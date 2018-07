Jen co vyšla Maláčová od Zemana, Honzejk ji ve studiu ČT neuvěřitelně ztrhal

Nominantka na ministryni práce a sociálních věcí Maláčová zhodnotila dnešní schůzku s prezidentem Zemanem velmi kladně. Uvedla naříklad, že jí udělil mnoho dobrých rad. „Je vidět, že kandidátka na post ministryně práce a sociálních věcí je Milošovi Zemanovi sympatická a s jejím jmenováním na rozdíl od jiných ministrů ČSSD nebude sebemenší problém,“ řekl s lehkým úsměvem Honzejk.

To, podle čeho bude hodnocena práce Maláčové a její fungování v kabinetu, však nebudou pouze sympatie. Její případné působení ve vyšší politice nevidí komentátor pozitivně. Kontrast s jejím předchůdcem, pokud jde o vzdělání, je podle Honzejkových slov naprosto flagrantní. „Paní Maláčová je absolventkou London School of Economics, je to jeden z nejlépe vzdělaných členů jakéhokoli kabinetu, který jsme tu od roku 1989 měli, ovšem už jen z vystoupení po schůzce s prezidentem bylo zřetelné, že nejen její politická, ale i mediální zkušenost není opravdu valná,“ kroutil hlavou Honzejk.

V politice je podle komentátora velmi důležité umět prezentovat své kroky, což podle něj Maláčová nezvládá. „Byla nervózní. Je otázka, jestli bude dostatečně zkušená na to, aby dokázala zmoderovat nejdůležitejší záležitosti týkající se jejího resortu,“ uvedl komentátor HN, jenž jí vyčetl, že na tiskové konferenci při vyjmenovávání svých priorit v resortu nezmínila důchodovou reformu. „To třeba bude superkonfliktní záležitost,“ připomněl s tím, že bude asi složité vůbec důchodovou reformu zrealizovat. „Uvidíme, zda bude Maláčová dostatečně silná a zda bude mít dostatečnou politickou podporu na to, aby něco takového dokázala prosadit,“ poznamenal.

„ČSSD od doby, kdy vstoupila do vlády, zažívá jednu velkou katastrofu,“ míní Honzejk. „Jednoho ministra věnovala Miloši Zemanovi, který jim za odměnu zakázal druhého ministra. Třetí pak vypadl po opisovačské aféře. To je totální katastrofa,“ řekl komentátor s tím, že jestli ČSSD chtěla do vlády vstoupit proto, aby byla zaznamenatelná, tak si jí voliči všimli, ale jistě ne způsobem, jaký si Hamáček představoval.

Politicky Maláčová silná podle Honzejka určitě nebude. „Ani uvnitř ČSSD, protože není reprezentantkou žádné silné organizace a názorového křídla. A jestli pomůže s vyjednáváním uvnitř vlády směrem k hnutí ANO, tak o tom lze také pochybovat. Pro ČSSD může být Maláčová handicap,“ dodal Honzejk s tím, že v rozjeté vládní spolupráci už není ani možné, aby nějakou politickou sílu získala. „V současně ČSSD, kde jsou navíc velké rozpory, už vůbec ne,“ uzavřel.

autor: nab