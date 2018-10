Je to všechno jinak! Nové informace ke „zmrdům“ a Zemanovi

Prezident Miloš Zeman letos u příležitosti 28. října totiž vyznamená velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého in memoriam, dále pak bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou, slovenského podnikatele Pavola Krúpu a někdejší novinářku Janu Lorencovou, které charakterizoval jako bojovníky proti „ekonomickým zmrdům“. Prezident to řekl ve včerejším živě vysílaném rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. Moderátor Jan Pokorný se posluchačům za prezidentův vulgarismus omluvil, Zeman jej pak zopakoval. Moderátorův postoj označil za „pubertální odpor“ vůči termínu, který sám považuje za adekvátní.

Zeman uvedl, že za výstižné pojítko tří současníků z oceněných, které jmenoval, považuje jejich boj proti „ekonomickým zmrdům“. Bývalá šéfka ERÚ Vitásková podle něj bojuje proti tzv. solárním baronům, finančník Krúpa proti podnikateli Zdeňku Bakalovi a bývalá poslankyně Lorencová proti lidem spojeným s lehkými topnými oleji.

„Vulgarismy do vysílání Českého rozhlasu nepatří, mrzí nás to, že v médiu veřejné služby zazněly,“ řekl ČTK mluvčí rozhlasu Jiří Hošna. Český rozhlas to považuje za uzavřenou záležitost, rozhovory se Zemanem chce nadále připravovat. „Je to prezident České republiky, nejvyšší ústavní činitel a posluchači mají právo znát jeho názor,“ řekl.

„Když jsem měl 6 let, v naší partě byl kluk, jehož zálibou bylo šlapat do exkrementů a pak za náma chodit. Čím víc to smrdělo, tím měl větší radost. Pak to házel i po ostatních, když už ho pouhé šlapání přestalo bavit. Jmenuje se Pavel a bude prezident, zapamatujte si ho,“ komentoval prezidentův výrok Václav Ágh.

„Já tomu úplně přesně nerozuměl. Když Zeman mluvil o ekonomických zmrdech, měl na mysli Agrofert, Lukoil nebo CEFC?“ dodal následně.

„Doufám, že ho poslouchalo nějaké dítě. Kde je Kňourek, když ho člověk potřebuje?“ zareagoval pak také komentátor Josef Šlerka s poukázáním na člena Rady Českého rozhlasu Tomáše Kňourka, jenž se v minulosti zabýval pořadem, kde zaznělo mimo jiné spojení „mohutný penis trčel nad koulemi“.

Psali jsme ZDE.

A právě k tomu se vyjádřil redaktor Českého rozhlasu Ondřej Golis. „Za co, že byla příznivci MZ popotahovaná Vltava? Jo už vim, za slovo ‚penis‘. Hrůza,“ dodal.

„Porno na Vltavě, říkáte...?“ dodal také Filip Harzer.

A Petr Fischer připomíná Kodex Českého rozhlasu. „Kodex Českého rozhlasu, 22.2: Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.“

Jedna z mála, kdo se de facto Zemana zastala, je analytička Irena Ryšánková. „Je zvláštní, jaké množství dětí poslouchá rozhovory s prezidentem. Podle pobouřených reakcí na téma děti, je to drtivá většina. Jsme my to ale uvědomělý národ,“ uvedla.

V roce 2014 vyřkl Zeman vulgární slova v přímém přenosu Českého rozhlasu v souvislosti s názvem ruské skupiny Pussy Riot. Český rozhlas se poté rozhodl Hovory z Lán předtáčet, na což Zeman tehdy odmítl přistoupit.

Řád bílého lva se letos Zeman chystá udělit někdejšímu československému premiérovi Antonínu Švehlovi. Už dříve prezident prozradil, že státní vyznamenání udělí při 100. výročí vzniku Československa také zpěváku Michalu Davidovi či učitelce mateřské školy z Jívové na Olomoucku Darině Nešporové za záchranu života předškoláků při loňské dopravní nehodě na Olomoucku.

