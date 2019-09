Je zde další VIDEO: „Za to by měli někoho zavřít!“ Roztržka Xavera s redaktorkou Newsroomu. Ještě jste neviděli vše

Moderátor Luboš Xaver Veselý se rozhodl kandidovat do Rady ČT. Oznámil to v pátek ve svém živém vysílání na kanálu Xaver Live. Zároveň také uvedl, že již má podporu jednoho z politiků, Václava Klause mladšího z hnutí Trikolóra. Rozhodl se tak poté, co jej navštívil pořad Newsroom ČT24. Video, které z natáčení pořídil jeho kameraman, se na internetu stalo senzací. A nyní je tu ještě jeho další pokračování.

Xaver v uplynulém týdnu doslova ztrhal reportérku ČT z pořadu Newsroom. Ve videu Luboš Xaver Veselý prohlásil zmíněný pořad za bulvár a nekorektní stoku. „Vy mě chcete jenom odsoudit, jako vždycky. Máte pocit, že jste všelidový soud,“ osočil Veselý reportérku a její pořad. Štáb ČT za Veselým přijel kvůli tomu, že server HlídacíPes.org měl výhrady k jeho rozhovoru s Andrejem Babišem (ANO).

Nyní zveřejnil také závěr natáčení s reportérkou ČT24, a to poté, co jej poprosila, zda si může natočit prostřihy. "Já proti vám nic nemám. Jenom to, co děláte, je katastrofální. Něco tak nevyváženého, něco tak odporného. Já nejsem soud ani nikdo,“ říká Xaver Veselý. „Já taky ne,“ reaguje reportérka. „Ale vy si na to hrajete. Vy bohužel posluhujete strašně špatným lidem,“ pokračuje Xaver.

„To, že jste natočili Šarapatku, který mě u vás poblil, v tom pořadu nepravdami, který jste nikde neověřili, to je taková minela novinářská, za to by měli někoho zavřít. A já nemůžu uvěřit, že tohoto se dopustí Česká televize,“ láteřil Xaver Veselý.

