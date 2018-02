Je to skandál. Vztek na Andreje Babiše opět roste

Politici považují tlak na Murína za snahu premiéra ovlivnit vlastní vyšetřování. Také připomínají, že Babišova vláda úřaduje v demisi bez důvěry Poslanecké sněmovny a v pozici „chromé kachny“ by se měla vyvarovat takto zásadních personálních rozhodnutí.

„Je to skandál. Ukazuje se, co se dalo tušit,“ říká předseda lidovců Pavel Bělobrádek. A jeho stranický kolega Jan Bartošek dodává, aby takové změny, tím spíše v bezpečnostních orgánech, dělala vláda bez důvěry. „V případě, kdy je premiér vyšetřován z finančního podvodu, to dělá na mě dojem, že to může být nástroj ovlivňování této kauzy,“ uvedl pro server Novinky.cz také Bartošek.

Poslankyně ODS Jana Černochová hovořila rovnou o vydírání. „Vláda ANO se chová jako tlupa nájezdníků, která obsazuje dobyté území,“ vzkazuje. Že tak činí, ačkoliv je v demisi, je podle Černochové skandální. „Je zjevné, že panu premiérovi velmi záleží na mocenském ovládnutí kontrolních policejních struktur právě teď a hodně rychle. Proč asi?“ dodala poslankyně, zaměřující se na bezpečnostní problematiku.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík dal tyto Babišovy snahy do souvislosti s kategorickým požadavkem svého hnutí, aby v nové vládě hnutí ANO nefiguroval trestně stíhaný člověk. „Právě proto nemá být trestně stíhaný člověk členem vlády, protože prostě může ovlivnit činnost policie. A tady vidíme, že se o to už snaží,“ poukázal na Babišovy problémy.

Předseda ČSSD Jan Hamáček má ve středu s premiérem jednat o účasti sociální demokracie na příští vládě. V rámci jednání určitě chce Babišovi tuto věc připomenout. „Nevzbuzuje to ve mně důvěru,“ řekl pro Novinky.cz Hamáček.

Naopak podporu Babišovu nápadu vyjádřil předseda komunistů Vojtěch Filip, podle kterého se o konci šéfa bezpečnostní inspekce Murína hovořilo už dávno. „Nedivím se tomu kroku. Uvnitř GIBS je rivalita,“ poukázal na spory v kontrolním orgánu.

Svým typickým způsobem na sociální síti kauzu komentoval i Ivan Langer, bývalý ministr vnitra, který měl na současné podobě Generální inspekce bezpečnostních sborů významný podíl. „Makáme! Nekecáme!“ uvedl svůj příspěvek oblíbeným premiérovým heslem.

„Čauki! Zařídím, aby policajti teď makali tak, jak se má makat pro rodinnou firmu!“ napsal v duchu známých příspěvků na Facebooku premiéra Babiše.

A dodal: „Korunové dluhopisy, dotační podvody, krácení daní je kecání, co brání v makání!“

autor: jav