Některým z řádů či medailí vyznamená Zeman také trojici českých vojáků, kteří padli na začátku srpna při sebevražedném útoku v Afghánistánu. Vyznamenání od něj dostane i dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především na slavnostním večeru 28. října na Pražském hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli.

Svůj komentář pak ke sprosté mluvě prezidenta Miloše Zemana přidal i zástupce spolku Evropské hodnoty Jakub Janda. Ten se domnívá, že slovník Zemana má zamaskovat cestu předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondáčka (ANO) do Ruska.

„Cesta předsedy Sněmovny je obrovskou ostudou pro sebevědomou českou zahraniční politiku. Pan předseda se v sídle agresivního diktátorského režimu chová jako submisivní vazal,“ domnívá se Janda.

„Už chápete, proč rezident Zeman mluví sprostě? Média se naplní diskuzí o vulgaritách z Hradu, zatímco to hlavní se děje v Moskvě. Třetí nejvyšší ústavní činitel ČR v Moskvě evidentně plní nějakou misi a kouřová clona se hodí. Odvést pozornost. Možná Vondráček v Moskvě jen sehrává roli užitečného idiota pro vnitroruskou propagandu (jako to dělá systematicky Zeman), která ukáže, že Rusko není izolované a na Západě má přátele a spojence. To sám Vondráček řekl pro ČT, když se evidentně přiopitý vyjadřoval, že ‚Rusko není izolované‘. Přesně to si Kreml přeje slyšet,“ míní Janda s tím, že to může být zadání z Hradu či požadavek KSČ, kteří Moskvě slouží.

„Vondráčkova cesta může krýt schůzky, které oficiálně nejsou na agendě, ale pod rouškou těchto prázdných keců se mohou tiše odehrát. Nevíme. A to je na tom to nejhorší. Proto by si novináři a ostatní poslanci měli vyžádat detailní program cesty, seznam všech účastníků, seznam všech osob, s kterými se kdo z delegace potkal. Děje se tu něco velkého a ty ostudné lokajské kecy to nejsou,“ uzavřel.

Na serveru Forum24.cz pak komentátor Vilém Besser spekuluje, že hradní mluvčí Jiří Ovčáček věděl o tom, co Zeman v rozhlase pronese. Usuzuje tak z toho, že na Zemanovo vystoupení poutal hned několika tweety.

„Miloš Zeman skutečně nevymyslel použití vulgárních výrazů přímo na místě. Chtěl je pustit do éteru cíleně. Aby na sebe upoutal pozornost a ukázal, že si může dovolit cokoliv, aniž by mu někdo mohl něco udělat. Moderátor mohl rozhovor ukončit hned, jak se začal prezident projevovat, ale neudělal to. To se zřejmě nesmí,“ míní Besser a dodává, že Zeman se mohl rozhlasu i mstít za to, že jejich redaktor vypustil fámu o velkém lékařském doprovodu prezidenta v Německu.

Původní text ZDE

Celý příspěvek Jakuba Jandy:

UŽITEČNÍ IDIOTI

Cesta předsedy do Sněmovny je obrovskou ostudou pro sebevědomovou českou zahraniční politiku. Pan předseda se v sídle agresivního diktátorského režimu chová jako submisivní vazal. Pojďme si to rozebrat.

Rusko v roce 2014 napadlo Ukrajinu, provedlo invazi na její území, nemalou část Ukrajiny okupuje a v průměru vraždí dva ukrajinské vojáky denně. Dva lidi. Denně. Pořád, to pokračuje.

Proto se civilizovaný svět rozhodl, že s Ruskem nepůjde do přímého ozbrojeného konfliktu a nasadit pouze sankce. Tedy ti, kteří za tuto agresivní invazi byli zodpovědni, jsou dáni na sankční seznam aby se jasně vědělo, kdo osobně za toto vraždění v Ukrajině může.

