Jiří Dienstbier byl na Letné. Pak hovořil u Tvarůžkové o tom, co zažíval s Marií Benešovou v ČSSD

Premiér Andrej Babiš a jeho ministři se ocitli pod tlakem, který dosud nezažili – protestující demonstranti se v neděli sešli na pražské Letné v největším počtu od listopadu 1989. Zúčastnil se i senátor Jiří Dienstbier (ČSSD), který byl hostem pondělního Interview na ČT24. Moderátorka Zuzana Tvarůžková se ptala, jakou sílu podle něj tyto demonstrace mají a jak to to dál vidí s vládní spoluprací.

Na Letnou Dienstbiera dovedl jeho postoj k Andreji Babišovi a k jeho problémům. „Tedy k jeho trestnímu stíhání a k jeho naprosto zjevnému střetu zájmů,“ zdůvodnil senátor svou účast na protivládní demonstraci. A dodal, že souhlasí se základními postoji, které spolek Milion chvilek prezentuje.

Poté, co byla jeho tvář viděna na manifestaci, se mu prý dostalo v zásadě pozitivních reakcí. Nikdo mu prý zatím nevytkl, že jako člen sociální demokracie, která vládne s hnutím ANO, chodí na protivládní demonstrace. „Myslím, že ten postoj, že je problematické, aby byl Andrej Babiš dál předsedou vlády, je celou řadou sociálních demokratů sdílen,“ zdůraznil Dienstbier.

„Nevím, zda vláda padne, nebo ne. Zásadní význam pro mě má, že lidé nejsou zticha, že jim záleží na tom, co se ve státě děje, začínají se aktivně zapojovat do veřejného dění, právě pasivita lidí je dlouhodobě velkým problémem v české společnosti a politice,“ popsal, jaký podle něj budou mít demonstrace přínos. Kromě toho mohou mít podle senátorova názoru i preventivní charakter před pokušením zasahovat do nezávislosti justice. „Veřejný tlak tomu může pomoct předejít,“ věří Dienstbier.

Moderátorku zajímalo, zda by mohl upřesnit, jaký je poměr lidí uvnitř sociální demokracie, kteří s jeho postojem souhlasí. „Neodvážím si odhadovat, ale v rámci Senátu dávali všichni senátoři za ČSSD jednoznačně najevo, že mají s Babišem v čele vlády problém. A také s tím, aby se ČSSD na takové vládě podílela,“ připomněl senátor a dodal, že to vedení sociální demokracie musí brát vážně, jelikož návrhy auditních zpráv z Bruselu tomu všemu dodaly nový rozměr.

„Ten rozměr je už mezinárodní, já jsem se s neoficiálním návrhem seznámil a je to velmi vážné,“ míní Dienstbier, podle kterého se dá očekávat, že finální audit to vše jen potvrdí. „Fakt, že je Babiš ve střetu zájmů a že stále ovládá skupinu Agrofert, mají v návrhu velmi dobře doložený,“ míní.

Předseda ČSSD Jan Hamáček však říká, že výměna premiéra je pouze ve volbách. Senátor připomněl, že ústavněprávně to tak není. „Kdyby Babiš odstoupil, tak na podobném politickém půdorysu by mohla vzniknout vláda s jiným premiérem,“ uvedl Dienstbier, co by podle něj bylo řešením toho nejzásadnějšího problému, na který demonstrující delší dobu upozorňují. I předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář sdělil, že toto řešení by prý demonstrace ukončilo.

„Pokud premiér, který má vliv na policii zprostředkovaně, i na justici, na státní zástupce, a vláda může kdykoli odvolat stávajícího nejvyššího státního zástupce, tak to tu bude ve společnosti pochybnost budit vždy,“ zdůraznil s tím, že vyloučen není nezákonný zásah do české justice.

Bylo by lepší vyslovení nedůvěry vládě, nebo nové volby? „Ten první krok, který by byl správný je, kdyby Babiš skončil ve funkci premiéra, ideálně ale z jeho vlastního rozhodnutí,“ uvedl senátor, jenž se na chvíli odklonil od trestněprávní roviny a připomněl, že v kauze Čapí hnízdo minimálně došlo k nemravnému jednání. „Prostě byly zneužity fondy k tomu, aby se někdo v rozporu s pravidly obohatil o 50 milionů. Bylo to ve prospěch Babiše, to je naprosto jasné každému, na to nepotřebujeme zprávy auditorů Evropské komise, je to nemravné,“ podotkl senátor.

Jedním z momentů, kdy se demonstrující rozhodl vyjít do ulic, byla výměna ministra spravedlnosti za ministryni Marii Benešovou, se kterou se Dienstbier zná, vztahy prý měli mezi sebou napjaté. „Měli jsme hodně odlišné politické postoje,“ řekl stroze s tím, že by nerad zacházel do osobnějších záležitostí.

Psali jsme již v roce 2013: Marie Benešová: Dienstbier je někdy partyzán. Ale jiným to samé vyčítá

Výměna ministra spravedlnosti přišla v momentě, kdy se policie rozhodla obvinit premiéra Andreje Babiše z trestného činu. V tomto případě Dienstbier by prý premiéra ale nepodezíral z účelovosti. „V tomto případě to byla spíše hloupost a nešikovnost v každém případě,“ myslí si senátor, podle něhož u trestně stíhaného premiéra bude vždy logicky vznikat pochybnost, jestli to není snaha ovlivnit justici, i kdyby to nebylo zle myšlené.

Byl tedy v této souvislosti útok na Marii Benešovou oprávněný? „Oprávněné jsou ty pochybnosti. Nemyslím, že Benešová přišla s prvoplánovým záměrem zasáhnout to nezávislosti justice,“ myslí si senátor a zmínil, že okolnosti jsou ale podivné. Pravdivé jsou prý i její vazby na prezidenta i na Babiše.

Benešová podle Dienstbiera učinila minimálně jeden nešikovný krok, kterým je návrh novely zákona o státním zastupitelství. „Opět to bylo přinejmenším nešikovné, opět v tak napjaté situaci, kdy obrovská shromáždění lidí volají po uzákonění pojistek nezávislosti justice, tak Benešová přijde s návrhem, který posune rozhodování o tom, kdo bude jmenován do pozice vedoucích státních zástupců na různých úrovních, tak to je velmi nešťastné,“ zopakoval senátor.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se nedávno vyjádřila, že nevidí důvod, proč by neměla premiérovi Andreji Babišovi věřit ve sporu s Evropskou komisí v otázce střetu zájmů. I to Dienstbier označil za další nešťastný krok. „Prostě v tomto premiérovi věřit nejde,“ podotkl.

Panuje nyní v ČSSD většinové přesvědčení, že by měla sociální demokracie zůstávat ve vládě? „Mohu usuzovat pouze z oficiálních sdělení. V pátek bylo předsednictvo ČSSD, které se v poměru tři ku jedné pro tuto chvíli rozhodlo pokračovat ve vládě,“ konstatoval Dienstbier s tím, že ČSSD do vlády vstupovat vůbec neměla a otázka nyní je, co vše se stane v dalších měsících.

