Je konec, bude to Trump. Podívejte se, jak už o něm mluví ti, kteří kontrolují miliardy

V roce 2024 si občané Spojených států amerických zvolí dalšího prezidenta. S velkou pravděpodobností se zopakuje souboj starý čtyři roky, souboj Donalda Trumpa a Joea Bidena. Donald Trump v tuto chvíli vypadá jako nejvážnější kandidát opozičních republikánů na křeslo v Oválné pracovně Bílého domu.

Jak na to přišel?

Odkázal se na názory velkých amerických bankéřů.

„Nevyjadřuju názor na prezidentské volby, ale CEOs top investičních bank jsou placeni i za to, že mají dobrý čich, jak se to bude v USA vyvíjet. Jestli J. Dimon z JPM cítí potřebu vyjádřit se pozitivně o Trumpovi, radši počítejme s tím, že to fakt může vyhrát. Jsme ready?“ zeptal se na sociální síti X.

„Nelíbí se mi, jaké věci Trump říká, ale v těch kritických otázkách se nemýlil. Proto pro něj lidé hlasují. Lidé by měli být k našim spoluobčanům více ohleduplní,“ prohlásil CEO J. Dimon. „Myslím, že tyto negativní řeči o MAGA poškodí Bidenovu kampaň,“ doplnil.

"I don't like how Trump said things, but he wasn't wrong about those critical issues. That's why they're voting for him. People should be more respectful of our fellow citizens," says @JPMorgan CEO Jamie Dimon. "I think this negative talk about MAGA will hurt Biden's campaign." pic.twitter.com/WKnDjBvefO — Squawk Box (@SquawkCNBC) January 17, 2024

Také český profesionální volební sázkař Michal Syrový má za to, že pokud jde o republikánské primárky, je dokonáno. Přel se přitom o průzkum, který naznačuje, že i ve státě, kde by si Trump neměl stát příliš dobře, obdrží asi 50 procent hlasů voličů a zcela jasně tento stát v primárkách ovládne. Jde o New Hampshire.

„Nejnovější čísla z druhých republikánských primárek a pro Trumpa nejhoršího státu New Hampshire naznačují, že je hotovo. Suffolk, sběr 16.–17. leden: Trump 50 %, Haley 36 %, DeSantis 6 %. Jestli Trump vyhraje v New Hampshire, tak republikánské primárky reálně skončily,“ prohlásil Syrový.

Slavný moderátor Tucker Carleson, který před časem přišel o práci v americké televizi Fox News, má za to, že už výsledky prvních primárek v Iowě něco ukázaly. V Iowě si Trump připsal naprosto drtivé vítězství a podle Tuckera by pro Trumpa mohly volby skončit jasným vítězstvím i na federální úrovni, pokud by voliči museli přijít do volebních místností osobně, museli odevzdat svůj hlas a zase odejít. Vše bez korespondenční volby a jiného obcházení toho nejtradičnějšího modelu voleb. Osobně byste označili volební lístek, neudělala by to žádná hlasovací mašina a označili byste ho po boku svých sousedů, nikoli pod dohledem Marka Zuckerberga (zakladatele Facebooku) a jeho lidí z Kalifornie,“ poznamenal Carlson.

Trump sice má konkurenci např. v podobě bývalé diplomatky USA při OSNB Nikky Haley, která se podle Carlsona tváří jako konzervativní politička, která naslouchá lidem, jenže podle známého publicisty tato žena vůbec nepřemýšlí konzervativně. Podle Carlsona má blíže k liberálům. „Kolik konzervativních voličů by podpořilo ilegální migraci, když ničí naši zemi? Asi by ji jich nebylo moc. Ale Nikky Haley to udělala. ‚Ilegální přistěhovalci nejsou zločinci‘, řekla svým přátelům v ASPEN Institutu,“ konstatoval Carlson s tím, že Haley by těmto lidem dala amnestii. A to je něco, co podle Carlsona konzervativní voliči nepodpoří.

Stejně tak Nikky Hale podporuje posílání další pomoci Ukrajině, což podle Carlsona obírá o peníze americké daňové poplatníky.

Ep. 65 What the results in Iowa mean. pic.twitter.com/fVAObbJWIB — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 16, 2024

