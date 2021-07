Jestli tohle v EU odkývou, Češi budou jezdit hodně starými auty, shodli se Brabec a Skopeček. Budeme se mít hůř?

reklama

Evropská komise by ráda proměnila Evropskou ekonomiku na tzv. klimaticky neutrální ekonomiku. Do roku 2050. Aby toho bylo možné dosáhnout, Evropská komise počítá s koncem výroby spalovacích motorů do roku 2035. Moderátor Jakub Železný v pátečních Událostech, komentářích České televize připomněl, že podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) je plán Evropské komise příliš radikální.

Místopředseda komise Frans Timmermans, jenž je zodpovědný za ekologickou agendu, však při návštěvě Prahy tento plán důsledně hájil.

I když si teď možná stěžují, tak automobilový průmysl chápe, že je potřeba to udělat. Čím rychleji se tím směrem vydáme, čím rychleji budeme mít nové továrny a vyškolíme lidi, získáme v nové ekonomice práci pro každého,“ uvedl Timmermans.

Železný následně ukázal, že v Česku elektromobily nejdou příliš na dračku. Jen jedno procento zákazníků si v poslední době koupilo elektromobil. Z celkového počtu 113 tisíc aut prodaných v prvním pololetí tohoto roku elektromobily činily jen asi 1100 vozů.

Vedle konce spalovacích motorů, které si Češi stále kupují ve velkém, Evropská komise plánuje také navyšovat podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na 40 procent do roku 2030.

Je to reálné? Před kamerami veřejnoprávní televize o tom debatovali ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

„Pro nás by bylo 40 procent naprosto nerealistických,“ konstatoval Brabec hned na úvod s tím, že jde o celoevropský cíl, který se bude plnit spíše tam, kde mají moře, prudké řeky a kde více fouká.

Skopeček byl vůči plánům Evropské komise minimálně stejně kritický.

„Je potřeba si uvědomit, že jsme jedna z nejprůmyslovějších ekonomik světa, a je třeba si uvědomit, že čím větší podíl obnovitelných zdrojů, protože energie z obnovitelných zdrojů je samozřejmě dražší, tím větší rána pro naši ekonomiku, která je na průmyslu postavena,“ připomněl Skopeček.

„To je jedno z těch zásadních témat, které jsme mimo jiné dnes ve vlaku z Prahy do Ostravy řešili i s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Protože my do jisté míry respektujeme, že Evropská unie chce být ambiciózní, ta doba uhelná opravdu končí, i kdybychom se v České republice postavili na hlavu, tak to rozhodnutí se děje okolo nás díky snižující se konkurenceschopnosti uhlí, ale na druhé straně chceme po Evropě, aby ona respektovala naše možnosti. A naše možnosti jsou celkem jasné. Já jsem rád, že na tom existuje shoda na české politické scéně,“ uvedl Brabec s tím, že Česko či Francie musí pracovat s tím, co má, tedy i s jádrem i s plynem.

Skopeček dal Brabcovi za pravdu, ale okamžitě si povzdechl, že premiér Andrej Babiš (ANO) měl v Bruselu víc bojovat za jádro v Česku. „Mě velmi mrzí, že pan premiér je vůči EU vždy odvážný pro domácí publikum, pro své voliče, ale když odjede do Bruselu, tak tam odkýve i tyto zelené nesmysly,“ rozzlobil se Skopeček.

Brabec svého premiéra a zároveň svého stranického šéfa okamžitě hájil.

„Pan Babiš bojuje jako lev i v Bruselu, a i dneska pan Timmermans to znovu připomněl, že když ho potká v Bruselu, tak pan premiér říká, že z hlediska energetického mixu prostě my musíme mít to jádro, musíme mít ten plyn, protože jinak nemůžete počítat s tím, že bychom vyjádřili podporu tomu klimatickému balíčku. Pan premiér také vyjednal zásadní navýšení toho klimatického balíčku, takže bychom mohli mít zásadní peníze na modernizaci celé české ekonomiky,“ upozorňoval Brabec.

Skopeček zdaleka tak nadšen nebyl. Upozorňoval, že peníze, o kterých Brabec mluví, pocházejí z přerozdělovaných daní. Ať už Brabec říká, co chce, plány Evropské komise v konečném důsledku energie zdraží, a to nejvíc dopadne na ty nejchudší, což podle Skopečka není v pořádku.

V závěru diskuse se pánové shodli na tom, že plány na konec spalovacích motorů v roce 2035 jsou uspěchané, a pokud na něm bude Evropská komise trvat, bude to znamenat, že Češi, Moravané a Slezané budou i po roce 2035 jezdit ve velmi starých autech se spalovacími motory nebo nebudou mít auto vůbec, protože pořízení elektromobilu bude nad jejich finanční možnosti.

Jak Brabec, tak Skopeček celou diskusi uzavřeli s tím, že český automobilový průmysl a dodavatelské řetězce na něj navázané je třeba ochránit.

Celý duel naleznete zde

