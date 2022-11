Ještě hůř? Ukrajinci odříznou Krym, padlo ve státním médiu Ruska

reklama

podle ruské agentury TASS upozornil, že se domnívá, že další postup ukrajinských sil – kterým se po několika měsících obléhání Chersonu podařilo v tomto týdnu získat zpět celé západní pobřeží Dněpru – bude pokračovat ve směru k přístavu Berďansk v Záporožské oblasti.



Ruskem okupované město, které je vzdálené pouze 72 kilometrů od Mariupolu a slouží coby důležitý ukrajinský přístav v Azovském moři, by podle Rogova mohli Ukrajinci chtít získat buďto přímým útokem ze směru od Záporoží na dříve 150tisícový Melitopol, anebo by podle něj mohli zvolit jeho obchvat a rychlé odříznutí Ruskem okupovaného území směrem na Krym od pobřeží kolem Mariupolu v Doněcké oblasti.



V obou scénářích, které by znamenaly pro Rusko fatální ztrátu pozemních zásobovacích tras na Krym, Enerhodar a východní pobřeží Dněpru, podle Rogova budou hrát města Vasylivka a Tokmak, což by znamenalo, že by se Ukrajinci snažili svou ofenzivu k moři vést podél jihovýchodního břehu Kachovské přehrady.

„Existuje několik scénářů, jak se ukrajinské síly mohou dostat do Berďansku – a to jak přes Melitopol, tak jeho obchvatem. Vasylivka a Tokmak jsou zde klíčové. Jedná se o osady, které jsou na cestě postupu Ukrajinců,“ míní lídr proruské organizace na Ukrajině, jež aktivně prosazovala připojení ukrajinského území k Rusku.



Dříve měl pro TASS Rogov také uvést, že po získání Chersonské oblasti lze očekávat přesun až čtyřiceti tisíc ukrajinských vojáků právě směrem k záporožské frontě.



Že jde o možný ukrajinský plán pro současné osvobození Chersonu, míní kromě Rogova také vojenský expert Roman Svitan, jenž to nastínil v komentáři pro RBC-Ukrajina.

Podle Svitana lze očekávat jižní ukrajinskou ofenzivu ve třech možných směrech, a to ze Záporožské oblasti jedním ze tří směrů – buďto k Berďansku, Melitopolu, anebo přímo na Mariupol.

„Optimální je postupovat přes Vuhledar na Mariupol nebo se přiblížit k Volnovaše, aby bylo možné udržet zásobování nepřátelské skupiny pod těsnou palebnou kontrolou,“ mínil Svitan, že by místo od Záporoží měli Ukrajinci raději zvolit směr na pobřeží Doněcké oblasti.



Právě o osvobození Melitopolu i Donbasu v pátek hovořil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, když se vyjadřoval k osvobození Chersonu.



Zelenskyj ve svém sdělení připomenul, jak Rusové ještě nedávno po svých „referendech“ tvrdili, že je Cherson „navždy ruský“, a deklarovali, že jej nikdy neopustí, přesto však po osmi měsících z města – po dlouhém obklíčení a špatných logistických podmínkách – uprchli, čímž Rusko ztratilo jediné regionální ukrajinské centrum získané během letošní invaze.



Ukrajinský prezident nastínil, že osvobození západního pobřeží Dněpru není koncem ukrajinského postupu, a hovořil o tom, že k podobnému dění dojde i na dalších okupovaných místech Ukrajiny.

Jako první z nich jmenoval kromě Melitopolu i Heničesk, který leží také na břehu Azovského moře a Rusové si jej po stáhnutí z Chersonu vybrali za nové oblastní centrum Chersonské oblasti. „Bude tomu stejně v Heničesku a v Melitopolu. Přijedeme také do všech našich měst a vesnic na Donbasu. Určitě uvidíme, jak budou lidé s ukrajinskými vlajkami – které tam stále schovávají – vítat ukrajinské síly na Krymu. V den osvobození jich budou v ulicích stovky,“ líčil Zelenskyj, že bude ukrajinský postup pokračovat i nadále.

O tom, že se v Záporožské oblasti začínají seskupovat ukrajinské jednotky s cílem průboje k Azovskému moři, informuje na svém telegramu již i ruský vojenský blogger Rybar.

#RussianPropagendist #Rybar said that #Ukraine try to capture #Melitopol and access to #Berdyansk to encircle Russian Forces on the left bank of the Dnipro and access to the #Crimea, as well as a further blow to the flank of #Donetsk group.????Kherson formations will be here soon? pic.twitter.com/Ss92VVvsPa — Ukraine News ???? (@Ukrainene) November 13, 2022

Analytici Jack Watling a Nick Reynolds pro The New York Times nedávno uvedli, že se po neúspěších na frontě bude Rusko snažit v nadcházejících měsících o příměří, aby mohlo svou armádu doplnit, a zmínili, že se proto zřejmě bude Ukrajina naopak snažit tuto zimu ve svém tažení nepolevit, a nedat tak Moskvě výhodu.



Podle vysokých představitelů Bidenovy administrativy se sice Ukrajina bude potýkat s těžkými zimními podmínkami, které budou ztěžovat logistiku konvenčních operací k znovudobytí území, zatímco nedostatek vegetace a jiného krytí učiní postup s omezenou výzbrojí riskantním, pro Rusko s „demoralizovanými silami a špatně připravenými pozicemi“ však prý bude zima pravděpodobně znamenat další ztráty.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

