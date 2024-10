Jen pár slov Alexandra Vondry stačilo, aby vytočil kavárnu do běla. Jde o USA

Vondra se nechal slyšet, že v amerických prezidentských volbách preferuje Donalda Trumpa před jeho soupeřkou Kamalou Harrisovou. „Volba je mezi sebestředným arogantním chlapíkem a zcela nezkušenou dámou, kterou obklopí mladí neomarxističtí vlčáci v Demokratické straně. Takže je to těžká volba, ale jsem pravičák. Kdybych byl Američan, tak si vyberu Trumpa,“ řekl Vondra pro Český rozhlas Plus.

Netrvalo dlouho a na sociální síti X se na adresu Alexandra Vondry objevily kritické reakce.

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová naopak Harrisovou vyzdvihovala a neodpustila se rýpnutí vůči Vondrových politických zkušeností: „‚Nezkušená dáma‘ je nejvýše postavenou političkou v historii země, viceprezidentkou, dříve i senátorkou a nejvyšší státní zástupkyní Kalifornie. V ODS se člověk zjevně stává zkušeným, až když má byznys držený při životě jen napojením na státní správu, nebo tak nějak,“ napsala politička.

„Já vlastně asi cením tu upřímnost. Pro Vondru je důležitější názor na daně než názor na demokracii. Na bývalého disidenta kvalitní zpátečka,“ rozčílil Vondra svou volbou Trumpa také piráta Tomáše Gutha Jarkovského.

Političce Janě Spekhorstové se rovněž nelíbí, že Vondra považuje Harrisovou za nezkušenou, zároveň mu vyčetla, že je proruský. „Jak může tvrdit, že viceprezidentka USA je nezkušená?! To je přesně podle not z Kremlu,“ rozčilovala se.

„Saša Vondra a podobní vám budou říkat, že je Trump lepší než Kamala, protože Kamala zvedne daně o 1 procentní bod! Neuvěřitelný...“ hrozil se Michal Sirový, profesionální volební sázkař. Poukázal na obvinění Trumpa z autoritářství ze strany jednoho z bývalých blízkých spolupracovníků, který tvrdí, že Trump splňuje definici fašisty.

Vladimír Foltán, spolutvůrce projektu TaPolitika.cz, přinesl krátké porovnání Trumpa a Harrisové, kterým chtěl demonstrovat, jak moc se Vondra ve svém názoru plete: „Kamala Harris: vystudovaná právnička, vrchní žalobkyně Kalifornie, senátorka, viceprezidentka Donald Trump: nevzdělaný odsouzený zločinec, patologický lhář, sexuální násilník, bývalý prezident, Vondra: nezkušená je Harris,“ napsala s tím, že „Vondra absolutně nemá páru o čem to mluví“.

Novinář z Deníku N Jan Wimitzer poukázal na zmínku Vondry v rozhovoru také o tom, že Trumpa doprovázejí i „potíže a otazníky“. A k tomu dodává: „Ano. Například neuznání volební porážky, pokus nařídit v Georgii, aby mu našli hlasy, roztleskání pokusu o státní převrat a oběšení viceprezidenta a spokojené sledování, jak to jde,“ zmínil Wimitzer kontroverze kolem Donalda Trumpa.

Europoslanec Vondra se v rozhovoru zároveň rezervovaně stavěl k Trumpovým výrokům, že pokud v prezidentských volbách zvítězí, vyřeší válečný konflikt na Ukrajině během krátké chvíle. „Je schopen komunikovat rázně a tvrdě. Několikrát připomínal historky ze své komunikace s Putinem, kdy mu říkal, že jestli se na Ukrajině pohne, tak mu rozstřílí kopule nad hlavou,“ poukázal Vondra.

Zároveň zdůraznil, že za Trumpovy administrativy se ruský prezident Putin k ničemu neodvážil. Kdežto za vlády jeho předchůdce Baracka Obamy zabral v roce 2014 Putin Krym a část Donbasu a za vlády Baracka Obamy a za jeho nástupce Joea Bidena zaútočil šéf Kremlu na Ukrajinu. „V mezidobí se Putin k žádnému agresivnímu tahu neodhodlal. Je to o schopnosti přímo komunikovat. Když si velcí lídři ani neberou telefon, je to známka něčeho nedobrého. A někdy je třeba dát tvrdý vzkaz, a to si myslím, že Trump umí líp než Harrisová,“ míní europoslanec.

