ve svém pořadu: ČSSD v pr*eli. Sobotkův vstup do strany omylem. V Praze cizinci kopali do číšníka a policisté za rohem nasazovali botičky

Ve včerejším díle Týdne s Jaromírem Soukupem na TV Barrandov si již zmíněný moderátor vzal do parády stranu ČSSD. Vysmál se jí za její politický sňatek s Babišem, za politiky bez charismatu a za Bohuslava Sobotku. A pak se pustil do české policie.

ČSSD je prý snad jediná strana na světě, která nechce do vlády a ke korytu, ale nakonec tam stejně skončila, tvrdil moderátor. Soukup srovnal ČSSD s lidovci, kterým se něco takového stalo prý asi ve třiceti případech. Ironicky poděkoval ČSSD, že na sebe těžký osud vzala. „Zatím připomínají něco mezi zmatenou nevěstou a ryzí zlatokopkou,“ popsal sociální demokracii Soukup. „Prostě je to něco mezi Anetou Vignerovou, Dominikou Mesárošovou a Naďou Konvalinkovou,“ konkretizoval situaci ČSSD moderátor. ČSSD prý ví, že svatbou s Andrejem sice získá plno krásných věcí a korálků, ale bude šikanovaná, uzurpovaná, bude muset dělat domácí práce a nikdo to neocení. Podle Soukupa vztah nedopadne dobře a budou po sobě na konci házet lustry a skříně.

Při schvalování zákonů si prý obě strany budou pobrukovat píseň míru, protože jim budou pomáhat komunisté. „Někdo by si mohl myslet, že jsme tam, kde záda ztrácejí dobré jméno, tedy v p*deli,“ neodpustil si vypípnuté slovo Soukup. Podle něj ale z toho nejvíce ve vypípnutém slově bude ČSSD. Babiše se prý v Lidovém domě bojí více než dědiců Zdeňka Altnera, se kterým strana vedla spor o nájemné.

ČSSD se v rámci jednání údajně nechala zlákat postem ministra vnitra, který prý chtěla „víc než Milan Chovanec cokoli k jídlu“. Babišovo spojenectví s nimi je podle Soukupa pragmatické, jinak je má rád, jako otázku „mělo by mít Česko trestně stíhaného premiéra?“. Moderátor a majitel TV Barrandov se také opřel do Bohuslava Sobotky, který prý ČSSD dostal do stoky, a prý si ho jako psa ochočil právník Radek Pokorný. Ze Sobotky si Soukup utahoval dál, když zmínil příhodu, jak Sobotka vstoupil do ČSSD. Prý tehdy šel na sraz milovníků sci-fi, a místo toho skončil v Lidovém domě. „Tam se to ale mimozemšťany taky jen hemžilo,“ dodal narážku generální ředitel a majitel televize.