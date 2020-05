Jiří Mádle, kluku, mám chuť tě proplesknout! Herec nebude rád

reklama

Je to už 14 dní, co se herec Jiří Mádl u moderátorky Zuzany Tvarůžkové v Interview ČT vyjadřoval mimo jiné ke své kampani „Zachraň bábu, zachraň dědka“. Mimo jiné i k názvu. „Já jsem počítal s tím, že to možná někoho urazí, protože každý máme trochu jinou citlivost na formu, ale věřím, že obsah byl nezpochybnitelný, a hlavně to fungovalo. Samozřejmě šlo neodkázat na to dřívější politické video, ale ta viralita, samo se šířící schopnost by byla menší, což se potvrdilo u toho druhého videa, když jsme použili jiné oslovení, míň drze jsme postavili to video, skutečně to v tom internetovém prostoru nezískalo takovou sílu,“ vysvětloval herec.

informuje deník Blesk. Konkrétně herečku Jaroslavu Obermaierovou, známou ze seriálu Ulice. „Kdykoliv tento spot zahlédnu v televizi, mám chuť toho kluka proplesknout! Je to neskutečná drzost nazývat nás starší bábou s dědkem," prohlásila Obermaierová podle deníku. „Je od něj hezké, že se chtěl zapojit a pomoci, ale takhle, Jirko, určitě ne! Měj trochu úcty ke stáří, i ty to jednou poznáš, jaké to je, na vlastní kůži," vzkazuje herci.

„Nejsem sama, kdo s tím má problém, se Zdenou Hadrbolcovou jsme vždy nazlobené, když nám scenáristi v Ulici dají do scénáře, že stařeny si povídají. Není přece tak těžké být ke svému okolí slušný, ona slova můžou zraňovat,“ prohlásila.

Jiří Mádl ovšem není jen autorem kampaně „Zachraň bábu, zachraň dědka“. Skrz ArteFond, jehož je zakladatelem, pomohl Ladislavu Rostašovi, mladému fotografovi, který vyrůstal v dětském domově. Věnoval mu zrcadlový fotoaparát. „Byl jsem nervózní a zároveň jsem se těšil na fotoaparát, Jirku a lidi z týmu Začni správně. Atmosféra byla příjemná a měl jsem obrovskou radost, že se mi splnilo mé přání. Moc děkuji Jirkovi, Začni správně, celému týmu yourchance a hlavně Standovi Görgovi. Je super, že ArteFond existuje a že může mnoha mladým lidem pomoci v rozvoji talentu a uměleckých snů,“ popisuje atmosféru a pocity z předání obdarovaný Ladislav Rostaš pro Novinky.cz.

Prostředky ArteFondu jsou určeny na rozvoj umělecky nadaných dětí z dětských domovů a pěstounských rodin. Cílem je rozvoj mladých talentů, jejich odborné vedení a podpora ve studiu uměleckých škol, ale i v zájmové činnosti, ať už jde o herectví, hudbu, tanec, fotografii a samozřejmě filmové profese a multimédia.

