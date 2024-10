Jen 19 dní. Co Ukrajinci dlouho bránili, teď padá velmi rychle

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 95% Bohužel ano 1% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22757 lidí

Server Kyiv Independent doplnil, že Rusové během útoků stříleli i na civilisty.

„Ruští vojáci ve městě Selydove v Doněcké oblasti pravděpodobně několikrát zahájili palbu proti civilistům, přičemž zabili nejméně dvě ženy a zranili jednu osobu, uvedla 27. října oblastní prokuratura,“ napsal server.

Na sociálních sítích zaznělo, že Selydove je poslední větší město na západ od Doněcka a 18 km od Pokrovsku.

With less than a week of actual fighting in the city itself, most of the Russian attack consisted of working around the flanks to isolate it.



Selidovo is 2/3rds the size of Avdeevka, by the way.



One bit of errata - it's located west of Donetsk, not east. ;) https://t.co/HQRGNE1QBT