Jiří Paroubek po sjezdu ČSSD: Byl to asi poslední sjezd, kde sebou delegáti nechali manipulovat

„Po výtečném sjezdovém projevu J. Zimoly se na chvíli zazdálo, že by mohlo dojít k zásadnímu překvapení, neboť ve sjezdové diskusi byly vyjádřeny velmi ostré názory na činnost bývalého vedení ČSSD,“ uvádí Paroubek. Podle něj lze říci, že na něm nezůstala nit suchá. Podle Paroubka to byl ale poslední sjezd, kdy sebou nechali delegáti takto manipulovat.

Podle očekávání dopadlo i to, že sjezd se věnoval jen těm nejpodstatnějším záležitostem. Paroubek vyjmenovává: „Zvolit předsedou J. Hamáčka a prvním místopředsedou J. Zimolu a pověřit J. Hamáčka jednáním o nové vládě, a to bez spoluúčasti Okamurovy SPD. Jinak řečeno, komunisté již nevadí a Bohumínské usnesení zakazující spolupráci s nimi je historií.“

Podle něj má Hamáček štěstí v tom, že od něj nikdo nečeká nic velkého. Souhlasně přitakává s tím, že si nový stranický šéf správně uvědomuje důležitost komunálních a senátních voleb. „Pokud v nich strana ztratí výrazně další pozice, což je velmi pravděpodobné, bude Hamáčkovo vedení jen de facto roční epizodou,“ myslí si Paroubek a dodává, že v případě zázraku, tedy alespoň v případě tří mandátů ze třinácti v rámci senátních voleb a získání několika postů primátorů to lze podle něho považovat za úspěch. „A Hamáček se stane mužem zázraku,“ dodává. Sociální demokracii považuje v tento okamžik za stranu stojící na rozcestí.

Jako správnou volbu považuje otevřít vládní spolupráci s hnutím ANO. Nyní podle něj bude jen zásadní správné rozdělení ministerských křesel a výběr vhodných lidí do čela těchto resortů za sociální demokracii. „Řekněme si otevřeně, že J. Hamáček takovou politickou změnu nepředstavuje. O tom, zda bude Sobotkou číslo dvě, anebo ne, se tak rozhodne během roku. A podle toho se bude odvíjet také Hamáčkův politický osud,“ míní Paroubek.

Paroubek se ztotožňuje s výrokem Milana Chovance, který zazněl v jeho projevu v tom, že pokud sociální demokracie obsadí okrajová ministerstva jako například zemědělství nebo školství, bude to pro Andreje Babiše „krásný sen“. „Já bych dodal, že pokud na ministerstvo školství přijde poslankyně Valachová a bude pokračovat v chybně pojaté inkluzi a v eliminaci podpory sportovců z rozpočtu ministerstva a pokud například J. Hamáček jako ministr obrany bude pokračovat v politice své předchůdkyně Šlechtové, která chce během několika let rozpočet ministerstva obrany zvýšit na dvojnásobek, tedy oproti nynějšku o cca 50 mld. Kč, bude snad lepší, aby ČSSD do vlády nešla,“ domnívá se Paroubek a přidává ke zvážení i alternativu využití nápadu prezidenta Zemana jít do vlády jen s odborníky na náměstkovské pozice.

„To sice ČSSD přinese benefit jen z dlouhodobého hlediska, protože odborníci získají zkušenosti k využití v budoucnu, ale krátkodobě a politicky jim to nepřinese téměř nic,“ domnívá se a dodává, že už vůbec tímto nelze počítat se zvýšením volebních preferencí. K pozitivnímu nárůstu preferencí podle něj může dojít v souvislosti s mediálním prostorem, který je nyní straně v souvislosti s volbou věnován. „A pokud ČSSD bude ve své aktivitě pokračovat a pokusí se při pokračování sjezdu začátkem dubna o další pozitivní signály směrem k veřejnosti, může být růst volebních preferencí kontinuální,“ predikuje Paroubek a zdůrazňuje, že dalším bodem je, jací lidé půjdou za sociální demokracii do vlády. „Pokud to budou šedivé myši a vyznavači Sobotkovy nevýrazné politiky, nelze očekávat zázraky,“ varuje Paroubek a zdůrazňuje, že angažovanost ministrů bude klíčová.

Podle avizovaných informací sjezd bude pokračovat počátkem dubna. Podle něj je pozitivní, že nové částečné vedení bude mít čas na úpravu stanov a programu. Stejně tak podle něho může být jasno také v kauze Altner.