--

V létě 2018 se předseda české Sněmovny rozhodl, že pojede do Moskvy. Neměl ani oficiální pozvání ruské strany, jak mi potvrdili lidé z naší diplomacie. Prostě se najednou rozhodl, že pojede. Novináři by měli zjistit, jak velkou roli v tom měl Rosatom a jeho čeští zástupci. Rusko, tedy prezidentův šéfporadce Nejedlý, tedy rezident Zeman, totiž lobují za to, aby Rosatom dostal megazakázku na Dukovany za 150+miliard korun, což by náš stát výrazně zavázalo Rusku. Přesně to si Moskva přeje a podobně to dělá v Maďarsku s projektem Paks 2.

Jenže předseda Sněmovny potřeboval nějaku stafáž, tak se vybralo několik poslanců ze zdravotního a školského výboru, že pojedou také. Takže se čeští zákonodárci jeli učit od svých ruských protějšků něco o školství a zdravotnictví v Rusku, které je zhruba na úrovni rozvojového světa.

Předseda Sněmovny, tedy třetí nejvyšší ústavní činitel ČR, přijel do Moskvy a vě svém oslavném tweetu označil prohlídku Kremlu za "stylovou". To je mimochodem místo, odkud se řídí každodenní ruské vraždění v Ukrajině, nebo nepřátelské zasahování do západních, tedy našich voleb.

Delegace zatím odmítá zveřejnit svůj kompletní program, seznam účastníků a seznam osob, s kterými se jménem ČR setkají.

Předseda Sněmovny se rozhodl, že udělá přehlídku na MGIMO. To je škola, z které velká část osob směřuje do ruské diplomacie (to jsou ti lidé, kteří nám jako Západu otevřeně lžou) nebo zpravdajských služeb (to jsou ti lidé, kteří například vraždí v Evropě - viz případ Litviněnko). Výborné místo, kde může třetí nejvyšší ústavní činitel ČR jasně dát najevo, že jsme hrdý sebevědomý stát, který má hlubokou zkušenost s hnusnou ruskou okupací, o které Rusko dodnes lže.

Hlavní myšlenka Vondráčkova projevu zněla takto:

"Vztahy mezi Českou republikou a Ruskem jsou kvůli řadě mezinárodních problémů na nižší úrovni, než by měly být."

Skvělé. A dál? Proto přivezl zdravotní a školský výbor a odmítá se s ruskou stranou bavit o ruských chemických útocích v Evropě, vraždění v Ukrajině, nebo nepřátelské špionáži Ruska proti nám?

"Četl jsem mnohé, co se píše v českých médiích. Vězte ale, že mínění většiny českého národa není takové, jak by se mohlo z mediálních informací zdát," řekl předseda Sněmovny podle zprávy listu Rossijskaja gazeta.

--

Už chápete, proč rezident Zeman mluví sprostě? Média se naplní diskuzí o vulgaritách z Hradu, zatímco to hlavní se děje v Moskvě.

Třetí nejvyšší ústavní činitel ČR v Moskvě evidentně plní nějakou misi a kouřová clona se hodí. Odvést pozornost.

Možná Vondráček v Moskvě jen sehrává roli užitečného idiota pro vnitroruskou propagandu (jako to dělá systematicky Zeman), která ukáže, že Rusko není izolované a na Západě má přátele a spojence. To sám Vondráček řekl pro ČT, když se evidentně přiopitý vyjadřoval, že "Rusko není izolované". Přesně to si Kreml přeje slyšet.

Proč to ale dělá?

Může to být zadání z Hradu, může to být požadavek KSČ, kteří Moskvě slouží a obvykle funguje jen jako převodní páka ruských zadání. Může to být jedna ze splátek za ruskou podporu Zemanovi ve volbách.

Vondráček na jaře zablokoval projednávání Zemanovy vlastizrádné pomoci Rusku v kauze novičok, kde opět lhal ve prospěch Moskvy.

Vondráčkova cesta může krýt schůzky, které oficiálně nejsou na agendě, ale pod rouškou těchto prýdných keců se mohou tiše odehrát.

Nevíme. A to je na tom to nejhorší.

Proto by si novináři a ostatní poslanci měli vyžádat detailní program cesty, seznam všech účastníků, seznam všech osob, s kterými se kdo z delegace potkal.

Děje se tu něco velkého a ty ostudné lokajské kecy to nejsou.

