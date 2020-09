Je to dáma! Bude skvělá. Petr Fiala vytáhl Miroslavu Němcovou. A tak připomínáme, co by mělo zaznít

reklama

„Miroslava Němcová je opravdová dáma české politiky. Vždy elegantní, kompetentní, lidská. Nemění názory podle toho, jak fouká vítr. Vždy jsem si vážil její čestnosti a odhodlání, s nimiž v politice hájila demokracii, svobodu a lidská práva. Vím, že bude skvělou senátorkou,“ napsal na svém Twitteru na podporu Němcové předseda ODS Petr Fiala.

.@Nemcova_Mirka je opravdová dáma české politiky. Vždy elegantní, kompetentní, lidská. Nemění názory podle toho, jak fouká vítr. Vždy jsem si na vážil její čestnosti a odhodlání, s nimiž v politice hájila demokracii, svobodu a lidská práva. Vím, že bude skvělou senátorkou. pic.twitter.com/oFgDEJmxmE

— Petr Fiala (@P_Fiala) September 9, 2020

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

S tím větrem možná narážel na to, co se stalo koncem června, když ODS zahajovala předvolební kampaň. Občanští demokraté totiž tvrdí, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš vede tuto zemi špatným směrem, plete si Česko s vlastními firmami a fakticky stát především využívá k posílení vlivu svých firem, momentálně odložených ve svěřenském fondu. ODS proto v kampani přišla s heslem „Postavme Česko na nohy“. Součástí této kampaně je také maketa České republiky pevně stojící na dvou nohách. Jenže co čert nechtěl, Miroslavě Němcové, která hodlá kandidovat do Senátu v Praze 1, se během zahájení kampaně Česko sesypalo k zemi. Za potlesku přihlížejících.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 9.9.2020) Obávám 42% Neobávám 15% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 43% hlasovalo: 3601 lidí

Pokud běloruský prezident Lukašenko věří, že je takový frajer a dostane něco přes 70 procent hlasů, tak podle ní přece nemá důvod bát se opakování voleb. „Nepřipustím, aby moje země, na které mi záleží, procházela takovou ostudou a takovou blamáží,“ pronášela plamenná slova Němcová na téma, co by měl Lukašenko udělat. Lukašenko to ale neudělal. Místo toho požádal o pomoc ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Zkouším si představit, jak taková pomoc bude vypadat. To opravdu přijede Vladimir Putin a budou organizovat kulaté stoly mezi opozicí a vládou? Budou hledat společný dialog? Budou hledat smíření? Budou se bavit o tom, jak konečně prosadit svobodné volby? Vždyť to neumějí ani v Rusku samotném, tak jak by to mohli učit Bělorusko,“ rozčílila se Němcová.

Obává se proto, „že se zopakuje československý rok 1968 a touhu po svobodě Běloruska zničí ruské tanky. Když už si to jednou vyzkoušeli, věděli, že to na nějakou dobu zafungovalo, tak se nebudou bát to zopakovat,“ varovala Němcová s odkazem na skutečnost, že Ruská federace je nástupnickým státem Sovětského svazu, to jest země, která Československo okupovala. Poté se pustila do premiéra Andreje Babiše.

„Využívám této příležitosti, abych řekla, že nevěřím premiérovi Babišovi, že se náhle přidal na stranu demonstrantů v Bělorusku, na stranu těch, kteří požadují demokracii a svobodu. Nevěřím mu, protože nic z jeho minulosti nenasvědčuje, že by mohl věrohodně takový postoj zastávat. V mládí byl komunistou, jsou o něm záznamy v seznamech StB, opírá svou vládu o KSČM, tedy o tu KSČM, která ještě dnes říká okupaci z roku 1968 bratrská pomoc. Neumí říct to slovo okupace,“ vypálila Němcová.

Kdyby to Babiš opravdu myslel vážně, pak by prý jako premiér vyrazil za prezidentem Zemanem a řekl by mu, že máme jiné hodnoty než komunistická Čína a že on bude hájit naše hodnoty. „Nic takového neudělal,“ zahřměla Němcová.

Nakonec upozornila, že i v Česku se plíživě objevuje ohrožení demokracie, a Němcová věří, že nakonec vše dopadne dobře jak v Česku, tak v Bělorusku, protože myslící lidé umějí poznat, co je dobře a co je špatně.

„A protože to umíme poznat, tak jsme tady a já vám za to děkuju,“ uzavřela svůj projev Němcová.

Ta před dvěma lety také opustila Pražský hrad ve chvíli, kdy prezident Miloš Zeman přednášel svůj inaugurační projev. „Odešla jsem proto, že jsem pochopila, že prezident Zeman vědomě křivě porušil slib, který předtím dal na ústavu. Slíbil, že bude jednat v zájmu všeho lidu. Znovu však rozbil tu pomyslnou jednotu, která kvůli němu neexistuje. Znovu začal prohlubovat příkopy v české společnosti. Říkala jsem si, že na normální schůzi po jakémkoliv projevu mohu požádat o slovo a vznést argumenty. Ve Vladislavském sále tato možnost nebyla. Pro mě bylo jediné možné odejít,“ sdělila tehdy pro Český rozhlas Němcová, jež tento krok rozhodně neplánovala dopředu. Přiznala ale, že přemýšlela, zda má vůbec na inauguraci jít. Vnímala to však jako svoji pracovní povinnost. Rozhodnutí odejít z Vladislavského sálu pak v ní v průběhu projevu Miloše Zemana zrálo. Doufala totiž, že Zeman připomene minulost země při příležitosti 100. výročí československého státu.

„Když nastínil ty tři největší problémy, tak jsem zjistila, že nesměřuje ani k otázce evropské i světové bezpečnosti,“ sdělila s tím, že žádný hromadný odchod neorganizovala. „Bylo mně to jedno,“ řekla. Němcová byla jedinou poslankyní ODS, jež odešla. Odešli pak topkaři nebo Marian Jurečka z KDU-ČSL. „Ale kolegové, třeba noví, byli rovněž frustrovaní. Nikoho za to, že tam zůstal, neodsuzuji. Ctím rozhodnutí každého,“ dodala tehdy.

Psali jsme: Hvězda od Jana Krause: Covid? Bude katastrofa. Zavřít, zakázat. A něco navíc Kavárenský Husák, proč on? Leonid Brežněv si o vůdci ČSSR myslel svoje CSG: Byla podepsána česko-polská dohoda o spolupráci na obrněném vozidle pro polskou armádu Tchaj-wan? Třeba nám to uškodí. Ale užitečné, řekl Vystrčil. A Veselovský šel na tělo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.