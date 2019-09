Je to prestižní. Ne, komisariát pro prosazování správných názorů! Nad plánovaným postem Jourové v Bruselu je pozdvižení

Věra Jourová by se podle zdrojů z Bruselu mohla stát novou eurokomisařkou pro dohled nad dodržováním principů demokratického a právního státu. Podle premiéra Babiše by šlo o poctu, jiní vidí v této nominaci snahu oslabit Visegrádskou čtyřku. Bývalý eurokomisař na tomto postu Frans Timmermans totiž měl hlavní spory s Polskem a Maďarskem.

Z pohledu členského státu V4 je portfolio rozporuplné, navíc neodráží záměry české vlády, která chtěla v Evropské komisi získat silné ekonomické portfolio. „Za nás stále platí to, že bychom usilovali o nějaké portfolio v oblasti ekonomických politik nebo digitální trh, případně místopředsednickou pozici,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), že se české priority nezměnily.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle premiéra Andreje Babiše by to bylo pro Českou republiku vyznamenání. „Pokud by zástupce České republiky měl dohlížet na právní stát, tak si myslím, že pro nás by to určitě byla prestižní záležitost,“ vzkázal Babiš z Turecka, kde je na třídenní návštěvě.

Podobně mluvila i místopředsedkyně Evropské parlamentu Dita Charanzová (ANO). „Lze to chápat i jako ocenění dosavadní práce Věry Jourové. Pokud v tom nějaký kalkul ze strany Komise je, tak nejspíše ten, že se v rámci našeho regionu dokážeme dohodnout,“ uvedla pro Lidové noviny Charanzová a dodala, že to ale určitě nebude jednoduchá pozice.

Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského je to ale od Evropské komise podpásovka. „Považuji to za dobrý vtip. Prudit státy kvůli principům právního státu je portfolio, kterému se chce většina eurokomisařů vyhnout obloukem,“ řekl Zdechovský. Podobně mluvil i Jiří Pospíšil. „Je to náročné portfolio z hlediska politické komunikace. Paní Jourová by se dostávala do napětí mezi Unií a státy, které by měla ze svého postu kontrolovat,“ upozorňuje předseda TOP 09.

PhDr. Jiří Pospíšil



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pozice eurokomisaře pro dohled nad dodržováním principů demokratického a právního státu je v poslední době vyhrocená zejména kvůli případům polské justice a maďarských vysokých škol. Oběma státům V4 hrozila Evropská komise postihy.

Nejostřeji tento fakt komentoval dlouholetý člen Evropského parlamentu Jan Zahradil. „Komisariát pro prosazování správných názorů,“ uvedl s tím, že jde podle něj o hození vidlí do spolupráce Visegrádské čtyřky. Podobně hovořila také komunistická europoslankyně Kateřina Konečná. „Bude tlačena do peskování členských států nepohodlných Bruselu. Pro Česko je to prohra, bude to slabé portfolio,“ má jasno Konečná.

Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze upozorňuje, že ještě zdaleka není nic rozhodnuto. „Vyjednávání zpravidla trvají déle. Přesun jednoho portfolia může znamenat přehození dalších pěti,“ objasňuje Kovář a dodává, že premiérovi Maďarska by nominace Jourové mohla vzít vítr z plachet při kritice EU. „Vedení EU může namítat, že nyní kontroluje principy právního státu politik přímo z Visegrádu, a není si tedy proč stěžovat,“ dodal Kovář.

Psali jsme: Česká vláda dál usiluje o ekonomické portfolio, nebo místopředsedu EK, uvedl Petříček Fiala (ODS): Předsedkyně EK Von Der Leyen má zjevně smysl pro humor Jourová – šéfka cenzury EU! udeřil Zahradil. A oslovil Babiše „Nelze se divit, že nad tím zůstává rozum stát.“ Europoslanec Zdechovský odpovídal čtenáři. Jde o maso

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jma