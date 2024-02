Je nejlepší. Je senzační... Ministr pro Evropu najal člověka pro euro. V koalici zlo, v ČT chvála

Potřebujeme kultivovaného člověka, který o věcech dokáže mluvit v číslech, a ne jenom v emocích, Petr Zahradník to bude dělat skvěle, řekl člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Dominik Stroukal ke zmocněnci pro euro, kterého jmenoval ministr pro Evropu. Je přesvědčen, že debatě o euru to pomůže. Dotkl se také nejdiskutovanějšího opatření z celkem sedmatřiceti námětů, které by podle NERV měly oživit českou ekonomiku, jímž je možnost propuštění z práce bez udání důvodu.

Sedmatřicet námětů, které by měly pozvednout českou ekonomiku, připravila Národní ekonomická rada vlády (NERV). O kolik by mohla Českou ekonomiku pozvednout, která jsou nejdůležitější? Je dobře, že ministr pro Evropu zřídil zmocněnce pro euro?

Některá opatření, která by se podle NERV měla udělat, například jsou: prověřit, jak efektivně fungují ministerstva, zajistit, aby dávky sociální podpory podporovaly k práci, připravit stát na zelenou ekonomiku, zajistit více zahraničních pracovníků a zpružnit trh práce v Česku včetně výpovědi ze zaměstnání bez uvedení důvodu.

Jedním z problémů českého trhu práce podle Stroukala je, že nerosteme jako celek a zároveň máme nejnižší nezaměstnanost široko daleko. „Ta produktivita prostě stagnuje, ta debata je o tom, jak zvýšit, a jeden způsob, jak ji zvýšit, je, že budu pracovat tam, kde jsem efektivnější. Dostali jsme se dnes bohužel do situace, kdy nikdo nechce pustit člověka na produktivnější pracovní místo a vzít si zase někoho jiného odjinud, udělat posun v té produktivitě, protože má strach, že nikdo jiný to tak dobře neudělá a on o toho člověka přijde,“ pokračoval ekonom v pořadu Interview ČT24.

„Takže není to o tom, že by lidi chtěli někoho vyhazovat nebo se zaměstnavatelé těšili na to, až někoho vyrazí, ale potřebujeme, aby se ten trh práce hýbal. Je naprosto přirozené, že lidi střídají práce,“ věří člen NERV, že toto opatření přinese onen kýžený efekt, že česká ekonomika se začne více rozjíždět.

„Vláda je středopravicová, tak bych čekal, že se vydá nějakým tímto směrem, na tom trhu práce se buď můžeme zabetonovat, má to své výhody a nevýhody, anebo se vydat směrem flexibility za cenu nějakých nákladů, ale dalo by se spočítat, kdybychom znali nějaké parametry, kudy by se vláda chtěla vydat, že jí to může vyjít i levněji, že může i ušetřit, respektive vydělat,“ doplnil, že tento systém by mohl vygenerovat více pro státní rozpočet, jelikož produktivnější člověk i firmy odvedou více na daních.

„Každé to opatření v desetině procentního bodu může přispět navíc k růstu české ekonomiky. Ale není tam žádný zázrak, žádná magická střela, která by zajistila, že Česká republika bude bohatá. Jsou to malé věci a je potřeba jich udělat z těch 37 námětů co nejvíce. Chápeme politickou situaci, že nemáme moc času a že se blíží volby, ale za cokoliv budu rád, kdyby alespoň deset z nich se dalo stihnout,“ podotkl Stroukal.

Dnes se v Česku hodně mluví o zavedení eura. Předseda vlády Petr Fiala (ODS) svolal po jmenování ekonoma Petra Zahradníka novým zmocněncem pro zavedení eura koaliční dohodovací řízení. Člena Národní ekonomické rady vlády Zahradníka jmenoval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Je podle ekonoma Stroukala dobře, že se tato debata vede, a ještě tímto prostřednictvím? „Máme tu debatu, kterou vyvolal prezident, tak je to debata, kterou asi stojí za to poslouchat. Já si ani nemyslím, že je to špatně. My máme mít někoho, kdo to koordinuje. Dělali jsme to v minulosti. Pokud jsme se kdysi zavázali, že euro přijmeme, tak dává smysl tu mít člověka, který to dává do kupy. A zrovna Petr je v tomhle senzační,“ řekl Stroukal ke svému kolegovi Zahradníkovi coby ministerskému zmocněnci pro zavedení eura.

„Petr je člověk, který euru dlouhodobě fandí, za všechny ty roky, co se pohyboval v politice i na evropské úrovni, si nedokážu představit lepšího kandidáta na takové místo. Té debatě o euru to pomůže, potřebujeme kultivovaného člověka, který o věcech dokáže mluvit v číslech, a ne jenom v emocích, to bude Petr dělat skvěle,“ řekl Stroukal na adresu Zahradníka.

A dál nešetřil kvůli jeho schopnostem chválou: „Petr je nejlepší ze všech, je to nejvhodnější člen NERV, on je na takovou roli úplně ideální, jen škoda, že vstoupil do těch politických debat a je z toho víc politika než ekonomie. Je škoda, že se ta debata vede emotivně, přitom jsou tu krásné ekonomické argumenty,“ povzdechl si ekonom Dominik Stroukal nad ostrými spory o euro. Věří, že euro pomůže hlavně firmám.

